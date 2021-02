Sacco di Roma Landrat spricht 150'000 Franken für die Teilnahme Nidwaldens an der Vereidigungsfeier der Schweizergarde Das Parlament lehnte eine Kürzung des Kredits für den kantonalen Auftritt im Vatikan ab. Martin Uebelhart 03.02.2021, 19.08 Uhr

«Das Gestern wie auch das Heute verbindet unseren Kanton stark mit der Schweizergarde», sagte Justiz- und Sicherheits­direktorin Karin Kayser gestern bei der Beratung über den Objektkredit für den kantonalen Auftritt an der Vereidigungs­feier der Schweizergarde am 6. Mai 2022 im Vatikan. Der Kanton Nidwalden ist offiziell zur Teilnahme am sogenannten Sacco di Roma eingeladen. Damit die Pläne für den Besuch weiter vorangetrieben werden können, hat der Regierungsrat einen Kredit von 150'000 Franken beantragt.