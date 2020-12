Schule Nidwalden verlängert Weihnachtsferien als einziger Zentralschweizer Kanton Die kommenden Schulferien dauern in Nidwalden wegen des Coronavirus drei Tage länger. Die anderen Zentralschweizer Kantone ziehen nicht nach – weil sie schulische Verluste vermeiden wollen. Christian Glaus und Chiara Zgraggen 17.12.2020, 17.09 Uhr

Sechs Zentralschweizer Kantone, mehrere unterschiedliche Regelungen. Im Kampf gegen das Coronavirus ist die Zentralschweiz bisher nicht durch ein einheitliches Vorgehen aufgefallen – trotz der Kleinräumigkeit. So etwa bei Personenbeschränkungen bei öffentlichen Anlässen oder neuerdings auch bei der Sperrstunde und beim Sonntagsverkauf. Hier stellt Obwalden eine Insel in der Zentralschweiz dar.

Auch bei den Schulferien zeigt sich ein uneinheitliches Bild. Am Mittwoch wurde bekannt, dass der Kanton Nidwalden die Schulen drei Tage länger geschlossen lässt. Schulstart ist neu am Donnerstag, 7. Januar 2021. Nidwalden ist der einzige Zentralschweizer Kanton, welcher die Schulferien verlängern will. Immerhin: Damit beginnt der Schulunterricht in Ob- und Nidwalden im neuen Jahr am selben Tag. Gemäss Francesca Moser, Leiterin des Amts für Volks- und Mittelschulen des Kantons Obwalden, plant der Kanton Obwalden keine Verlängerung der Ferien. Der definitive Entscheid werde vor Weihnachten gefällt – abhängig von der epidemiologischen Lage.

Für Zug, Luzern und Schwyz überwiegen die Nachteile

Im Kanton Luzern wurden bereits Schulkinder angewiesen, sämtliche Unterlagen nach Hause zu nehmen, wie unsere Zeitung weiss. Der Kanton will allerdings «Fernunterricht möglichst vermeiden», wie es beim Amt für Volksschulbildung auf Anfrage heisst. Am Schulstart vom Montag, 4. Januar, hält Luzern fest. Sollte eine Neubeurteilung nötig sein, könne diese auch während der Ferien erfolgen. Im Kanton Zug beginnt der Schulunterricht ebenfalls am 4. Januar. Die Kinder und Jugendlichen seien mit den Schutzkonzepten so sicher wie zu Hause, heisst es beim Kanton. Darüber hinaus wäre der «schulische Verlust zu gross», um eine Verlängerung der Ferien zu rechtfertigen.

Der Kanton Schwyz spricht sich ebenfalls gegen eine Verlängerung der Schulferien aus. Je nach Gemeinde ist der Schulstart am Donnerstag, 7., oder am Montag, 11. Januar. Die Aufrechterhaltung des Präsenzunterrichts hätte wegen der Chancengerechtigkeit und Vereinbarkeit von Familie und Beruf eine hohe Priorität. «Ziel ist es, die Umsetzung des Bildungsauftrags sicherzustellen und gleichzeitig die Gesundheit der Lehrpersonen sowie der Schülerinnen und Schüler zu schützen», begründet Tanja Grimaudo Meyer, Vorsteherin des Amts für Volksschulen und Sport Schwyz, die Entscheidung gemäss schriftlicher Anfrage.

Von einer glücklichen Fügung profitiert der Kanton Uri, wie Bildungsdirektor Beat Jörg auf Anfrage sagt. Der Schulstart im neuen Jahr erfolgt immer nach dem Dreikönigstag. Weil dieser Feiertag auf einen Mittwoch fällt, war ohnehin geplant, den Präsenzunterricht erst am 11. Januar aufzunehmen. An diesem Datum halte man fest, so Jörg. «Es stand nie zur Diskussion, die Ferien weiter zu verlängern.» Auch in der Vernehmlassung des Bundesrats seien ein späterer Schulstart oder die Rückkehr zum Fernunterricht kein Thema gewesen.

Risiko von Ansteckungen steigt

Der Nidwaldner Bildungsdirektor Res Schmid erklärt die Verlängerung der Schulferien gegenüber unserer Zeitung mit der Sorge vor einer Zunahme der Ansteckungen über die Festtage. Weil die Schüler über die Festtage vermutlich mit verschiedenen Personengruppen zusammenkommen werden, könnte auch das Risiko einer Corona-Ansteckung steigen. Doch wie sinnvoll ist es, die Schulen zwei Tage vor dem Wochenende zu öffnen? Würde es sich nicht anbieten, den Schulstart gleich auf den Montag, 11. Januar, zu verschieben? Schmid sagt auf Nachfrage:

«Jeder Tag, an dem die Schulen zusätzlich geschlossen sind, ist ein verlorener Tag.»

Würde der Kanton eine ganze Schulwoche streichen, müsste für diese Zeit Fernunterricht angeboten werden. Die Verlängerung der Schulferien erhöhe die Chance, dass das Virus nicht von Schülern oder Lehrpersonen an die Schule geschleppt wird, sagt Schmid. «Das sind uns diese drei Tage wert.» Dennoch ist er sich bewusst, dass das Risiko erhöht bleibt.

Sein Urner Amtskollege Beat Jörg sagt, er sei «vorsichtig optimistisch», dass die Schulen am 11. Januar wieder starten könnten. Dass sich über die Feiertage zahlreiche Schüler oder Lehrpersonen mit dem Coronavirus anstecken und dann im Klassenzimmer fehlen werden, glaubt er nicht. Dies auch deshalb, weil sich die Lehrpersonen sehr gut an die Schutzvorgaben halten würden.

«Es gibt viel weniger Ausfälle, als zu befürchten war. Das zeigt mir: Die Lehrpersonen verhalten sich auch in ihrer Freizeit vorsichtig.»

Die Schülerinnen und Schüler seien nicht Treiber der Pandemie und würden kein Problem darstellen. «Der Infektionsherd geht nicht von den Schulen aus.»