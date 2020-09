Schaffen die Nidwaldner Reformierten bald die Volkswahl der Pfarrer ab? Der Nidwaldner Pfarrkonvent trägt die Abschaffung der Volkswahl von Pfarrern offensichtlich mit. Bis zur Einigkeit war es jedoch ein langer Prozess. Marion Wannemacher 22.09.2020, 05.00 Uhr

Heftige Emotionen waren im Nachbarkanton Luzern im Spiel, als vor fast zwei Jahren die Volkswahl der Pfarrer abgeschafft wurde. Befürworter wie Gegner kämpften damals vehement für ihre Anliegen. Gerade wurde nun die Frühlingsversammlung der evangelisch-reformierten Kirche Nidwalden nachgeholt. Dabei kam auch die Revision der Kirchenverfassung zur Sprache. Diese umfasst unter anderem die Abschaffung der Volkswahl der Pfarrer. Doch im Gegensatz zu Luzern gab es im ökumenischen Kirchgemeindehaus Stansstad, wo die Versammlung stattfand, keine Diskussionen. Lediglich ein Kirchgemeindemitglied stellte eine Sachfrage.

Kirchenratspräsident Wolfgang Gaede zeigt sich darüber auf Anfrage nicht erstaunt. Die Abschaffung der Volkswahl sei im Kirchenrat schon lange ein Thema. «Wir haben 2017 beschlossen, das Thema anzugehen und 2018 den Dialog mit den Pfarrpersonen gestartet. Die Stimmung des Pfarrkonvents war die Voraussetzung für unsere Bestrebungen. Die Pfarrerinnen und Pfarrer tragen das Thema mit.»

Zunächst stiess das Thema auf Abwehr

Dies sei aber nicht immer so gewesen, sagt Gaede weiter. Die spontane Reaktion auf das Thema sei anfänglich «auf keinen Fall!» gewesen. Daraufhin habe der Kirchenrat die Vor-und Nachteile einer Abschaffung der Volkswahl erörtert. Dieser Prozess der vergangenen zweieinhalb Jahre trage nun Früchte.

Kirchenratspräsident Wolfgang Gaede. Bild: Richard Greuter (Stansstad, 14. September 2020)

Dem Kirchgemeinderat geht es bei der Umstrukturierung aber um mehr als die Volkswahl. Auch die Verteilung von Kompetenzen und Verantwortlichkeit von Gemeindekreis und Kirchgemeinderat stehen dabei im Fokus. Gaede nennt ein Beispiel: «Nach dem bisherigen Recht ist der Kirchenrat die anstellende Behörde eines Pfarrers. Jedoch hat der Gemeindekreis die Kompetenzen, einen Pfarrer auszuwählen.» Bei drei Gemeindekreisen in Nidwalden (Buochs, Hergiswil und Stans) wählten also in der Kirchgemeindeversammlung auch Mitglieder aus anderen Gemeindekreisen mit, die diesen möglicherweise gar nicht kennen würden. Auch müsse der Kirchenrat das Budget vertreten, habe aber beispielsweise nicht die Befugnis, Budgets einzelner Gemeindekreise zu kürzen.

Regelung würde im Januar 2022 in Kraft treten

In der Frühjahrsversammlung 2021 wird nun die evangelisch-reformierte Kirchgemeinde darüber abstimmen, wer künftig für die Anstellung der Pfarrer zuständig sein wird. Wird die Volkswahl abgeschafft, gilt das Personalgesetz des Kanton Nidwalden. Im Fall eines entsprechenden Votums würde die neue Regelung im Januar 2022 in Kraft treten. «Wir finden, das ist eine moderne und der Zeit angemessene Form der Anstellung», so Gaede. Derzeit ist die Anstellung der Pfarrpersonen zeitlich auf vier Jahre befristet und kann dann jeweils durch eine erneute Wahl auf weitere vier Jahre verlängert werden. «Das ist für jemanden, der sich längerfristig orientiert, eher hinderlich», nennt Gaede ein weiteres Argument für die Abschaffung der Volkswahl. Wie spannend die Abstimmung in der Frühlingsversammlung kommendes Jahr wird, wagt er nicht vorauszusagen.

Silke Petermann-Gysin Bild: Corinne Glanzmann (Stans, 20. Dezember 2016)

Silke Petermann-Gysin leitet den Pfarrkonvent in Nidwalden und gehört als dessen Leiterin auch dem Kirchenrat an. Sie bestätigt die zustimmende Haltung ihrer Kolleginnen und Kollegen zur Abschaffung der Volkswahl. Auch sie begründet ihre Haltung mit der Tatsache, dass bei drei Gemeindekreisen zwei über eine Pfarrperson abstimmen, die sie nicht kennen und die bei ihnen auch nicht hauptamtlich tätig sein wird. Zum andern gibt es bei einer öffentlich-rechtlichen Anstellung eine genaue Liste von Gründen, warum einer Person ein Verweis erteilt oder ihr gar eine Kündigung ausgesprochen werden kann. Das biete den Angestellten Sicherheit.



Ethos als Pfarrer in der Gemeinde und vor Gott bleibt dasselbe

Die Pfarrerinnen und Pfarrer sehen aber auch ein Argument für die Volkswahl. «Es ist eine andere Beauftragung, wenn ich von den Gemeindemitgliedern gewählt bin», sagt Petermann. Sie stammt aus Deutschland, wo man die Wahl durch die Gemeindemitglieder als Voraussetzung für ein Anstellungsverhältnis eines Pfarrers nicht kennt. «Gewählt zu werden bedeutet eine hohe Akzeptanz. Damit sagen mir die Gemeindemitglieder: ‹Du bist unsere Pfarrerin›. Das nimmt auch mich in die Pflicht.» Diese Verpflichtung beruhe auf Gegenseitigkeit.

Schliesslich ändere sich aber am Auftrag der Pfarrer durch die Abschaffung der Volkswahl nichts. «Das Ethos, mit dem ich als Pfarrerin in der Gemeinde und vor Gott stehe, bleibt dasselbe. Mein berufliches Selbstverständnis ändert sich nicht, wenn ich vom Kirchenrat angestellt werde. Das ist der ausschlaggebende Punkt, weswegen der Pfarrkonvent seine Zustimmung geben kann.»