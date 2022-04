Emilija Radulovic und Renzo Verri wandern für einen guten Zweck

Schulabschlussarbeit Junge Botschafter wandern für die Bildung und einen guten Zweck Eine Wanderung zweier Schüler soll auf die Situation notleidender Kinder und Jugendlicher in der Schweiz aufmerksam machen. 25.04.2022, 15.24 Uhr

Emilija Radulovic (16) und Renzo Verri (15) von der Oberstufe Wasseramt Ost machen sich als Abschlussarbeit und für einen guten Zweck auf den Weg um den Vierwaldstättersee. Bild: PD

Wenn man schon im Alltag sehr hilfsbereit unterwegs ist und sich dann ohnehin die Mühe für eine Schulabschlussarbeit machen muss, kann man daraus auch gleich eine wohltätige Aktion schaffen. Sozusagen eine Win-win-Situation, dachten sich die beiden OS-Schüler Emilija Radulovic (16) und Renzo Verri (15) von der Oberstufe Wasseramt Ost.

Sie werden vom 26. bis 28. April ab Hergiswil, wo die Stiftung für Kinder in der Schweiz ihren Sitz hat, Richtung Luzern um den Vierwaldstättersee wandern; genauer bis Gersau, dann die Fähre nach Beckenried nehmen und zurück nach Hergiswil. Dabei werden sie als Sensibilisierungskampagne die Bevölkerung auf die Situation von notleidenden Kindern und Jugendlichen in der Schweiz aufmerksam machen, wie die Stiftung in ihrer Medienmitteilung schreibt. Davon gebe es auch in der gemeinhin als reich geltenden Schweiz mit einem vermeintlich funktionierenden Sozialsystem viele – es sind über 300'000. «Das ist eine wahnsinnige Zahl, die auch die beiden Schüler enorm betroffen macht», schreibt die Vizepräsidentin des Stiftungsrates Cornelia Maggi. Sie haben sich daher entschieden, mit ihrer Aktion die Stiftung für Kinder in der Schweiz zu unterstützen. Die Stiftung freue sich enorm, unter dem Stichwort «Kinder helfen Kindern» zwei neue Botschafter/innen an Bord ihrer wohltätigen Arbeit begrüssen zu dürfen, die nicht nur reden (und Abschlussarbeiten schreiben), sondern auch Verantwortung vorleben … (sez)

Die Stiftung für Kinder in der Schweiz Die Stiftung für Kinder in der Schweiz unterstützt und fördert benachteiligte Kinder und Jugendliche mit individuellen Notsituationen und Problemlagen. Sie leistet ideelle und materielle Unterstützung, damit gemeinsam ein Ausweg aus schwierigen Situationen gefunden werden kann; vor allem aus Situationen, die sich in einer «Grauzone» befinden, wo weder Sozialamt noch Krankenkassen oder ähnliche Institutionen einspringen. Dabei werden immer die Kinder und Jugendlichen mit ihren Bedürfnissen in den Mittelpunkt gestellt. Dies unabhängig von Kultur, religiösem oder sozialem Hintergrund. Die Stiftung im Netz: www.kinderstiftung.info.