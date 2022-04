Sacco Di Roma: Ehrengast Nidwalden ist bereit

Sacco di Roma 300 Leute reisen mit: Nidwalden ist bereit für seinen Auftritt in Rom Der Kanton ist Ehrengast an der Vereidigungsfeier der Schweizergarde. Über 300 Nidwaldnerinnen und Nidwaldner reisen nun nach Rom, um die Feierlichkeiten live vor Ort mitzuerleben. 22.04.2022, 16.55 Uhr

Die Reise der Nidwaldnerinnen und Nidwaldner zum Sacco di Roma steht bevor. Vor zwei Jahren habe der Kanton Nidwalden von der Päpstlichen Schweizergarde die Einladung erhalten, als Gastkanton an der traditionellen Vereidigungsfeier der neuen Gardisten im Frühling 2022 teilzunehmen. Dies teilt die Staatskanzlei Nidwalden mit.

Bereits in den vergangenen Monaten sind im eigenen Kanton verschiedene Anlässe im Rahmen des Gastauftrittes in Rom durchgeführt worden, so eine Ausstellung über das Wirken und die Geschichte der Schweizergarde im Länderpark Stans oder ein festlicher Auftakt für die Bevölkerung auf dem historischen Landsgemeindeplatz in Oberdorf mit Gardekommandant Christoph Graf als Ehrengast. Am Festgottesdienst im Petersdom am 6. Mai soll die Nidwaldner Ländlermesse zur Aufführung gelangen.

«Gute Visitenkarte für den Kanton»

Mit dabei ist die Länderkapelle Joseph Bachmann sowie der Männerchor Stans, der von Sängerinnen und Sängern von anderen Nidwaldner Gesangsvereinen unterstützt wird. Ebenfalls Zuwachs aus anderen Nidwaldner Musikkorps erhält in Rom der Musikverein Hergiswil. Dieser wird nach dem Festgottesdienst auf dem Petersplatz ein Platzkonzert geben und später auch im Vorfeld der offiziellen Vereidigungsfeier zu hören sein. Über 300 Menschen aus Nidwalden reisen laut der Staatskanzlei nach Rom, um die Feierlichkeiten live vor Ort mitzuerleben. «Ich bin überzeugt», wird Frau Landammann Karin Kayser-Frutschi in der Mitteilung zitiert, «dass die ganze Delegation in Rom eine gute Visitenkarte für unseren Kanton abgeben wird.» Die Einladung der Päpstlichen Schweizergarde, als Gastkanton an der Vereidigungsfeier der neuen Gardisten teilzunehmen, sei eine grosse Ehre. «Dies umso mehr, als Nidwalden mit der Garde seit jeher eine sehr enge Beziehung pflegt.»

Als bestes Zeichen dafür nennt Karin Kayser-Frutschi die Tatsache, dass sich trotz der sehr unsicheren Zeit aufgrund der Coronapandemie sehr viele Nidwaldnerinnen und Nidwaldner dazu entschieden haben, die Feierlichkeiten zum Sacco di Roma vor Ort mitzuerleben. «Eindrückliche Erlebnisse in der Ewigen Stadt und bei der Päpstlichen Schweizergarde sind ihnen garantiert», wird die Justiz- und Sicherheitsdirektorin weiter zitiert.

Dabei sein dank Live-Übertragung

Auch Daheimgebliebene müssen nicht auf die verschiedenen Veranstaltungen zum Sacco di Roma verzichten. In der Pfarrkirche Stans können am 6. Mai um 7.30 Uhr der Festgottesdienst aus dem Petersdom und um 17 Uhr die Vereidigungsfeier aus dem Damasus-Hof auf einer Grossleinwand live mitverfolgt werden. Weiter findet an diesem Tag ein Volksapéro auf dem Stanser Dorfplatz statt. (nke)