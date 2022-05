Nidwaldner Spuren im Vatikan: Der Einfluss ist bis heute sichtbar

Sacco di Roma Von Lussi über von Matt bis hin zu Durrer: Nidwaldner Spurensuche im Vatikan Wenn die Nidwaldner am Sacco di Roma an der Vereidigung der neuen Schweizergardisten teilnehmen, stossen sie im Vatikan auch auf Spuren ihrer Vorfahren. Beat Christen Jetzt kommentieren 04.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Für die Nidwaldner Delegation wird der Besuch im Quartier der Päpstlichen Schweizergarde im Vorfeld der Vereidigungsfeier zu einem Heimspiel. Treffen sie doch auf ein Denkmal, das ohne Initialzündung und späterer Schaffenskraft aus Nidwalden nicht dort wäre. Im Ehrenhof der Schweizergarde steht das vom Nidwaldner Bildhauers Eduard Zimmermann (1872–1949) geschaffene Ehrenmal zu Ehren der am Sacco di Roma im Mai 1527 gefallenen Schweizer Söldner. Enthüllt wurde das Denkmal am 400. Jahrestag des Sacco di Roma, am 6. Mai 1927.

Werk von Eduard Zimmermann

Treibende Kräfte dieses Denkmals waren der damalige Nidwaldner Nationalrat Hans von Matt (1869–1932) sowie Staatsarchivar Robert Durrer (1867–1934). Sie sorgten auch dafür, dass die Finanzierung mit Geldern des Bundes, einzelner Kantone sowie privaten Spenden zu Stande kam.

Für die Realisierung dieses Ehrenmals wurde der Stanser Bildhauer Eduard Zimmermann beauftragt. Nach seinem zweijährigen Studium an der Kunstgewerbeschule Luzern genoss der aufstrebende Künstler Studienaufenthalte an der Accademia di Belle Arti in Florenz sowie an der Akademie der Bildenden Künste in München. Der Nidwaldner Künstler integrierte dabei eine Brunnenanlage in das Denkmal. Es stellt den Gardehauptmann von 1527, Kaspar Röist, stehend in Helm und Panzer mit dem gesenkten Schwert dar. Zu seinen Füssen sind zwei gefallene Schweizergardisten zu sehen. Über der Gruppe wölbt sich als Abschluss ein Rundbogen, in dessen Eckfelder die Wappen der beiden Päpste Klemens VII. und Pius XI. angebracht sind.

Das Denkmal im Ehrenhof der Päpstlichen Schweizergarde ist ein Werk des Stanser Bildhauers Eduard Zimmermann. Bild: Beat Christen

Die lateinische Inschrift lautet in der Übersetzung:

«Den Soldaten der Schweizer Palastgarde, die während sie den Papst verteidigten, am Vortrag der Nonen des Mai im Jahre 1527 ruhmreich gefallen sind. Das Vaterland zu ihrem Gedenken.»

Bei der Enthüllung von Zimmermanns Werk wohnte auch der damalige Papst Pius XI. persönlich bei. Eine Geste, welche die Bedeutung dieses Kunstwerkes unterstrich. Das Gardedenkmal ist eines von mehreren grossen Werken von Eduard Zimmermann.

Lussi und das Kloster Engelberg

Wer noch weiter in den Geschichtsbüchern zurückblättert, stösst dabei mit Ritter Melchior Lussi auf einen weiteren Nidwaldner, der im Vatikan grosses Ansehen genoss und dabei auch Einfluss zu Gunsten seiner Heimat nahm. So setzte sich der Nidwaldner Landammann als ehemaliger Engelberger Klosterschüler immer wieder auch für das Benediktinerkloster ein. Als das Kloster Engelberg im Jahre 1576 Jakob Suter als neuen Abt wählte, erhielt dieser das Recht, bei Pontifikalfunktionen nicht nur den Stab, sondern auch die Mitra zu tragen.

Melchior Lussi soll im Vatikan mehrfach auf die Wichtigkeit dieses Privilegs hingewiesen haben mit der Begründung, «dass man in dem so entlegenen Unterwaldnerland froh ist, dass auch ein Abt Kirchen und Glocken weihen kann und nicht nur der weit entfernt wohnende Bischof». Das Absenden der entsprechend ausgefertigten Bulle verzögerte sich und traf erst nach mehreren drängenden Briefen von Melchior Lussi an den Papst im Jahre 1582 im Klosterdorf ein.

Eid auf Fahne mit Nidwaldner Wurzeln

Wenn nun am 6. Mai im Damasushof die neuen Schweizergardisten ihren Eid auf die Fahne ablegen, dann tun sie dies auf ein Banner, dessen Entwurf vom Nidwaldner Staatsarchivar Robert Durrer stammt. Die Fahne ist durch ein weisses Kreuz in vier Felder geteilt. Das erste Feld enthält das Wappen des aktuell regierenden Papstes, während das vierte Feld das Wappen von Papst Julius II. darstellt. Beide Wappen sind auf rotem Grund wiedergegeben. Das zweite und dritte Feld zeigen die Farben des Korps – blau, rot und gelb, was den Farben der Familie Medici entspricht. Auf dem Schnittpunkt des Kreuzes befindet sich das Wappen des Kommandanten. Nur bei der Wahl eines neuen Papstes oder dem Nachrücken eines neuen Kommandanten wird eine neue Gardefahne angefertigt.

Vor einem Jahr hat mit Tiago Würsch aus Beckenried auch erstmals nach längerer Zeit wieder ein Nidwaldner den Eid auf die Gardefahne abgelegt. Es sei ein ganz spezieller Moment gewesen.

«Gleichzeitig erfüllte mich dieser Moment mit grosser Freude und Stolz, den Eid vor meiner Familie und den Gästen zu leisten.»

Ein Moment, den am kommenden Freitag mit Cyrill Ettlin aus Kerns und Joel Dübendorfer aus Giswil zwei Obwaldner erleben dürfen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen