Nina Christen leidet an «post-olympischer Depression»

Sie hat an den Olympischen Spielen in Tokio zwei Medaillen gewonnen und darf sich seither Olympiasiegerin nennen. Dennoch ist bei der Nidwaldner Sportschützin Nina Christen nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Sie leidet an einer «post-olympischen Depression».

08.09.2021, 09.36 Uhr