Rund um die Uhr erreichbar für die Nöte der Dallenwiler Bevölkerung: Die Sozialvorsteherin Fast 18 Jahre lang kümmerte sich Ursula Niederberger als Sozialvorsteherin um die Dallenwiler – Stift und Block lagen dabei nachts immer griffbereit neben ihrem Bett, für spontane Eingebungen.

Marion Wannemacher Jetzt kommentieren 13.11.2021, 05.00 Uhr

«Das hier war mein Arbeitsplatz», erklärt Ursula Niederberger, als sie die Tür zum Sitzungszimmer der Gemeindeverwaltung aufhält. «Hier habe ich manche Träne fliessen sehen, wenn Menschen miteinander Streit hatten.» Natürlich ging sie auch zu den Leuten nach Hause. Oder die Dallenwiler kamen zu ihr. Die 58-Jährige ist Sozialvorsteherin, und zwar rund um die Uhr. Am 28. November hängt sie ihr Amt nach siebzehneinhalb Jahren an den Nagel.



Ursula Niederberger im Sitzungszimmer der Gemeinde Dallenwil. Marion Wannemacher (Dallenwil, 11. November 2021)

Allein 280 Fälle hat sie in dieser Zeit betreut, 187 über eine lange Zeit. Hinter den Fällen stehen Menschen, und die haben Ursula Niederberger nie kalt gelassen. Ihre Notizen füllen ganze Reihen Aktenordner, neben dem Bett lag immer ein Block mit Stift für spontane Problemlösungen, die ihr oftmals in der Nacht in den Sinn kamen. «Ich hatte oft schlaflose Nächte», bekennt sie. Für zwei Dallenwiler übernahm die gebürtige Bernerin aus Worb Beistandsmandate, aktuell ist sie für eins verantwortlich.

Einer ihrer ersten Fälle war eine Entführung

Als sie 2004 für den Gemeinderat angefragt wurde, war ihre persönliche Bedingung das Amt der Sozialvorsteherin. Ihre Parteizugehörigkeit zur SVP habe bei ihrer Tätigkeit als Gemeinderätin nie eine Rolle gespielt, betont sie. Der Sprung ins kalte Wasser kam mit einem ihrer ersten Fälle, einer Entführung im dörflichen Dallenwil. «Der Entführer drohte mir, mich umzubringen, wenn ich die Polizei involvieren würde. Genau das tat ich dann und riet ihm, die entführte Person ganz schnell wieder heimzubringen.» Zum Glück hörte der Entführer auf ihren Rat.



Ursula Niederberger scheidet nach fast 18 Jahren aus ihrem Amt als Sozialvorsteherin in Dallenwil. Marion Wannemacher (Dallenwil, 11. November 2021)

In acht Fällen kommt die Gemeinde zurzeit für Sozialhilfe auf. Armut gibt es auch in Dallenwil. «Die Auswirkungen von Corona werden erst noch spürbar», befürchtet die Fachfrau. Bis jetzt könnten Betroffene häufig noch Gelder von der Arbeitslosenkasse beziehen oder für sich selbst aufkommen.

Es gab auch Leute, die wegen ihr aus Dallenwil zügelten

Gewalt in der Familie, Hilflosigkeit von noch nicht integrierten Ausländerinnen und Ausländern, wirtschaftliche Nöte, drohender Suizid, Sterbebegleitung – als Sozialvorsteherin nahm sie tiefe Einblicke. In all der Zeit baute sie sich ein Netzwerk auf, wusste, wann sie Klienten zum kantonalen Sozialdienst oder zu Beratungsdiensten weiterleiten und wann sie diese an der Hand nehmen musste, wenn die Hemmschwelle zu gross war. Ursula Niederberger vermittelte auch Praktika und Arbeitsplätze. Und während das kantonale Betreuungsgesetz einen Anspruch auf Betreuung nur bis zum Vorschulalter vorsieht, setzte sie sich dafür ein, dass diese in Dallenwil so lang wie nötig gewährleistet ist.



Ursula Niederberger vor dem Dallenwiler Gemeindeverwaltungsgebäude. Marion Wannemacher (Dallenwil, 11. November 2021)

Ihre gerade Linie kam nicht bei jedem gut an. «Es gibt Leute, die wegen mir weggezogen sind aus Dallenwil», erzählt sie. «Wenn jemand wiederholt und willentlich nicht kooperativ war, sich zum Beispiel nicht an wichtige Termine oder Abmachungen hielt, konnte ich ganz eklig werden», erzählt sie.



Falsch verbunden und doch goldrichtig gelandet

Dass Ursula Niederberger keine Einheimische war, verschaffte ihr einen vorteilhaften Neutralitätsstatus. «Ich kannte nicht schon alle Tragödien», erzählt sie. Die Geschichte von ihr und Ehemann Alois ist eine echte «Lovestory». Er hatte sich am Telefon verwählt, Ursula nahm ab. Vom ersten Gespräch bis zur Hochzeit vergingen gerade acht Monate.

Die «Züglete» von Bern, wo die gelernte Pflegefachfrau HF auf einer Intensivstation arbeitete, war vorprogrammiert. Alois führte seinen Hof, einen Betrieb mit Milchwirtschaft. Aus dem Ehepaar wurde auch beruflich ein gleichberechtigtes Team. Gemeinsam entschied man sich für Mutterkuhhaltung, die damals in der Bauernszene noch von manchem belächelt wurde.



Der Betrieb wurde diesen Herbst heruntergefahren, Alois geht in Pension. Sohn Niklaus als Schlosser und Tochter Marlies als Pflegefachfrau wollten den Hof nicht übernehmen. Das Land wird verpachtet. Das Paar freut sich über neue Zukunftspläne: Alois, der sich von einem schweren Töffli-Unfall erholen muss, plant ein neues Haus zu bauen, ein Gemeinschaftsprojekt mit der Familie, Ursula arbeitet seit Mai wieder als Pflegefachfrau HF bei der Spitex Nidwalden (wir berichteten). «Über meine Arbeit bin ich sehr glücklich», sagt sie. «Der Wiedereinstieg kam zum perfekten Zeitpunkt», sagt sie.



