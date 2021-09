Sachseln «Ich schreibe gegen das Vergessen» Erst 1964 erhielt Obwalden ein Erziehungsdepartement. Wie rückständig das Schulwesen davor war, erzählt Andreas Anderhalden im neuen Buch. Romano Cuonz 20.09.2021, 05.00 Uhr

Es gibt Sachen, die lassen einem heute die Haare zu Berge stehen. So wetterte 1936 ein Geistlicher im Obwaldner Pfarrblatt: «Das gemischte Strandbad Sachseln ist eine Erfindung des Teufels, des Vaters der Lüge – Sündengeld bringt kein Glück.» Der Schulrat sah das anders. Auf seinen Antrag kaufte Sachseln schon Jahre zuvor eine Badehütte, damit die Schuljugend im Sommer baden gehen konnte: wenn auch vorerst noch geschlechtlich strikte getrennt und unter Aufsicht eines des Schwimmens kundigen Lehrers. Die Kirche aber hielt an ihrem Badeverbot bis in die 1950er-Jahre fest. Die meisten Buben und Mädchen missachteten es. Nahmen die «Sünde» in Kauf.

Vergessenes wieder sichtbar gemacht

Dies ist nur eine von vielen «Geschichten zur Geschichte», die der Obwaldner Autor Andreas Anderhalden in seinem achten Buch zur Obwaldner Lokalhistorie erzählt. Es trägt den Titel «Sachsler Schulbuch – Die Geschichte der Schule von Sachseln und Flüeli-Ranft». Auf dem Umschlag ist ein Mädchen zu sehen, das beim beliebten Spiel «Himmel und Hölle» von Feld zu Feld hüpft. Ein Bild, gemalt von Elisabeth Anderhalden-Arbogast. Einmal mehr hat der frühere Sachsler Arzt längst vergessene Chroniken und Dokumente gesichtet und daraus ein spannendes mit 277 historischen und aktuellen Bildern illustriertes Werk zum Schulwesen verfasst. «Ich schreibe gegen das Vergessen», so Anderhalden.

Andreas Anderhalden präsentiert sein neues Buch vor dem ältesten Sachsler Schulhaus von 1657. Romano Cuonz (Sachseln, 2021)

Als ein ursprüngliches Vorhaben, die Obwaldner Schulgeschichte in einem Buch umfassend wiederzugeben an den Finanzen scheiterte, beschloss Anderhalden, das Vorhaben, wenn auch eine Nummer kleiner, selbstständig zu realisieren. Den Schwerpunkt wollte er nun auf jene Schulgeschichte legen, die ihm selbst am nächsten stand: die von Sachseln. Die Erzählung startet aber im 9. und 10. Jahrhundert. Damals bestanden in Einsiedeln und Engelberg Schulen, welche den Klosternachwuchs unterrichteten. Einen entscheidenden Einfluss auf die Gründung von öffentlichen Schulen hatte der Mailänder Erzbischof Karl Borromäus. In der Gegenreformation regte er die Gründung einer höheren Schule in Luzern an. Der Funke sprang auch aufs Land über. In Sarnen wurde mutmasslich schon im Jahr 1540 eine erste Schule betrieben. Der Lehrer hatte «Arm und Rych z’lehrä» und wurde an der Landsgemeinde gewählt. Hundert Jahre später war das Eis endgültig gebrochen: Alle Gemeinden im Sarneraatal durften jetzt Schulen anbieten. Die Obwaldner Schulordnungen und Schulgesetze verfolgt der Autor bis in die Gegenwart.

Das erste Schulhaus steht noch

Detailgetreu und illustriert mit zahllosen Geschichten und Bildern geht Andreas Anderhalden auf die Schulen in der Gemeinde Sachseln ein. Dabei dokumentiert er auch das erste Schulhaus, das Sachseln bereits 1657 in für diese Zeit vorbildlicher Weise errichtete. Noch steht es am Dominiweg 1, gegenüber der Kirche. Von aussen wirkt das Gebäude wie ein Obwaldner Bauernhaus. Doch im Erdgeschoss befand sich früher ein einziges, grosses Schulzimmer, in dem zeitweise über 50 Buben und Mädchen unterrichtet wurden. Anderhalden verfolgt in seinem «Schulbuch» die Baugeschichte aller Schulhäuser bis hin zu den neuen Schulhäusern Türli und Arni.

Als Leser staunt man Mal für Mal, was sich Lehrpersonen – oder auf der anderen Seite Schülerinnen und Schüler – früher noch leisten durften. «Es ist unglaublich, wie man Kinder noch bis in die 1960er-Jahre ohne Rücksicht auf ihre Gesundheit strafen konnte», entsetzt sich der frühere Arzt Anderhalden. Auf einem Bild sieht man, wie ein Lehrer auf den nackten Hintern eines Schülers eindrischt. «Wenn man nachliest, wie und wie viele sogenannte Tatzen (Schläge mit einem Holz) es gab, staunt man, dass da nicht häufiger Brüche beklagt wurden», sagt der Autor. Im heutigen Gemeindehaus gab es noch einen Keller, wo ungezogene Buben geschlagen und eingesperrt wurden. Etwa jene, die 1941 ihre nassen Badehosen in die Fahrleitung der Brünigbahn warfen und mit einem Kurzschluss den ganzen Verkehr zwischen Meiringen und Luzern lahmlegten. Für brave, fleissige Kinder gab es aber auch Belohnungen. Etwa von einem Lehrer handgemalte, schöne Aquarelle. Oder wertvolle Münzen als sogenannte Schulprämien.

