SC Buochs Co-Präsidenten freuen sich aufs Spiel gegen den FCL: «Einem grandiosen Fussballfest kann eigentlich nichts mehr im Weg stehen» Endlich ist es so weit: Der Erstligist SC Buochs empfängt im Sechzehntelfinal des Schweizer Cups den FC Luzern. Die Co-Präsidenten Heinz Fischer und Daniel Gasser freuen sich auf den Cup-Hit und erzählen, welche Vorbereitungen getroffen werden mussten. Manuel Kaufmann Jetzt kommentieren 17.09.2021, 16.00 Uhr

Die Co-Präsidenten des SC Buochs, Daniel Gasser (links) und Heinz Fischer, sind bereit für das Cup-Spiel gegen den FC Luzern. Bild: Florian Arnold (Buochs, 17. September 2021)

Heinz Fischer und Daniel Gasser reden von einem «Traumlos», das der SC Buochs im Sechzehntelfinal des Schweizer Cups gezogen hat. Am Samstagabend gastiert der FC Luzern aus der Super League im Buochser Seefeld. Anpfiff ist um 18 Uhr. Die Vorfreude auf die Cuppartie ist bei den beiden Co-Präsidenten des SC Buochs riesig:

«Mit dem FC Luzern haben wir ein super Los gezogen, ein Innerschweizer Derby und alles in Blau-Weiss.»

Das Spiel gegen Luzern ist ein weiteres Highlight in der Vereinsgeschichte

In seiner Vereinsgeschichte spielte der SC Buochs auch schon gegen den FC Luzern. Das letzte Aufeinandertreffen war in einem Testspiel im Jahr 2012. Der SC feierte damals zwei Jubiläen, 40 Jahre Aufstieg in die Nationalliga B und 55 Jahre Platzeinweihung. Das Spiel verlor man vor 1500 Zuschauern aber deutlich mit 2:9. Der Trainer des FC Luzern war damals noch der jetzige Nationalcoach Murat Yakin. Ein Sieg im ersten Ernstkampf gegen die Luzerner seit fast 50 Jahren wäre natürlich grandios, meint Daniel Gasser, doch trotz der Euphorie bleibt er realistisch:

Co-Präsident des SC Buochs Daniel Gasser. Bild: Florian Arnold (Buochs, 17. September 2021)

«Jedes Spiel muss zuerst gespielt werden, aber wenn wir ehrlich sind:

Es muss schon sehr viel zusammenstimmen, um eine Cup-Sensation zu landen.»

Für den SC Buochs wäre dies jedoch nicht die erste Cup-Sensation: 2014 konnten die Nidwaldner den Superligisten YB im Sechzehntelfinal mit 1:0 bezwingen und aus dem Cup eliminieren. Der SC Buochs wurde damit zum ersten 2.-Liga-inter-Team, dem der Einzug in den Cup-Viertelfinal gelang. «Ein wundervoller Abend», erinnert sich Heinz Fischer. «Das sind Erlebnisse, die man nie vergisst und an die man sich immer wieder gerne zurückerinnert.» Im Viertelfinal schied man zu Hause vor 4400 Fans gegen den FC St. Gallen aus.

Ein weiteres Highlight in der Vereinsgeschichte war das Spiel in der 1. Cup-Hauptrunde 2018 gegen den Superligisten Grasshopper Club Zürich. Dort konnte der SC Buochs jedoch nicht für eine Überraschung sorgen und musste eine 0:2-Niederlage hinnehmen.

Infrastruktur wird auf Vordermann gebracht

Co-Präsident des SC Buochs Heinz Fischer. Bild: Florian Arnold (Buochs, 17. September 2021)

Dieses Jahr werden etwa 2000 bis 2500 Zuschauer erwartet. «Mit 2500 wären wir zufrieden, es dürfen aber natürlich auch mehr kommen», sagt Heinz Fischer. Insgesamt stehen 4000 Stehplätze und 227 Sitzplätze zur Verfügung. Wer noch kein Ticket hat, kann sich dieses auch noch an der Abendkasse besorgen. Um diese Kapazitäten zu ermöglichen, wird extra eine Zusatzstehrampe aufgebaut. Weiter werden in allen Ecken des Stadions zusätzliche Verpflegungsstände eingerichtet, und auch für genügend sanitäre Anlagen wird gesorgt sein.

Das Stadion öffnet für die Fans um 16.30 Uhr. Der Einlass ist nur mit Zertifikat möglich, dafür brauche es zusätzliche Kontrollen. Dies bedeute dafür, dass innerhalb des Stadions keine Masken getragen werden müssen. Testmöglichkeiten gibt es keine vor Ort. «Wir konnten so spontan leider keine Testmöglichkeiten mehr organisieren», bedauert Fischer. Man hoffe natürlich, dass sich der Aufwand auch finanziell lohne und nach der Endabrechnung etwas übrige bleibe. «Wie viel das sein wird, hängt von der Zuschauerzahl ab», sagt Fischer.

Die beiden Co-Präsidenten freuen sich auf das Spiel, und Heinz Fischer sagt: «Einem grandiosen Fussballfest kann eigentlich nichts mehr im Weg stehen.» Zudem richtet er warnende Worte an den Gegner aus Luzern: «Vielleicht ist heute so ein Tag, an dem für uns alles stimmt – wir sind auf jeden Fall bereit.»

Hinweise der Kantonspolizei Nidwalden Die Kantonspolizei Nidwalden weist in einer Medienmitteilung darauf hin, dass es aufgrund der Sicherheitsvorkehrungen für Anwohner, Seefeldbesucher und Zuschauer punktuell zu Einschränkungen kommen könne. Unter anderem seien der Strandweg ab dem Strandbad bis zur Bootshafenbrücke sowie die Seefeldstrasse gesperrt. Eine signalisierte Umleitung sei jedoch erstellt. Weiter werden die Zuschauer angehalten, die Anweisungen der Sicherheitskräfte, insbesondere die Wegleitung zu den Parkplätzen, zu beachten. Für Matchbesucher ab 16 Jahren gilt eine Zertifikats- und ID-Pflicht. Die Polizei empfiehlt ausserdem die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln.