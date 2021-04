Schicksal «Für mich ist der Traum vorerst geplatzt»: Wenn ein Sänger seine Stimme verliert Ein medizinisches Problem im Hals hat Dave Niederberger sprichwörtlich die Stimme verschlagen. Für den Frontmann der aufstrebenden Zentralschweizer Rockband Fighter V brach eine Welt zusammen. David von Moos 30.04.2021, 17.00 Uhr

Es sind schwierige Zeiten. Nicht nur wegen Corona, nein. In dieser Geschichte geht es um einen Sänger, der nicht mehr machen kann, was er am liebsten tut – nämlich singen. Dave Niederberger (30) war bis vor kurzem Frontmann der aufsteigenden Rockband Fighter V.

Er muss wegen Problemen mit den Stimmbändern aufhören: Dave Niederberger, Sänger und Frontmann der Nidwaldner Rockband Fighter V im Probelokal in Stansstad.

Bild: Eveline Beerkircher (Stansstad, 27. April 2021)

Seit der Gründung 2009 – damals noch als Haïrdrÿer – rockte der junge Hergiswiler zusammen mit seinen vier Freunden die Berge nieder.

«Unser Ziel war, dass wir zumindest teilweise von unserer Leidenschaft für die Musik hätten leben können.»

Nach vier CDs – eine davon sogar speziell für die Fans in Japan –, ausgezeichneten Kritiken in der Fachpresse und zahlreichen Auftritten im In- und Ausland war die Nidwaldner Band drauf und dran, dieses Ziel zu erreichen.

Dave Niederberger klingt gefasst, erzählt bedacht und hält kurz inne. «Zumindest für mich ist dieser Traum vorerst geplatzt. Ich wünsche der Band aber von Herzen, dass sie das alle schaffen.»

Das Musikbusiness heute ist härter denn je, Leben von der Musik, das geht nur mit Auftritten. «Alle Einkünfte aus der Musik der letzten Jahre haben wir wieder reinvestiert. Es ist wie bei einem Start-up, man muss extrem viel Herzblut, Zeit und Geld investieren. Das erste Fighter-V-Album inklusive Promotion und aller Touren im In- und Ausland hat uns insgesamt rund 100'000 Franken gekostet. Jeder von uns hat dafür in den letzten Jahren einen fünfstelligen Betrag in die Hand genommen. Dazu kommen zahlreiche Sponsoren und private Geldgeber.» War nun all die Mühe umsonst?

«Ich bereue nichts. Keine Sekunde. Es war immer das, was mir am meisten Freude gemacht hat.»

Der Schock kommt Anfang Jahr

Dave Niederberger macht seit rund zwölf Jahren Melodic-Rock. «Musik ist meine grosse Liebe. Und wird es auch immer bleiben.»

Bild: Eveline Beerkircher (Stansstad, 27. April 2021)

Die niederschmetternde Diagnose trifft den in Horw wohnhaften Rocksänger im Januar. Nach anhaltenden Stimmproblemen unterzog sich Niederberger in einer Spezialklinik einer Operation. Es geht um die Entfernung von Zysten an den Stimmbändern, die offenbar von der Überanstrengung der Stimme herrühren. «Zeitweise habe ich wie ein Kettenraucher geredet», sagt Niederberger, der zeitlebens nie geraucht hat. Der Routineeingriff dauert viel länger als geplant. Nach dem Aufwachen von der Narkose erfährt Niederberger den wahren Grund für seine langjährigen Stimmprobleme: Die Ärzte haben bei ihm einen beidseitigen Sulcus Vocalis (Stimmbandfalten) diagnostiziert. Eine vermutlich angeborene Störung des Stimmlippenepithels, bei der die Stimmleistung und die Belastbarkeit abnehmen. Manchmal treten diese Symptome erst im Erwachsenenalter auf oder wenn die Stimme häufig und stark benutzt wird. Die Behandlung eines Sulcus Vocalis ist schwierig und normalisiert häufig die Stimmleistung nicht oder mindestens nicht vollkommen. «Da war für mich gerade klar, dass ich die Aufnahmen und mehrwöchigen Tourneen nicht bestreiten kann», blickt Niederberger zurück. «Der behandelnde Arzt wollte es mir wohl zwar nicht direkt ins Gesicht sagen, aber ich wusste, dass ich aufhören muss.»

Am 23. April informiert Fighter V, das der Frontmann die Band verlässt. Ein Schock für die vielen Fans und Unterstützer, wie die unzähligen Kommentare zeigen:

Für Dave Niederberger beginnt jetzt «die Zeit danach». Lange hat er sich diesen Schritt überlegt, bevor er ihn vor rund einem Monat seinem engsten Umfeld anvertraut hat. Zuerst habe er selbst den Schock «verdauen» müssen:

«Ich wusste, dass all das, was vor mir lag, nicht mehr möglich war. Es ist wie mit einem lädierten Knie. Spazieren geht, aber Leistungssport wird schwierig.»

Dennoch gab sich Niederberger gegen aussen betont optimistisch. «Ich wollte keine Angst oder Panik schüren, denn wie gesagt, gibt es Therapien. Es ist nicht komplett ausgeschlossen, dass ich wieder mit vollem Einsatz Singen kann, die Chancen sind jedoch eher gering.» Einen Moment blitzt der Optimismus einer vom Schicksal gebeutelten Kämpfernatur auf. Noch im März steht er für das Musikvideo für «Can’t Stop The Rock» vor der Kamera:

Alles ist, wie es scheint. Doch Niederberger muss der harten Realität ins Auge schauen. «Ich habe einen gewissen Anspruch an mich selber. Ich gehe ja auch nicht mit einem Kreuzbandriss an die Olympiade.» Leistungsfähigkeit ist für Niederberger, der als Fitnessinstruktor arbeitet, keine leere Worthülse. «Schlussendlich habe ich mich mit dem Gedanken anfreunden müssen, die Band verlassen zu müssen.»

Und so versucht sich der Vollblutmusiker jetzt, in der neuen Realität zurechtzufinden. «Das Leben geht weiter», so Niederberger.

«Vom Trübsal blasen werden die Dinge auch nicht besser.»

Eigentlich gehe es ihm ja gut. Und die Stimmbandfalten seien ja auch keine Bedrohung für seine Gesundheit.

Am meisten fehlen werden Niederberger künftig «all die Auftritte mitsamt den teils langwierigen Reisen mit dem Tourbus an Orte, wo man sonst wohl kaum je hinkommen würde. Das war immer einmalig.» Besonders in Erinnerung bleiben würden ihm sicher die mehrwöchigen Albumaufnahmen in Schweden und die anschliessende Plattentaufe in der Luzerner Schüür.

Und noch etwas werde er sicher nie vergessen: «Einer der grössten Momente war für mich, als wir nach dem Release unseres ersten Fighter-V-Albums im Herbst 2019 als Vorgruppe von The New Roses in der Markthalle in Hamburg spielten und dann wegen einer Panne beim Hauptact statt der vorgesehenen 40 Minuten über eineinhalb Stunden auf der Bühne standen – und die ausverkaufte Markthalle Hamburg begeistert war.»

Ein Comeback ist im Moment kein Thema

Tempi passati. Ganz so schnell verabschiedet sich der Frontmann aber nicht von seiner Band. «Nie habe ich etwas lieber gemacht als Musik, deshalb kann ich auch nicht einfach damit aufhören.»

Die Vorbereitungen für die neue CD laufen auf Hochtouren, Niederberger und Gründungsmitglied Marco Troxler (Gitarre) schreiben die Songs – singen können wird er sie nicht mehr.

Auch die auf den Release im Herbst dieses Jahres folgende Tournee muss geplant werden. Niederberger kümmert sich um das Booking. Und bis auf weiteres bleibt er gegen Aussen die Ansprechperson für die Band. «Wenn dann ein neuer Sänger da ist und er sich selber um diese Dinge kümmern will, gebe ich das gerne ab.» Die Suche nach dem neuen Frontmann läuft bereits.

Von einem allfälligen Comeback als Sänger kann Niederberger derzeit nur träumen: «Planen kann ich nichts. Das ist abhängig vom Verlauf der Therapie. Wenn es irgendwie geht, dann ja. Aber ich weiss schlicht und einfach nicht, was mir von meiner Stimme noch bleiben wird.» Was er hingegen weiss:

«Ich mache jetzt seit rund zwölf Jahren Musik. Das ist meine grosse Liebe. Und wird es auch immer bleiben.»

Niederberger gibt nicht auf, lässt sich nicht entmutigen. «Can’t Stop The Rock» eben.

Mehr Informationen zur Band und ihrer Musik gibt es hier.