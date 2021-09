Innerschweizer Derby auf dem Buochser Seefeld war Fussballfest

SC Buochs – FC Luzern Am Schluss feiern sie alle zusammen: Das Innerschweizer Derby auf dem Buochser Seefeld war ein Fussballfest Der SC Buochs fordert im Sechzehntelfinal des Schweizer Cup den FC Luzern und muss sich erst in der Nachspielzeit bezwingen lassen. Die Stimmung auf dem Seefeld in Buochs hätte besser fast nicht sein können. Manuel Kaufmann 18.09.2021, 22.29 Uhr

Die Bedingungen hätten für den Cup-Hit zwischen dem SC Buochs und dem FC Luzern kaum besser sein können. Die Stimmung war vor dem Spiel auf dem Buochser Seefeld, wie man sie sich vorstellt: Samstagabend, sonniges Wetter und eine friedliche Atmosphäre unter allen Zuschauern.

Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Buochs, 18. September 2021)

Die mit dem Schiff angereisten FCL-Fans waren vor dem Anpfiff auffällig ruhig, man genoss in der Abendsonne noch Bratwurst und Bier. Die Luzerner, so hatte man das Gefühl, waren sich des Sieges ziemlich sicher.

Der 21-jährige Simon aus Wolfenschiessen ist Buochs Fan, weil sein Cousin, Nil Niederberger – Er musste beim Cupspiel auf der Bank platznehmen – in der 1. Mannschaft spielt. «Ich bin zuversichtlich und glaube, wir gewinnen mit 1:0, wie damals gegen die Young Boys», sagte Simon. Auch der Stadionsprecher wies vor dem Spiel nochmals auf die Cup-Sensation von 2014 hin. Es wurde klar, dass die Buochser nicht gekommen waren, um sich kampflos zu ergeben.

Die Buochser Fans konnten ihre Mannen zu Höchstleistungen antreiben. Bild: Dominik Wunderli (Buochs, 18. September 2021)

In der ersten Halbzeit waren es mehrheitlich die Luzern Fans, die für Stimmung sorgten. Doch wenn die Buochser ab und zu in die Nähe des gegnerischen Sechzehners kamen, wurde es auch auf der Seite der Buochser Fans laut. Sowieso waren die Anhänger der beiden Teams gar nicht so eindeutig auseinander zu halten. Viele Buochser, insbesondere Kinder, trugen ein FCL-Trikot: «In Buochs sind viele Fussballfans auch Fan des FC Luzern», sagte ein Zuschauer aus dem Kanton Nidwalden. So wurde das 1:0 für den FCL kurz vor dem Pausenpfiff zwar nicht von allen 2850 Zuschauern bejubelt, so richtig darüber aufregen konnte sich aber auch niemand.

Nach dem überraschenden 1:1 Ausgleich in der 67. Minute war die Freude der Einheimischen Fans aber deutlich hörbar. Jetzt fingen auch sie an mit «Hopp Buochs»-Rufen und spornten so ihre Mannschaft zu Höchstleistungen an. Die Buochser merkten, dass bei dem Spiel etwas drin liegt, sie schnupperten erneut an einer Sensation. Das erreichen der Verlängerung wurden von den Fans fast wie ein Sieg gefeiert.

Die Buochser Fans bejubeln den 1:1 Ausgleich. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Buochs, 18. September 2021)

Der FC Luzern konnte in der Verlängerung aber noch einmal aufdrehen und erzielte das 2:1 in der 94. Minute auch verdient.

Nach Abpfiff der Partie sah man den Spielern des SC Buochs zwar eine gewisse Enttäuschung an, die Fans waren mit der kämpferischen Leistung des Unterklassigen jedoch sehr zufrieden und feierten ihre Spieler wie Helden. Und auch die Luzern Fans waren zufrieden und feierten nach dem Spiel mit ihrer Mannschaft.

Ein schöner Anblick: Buochser und Luzerner Spieler lassen sich zusammen von den Fans feiern. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Buochs, 18. September 2021)

Ein Fan aus Luzern sagt: «Es hätte gegen einen Erstligisten zwar nicht erst in der Verlängerung entschieden werden dürfen, doch schlussendlich sind wir eine Runde weiter.»

Nach dem Spiel stürmten viele Kinder auf das Feld, um sich ein Autogramm der FCL-Spieler zu sichern. Einige Spieler nahmen sich die Zeit und konnten so ein Strahlen auf das Gesicht von so manchem Kind auf dem Seefeld zaubern. Am Schluss liessen sich sogar die Spieler des FC Luzern zusammen mit den Spielern des SC Buochs – begleitet von den Kindern – von den Fans feiern. Es war ein gelungener Fussballabend, den die meisten Anwesenden noch lange in guter Erinnerung behalten werden. So macht Fussball spass.