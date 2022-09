Rütli-Sektion Nidwalden informiert an GV über 150-Jahr-Jubiläum

Rütlischützen Nidwalden Seit 150 Jahren ist ihnen der sagenumwobene Rütligeist ein grosses Anliegen Die Rütli-Sektion Nidwalden feiert dieses Jahr ihr 150-jähriges Bestehen und führt als Vorort das Rütlischiessen durch. An der Generalversammlung wurde darüber informiert. Sepp Odermatt 24.09.2022, 13.30 Uhr

Über hundert Mitglieder und viele Gäste nahmen an der 150. Generalversammlung der Rütlischützinnen und -schützen Nidwalden teil, was den neuen Präsidenten Peter von Flüe freute. Er begrüsste die Anwesenden am vergangenen Donnerstag mit den Worten: «Das 150-jährige Bestehen unserer Sektion haben wir den Vorfahren zu verdanken. Sie haben dieses Erbgut gehegt und gepflegt, worauf wir heute stolz sein dürfen.» Mit Blick in die Zukunft verwies von Flüe auf die drei kommenden Anlässe: die Organisation des Rütlischiessens, den Jubiläumsanlass und das Jubiläumsschiessen im Oktober 2023.

70 und 60 Jahre Mitgliedschaft: von links Paul Zumbühl, Walter Waser, Walter Niederberger, Sepp Blättler, Martin Christen, René Bucher und Baldomer Niederberger; hinten Präsident Peter von Flüe. Bild: Sepp Odermatt (Buochs, 22. September 2022)

Mit treffenden Worten berichtete Vorstandsmitglied Max Ziegler über die letztjährige Rütlifahrt. Dadurch weckte er so richtig Vorfreude auf das kommende Rütlischiessen, das in weniger als sieben Wochen stattfinden wird. Max Ziegler wurde dann auch zusammen mit Toni Enz und Christian Amstutz mit grossem Applaus wieder in den Vorstand gewählt. Bereits seit letztem Oktober arbeitet Sibylle Frank sehr engagiert für die Rütli-Sektion Nidwalden. Nun wurde sie mit herzlicher Dankbarkeit offiziell in den Vorstand gewählt, wo sie weiterhin die vielen Schreibarbeiten erledigen wird.

Ein Kostendach für die Feierlichkeiten

Bereits im Jahre 1886 nahmen die ersten Schützen aus Nidwalden am damaligen «Wett Salven Feuer» auf dem Rütli teil. Zehn Jahre später wurde dann die Rütli Sektion Nidwalden ins Leben gerufen. Deshalb darf sie heuer mit Stolz ihr 150-jähriges Bestehen feiern. Rolf Amstad wird als OK-Präsident alles daransetzen, dass die 150 Jahre würdig gefeiert werden. «Ans Rütlischiessen werden wir dieses Jahr mehr Gäste und Sponsoren einladen als üblich. Dann wird zehn Tage später, am Sonntag, 20. November, in Ennetbürgen die offizielle Jubiläumsfeier mit Standartenweihe, Volksapéro und Festanlass stattfinden. Zum Abschluss führen wir ein Jahr später ein Jubiläumsschiessen durch.» Für die Festlichkeiten muss mit Ausgaben von rund 50'000 Franken gerechnet werden. Deshalb beantragte Rolf Amstad der Versammlung, ein Kostendach von maximal 15'000 Franken für ein allfälliges Defizit. Dem Antrag wurde diskussionslos zugestimmt.

Tolle Resultate an den Schweizer Meisterschaften

Einerseits sind zehn Mitglieder verstorben und sechs ausgetreten und andererseits 16 Frauen und Männer neu aufgenommen worden. Somit zählt die Rütli-Sektion Nidwalden heute 550 Mitglieder. Drei von ihnen sind schon seit 70 Jahren treue Rütlischützen. Es sind dies Martin Christen, Walter Niederberger und Paul Zumbühl. Bereits 60 Jahre dabei sind Josef Blättler, René Bucher, Josef Christen, Baldomer Niederberger und Walter Waser. Für ihre Treue durften die acht Geehrten ein kleines Geschenk entgegennehmen.

Zum Abschluss erwähnte Präsident Peter von Flüe die ausgezeichneten Resultate der Nidwaldner Rütlischützen an den Schweizer Meisterschaften. Den Silber- und Bronze-Medaillengewinnern und dem viertplatzierten Team aus Ennetmoos gratulierte Peter von Flüe recht herzlich. Denn dazu brauche es neben Talent viel Training und auch mentale Stärke.