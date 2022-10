Orientierungslauf: Stanser Schüler erhalten Tipps von der Elite

Vereinsbeitrag Beim Orientierungslauf erhalten Schüler von der Schweizer-Elite Tipps Die Schülerinnen und Schüler massen sich beim Orientierungslauf auf dem Tellenmattareal in Stans. Es gab ein neues Bahnkonzept. Klaus Joller-Graf 26.10.2022, 10.00 Uhr

Eingerahmt von den Elite-Athleten Marion Aebi und Joey Hadorn präsentieren Odile Grendelmeier und Ellen Flury (2.), Meret Grendelmeier und Larina Hengartner (1.) sowie Maila Dönni und Carla Ambauen ihre Medaillen. Blid: PD

Jeden Herbst messen sich Ob- und Nidwaldner Schülerinnen und Schüler des 3. bis 9. Schuljahrs im Orientierungslauf. Entsprechend dem Turnus, nach welchem die Austragung zwischen Ob- und Nidwalden abwechselt, war in diesem Jahr Stans das Wettkampfgelände. «Das Wettkampfzentrum war zum ersten Mal auf dem Tellenmattareal und nicht mehr beim Kollegi. Das ermöglichte uns ein ganz neues Bahnkonzept mit erweitertem Laufgebiet vom Kollegi bis zum Kniri-Schulhaus und dem Spielplatz Steinmättli», gab Laufleiter Peter Tschümperlin nach dem Anlass Auskunft.

Ihm ist es ein Anliegen, den drei Kategorien immer passende Bahnen zu bieten, gleichzeitig aber auch Wettkämpfe zu ermöglichen, welche die Teilnehmenden herausfordern. Gut einhundert Kinder und Jugendliche gingen bei besten Wetterbedingungen in Zweierteams an den Start. Bei den jüngsten Mädchen holten sich die Stanserinnen Meret Grendelmeier und Larina Hengartner den Sieg. Bei den Buben machten Obwaldner Teams den Sieg unter sich aus, mit dem besten Ende für Lias Blank und Alessio Egger aus Sachseln. Auch bei den 5. und 6. Klässlern teilten sich Ob- und Nidwalden die Siege. Der Sieg bei den Mädchen ging an das Stanser-Team mit Seraina Hengartner und Eline Schelbert. Bei den Buben gewannen die Sarner Gian Bucher und Marco von Ah.

Besonders gespannt waren alle auf die Rangliste bei den Läuferinnen und Läufern der Sekundarstufe, qualifizieren sich die besten Teams doch für den Schweizer Schulsporttag im nächsten Frühjahr in Brugg/Windisch. Ein ausserordentlich packendes Duell lieferten sich Lia Krummenacher und Myrtha Anton von der Kantonsschule Obwalden mit ihren Rivalinnen Malin Erni und Svenja Zumbühl vom Kollegi Stans. Im Ziel hatten die Obwaldnerinnen mit einem Vorsprung von lediglich 26 Sekunden die Nase vorn. Alles andere als knapp war das Rennen bei den ältesten Buben. Und damit die Siege gleichmässig verteilt waren, ging hier die Goldmedaille an die Nidwaldner, genauer an die Beckenrieder Kollegischüler Linus Wymann und Aidan McKenna. Sie verwiesen Luzi Fürrer und Gabriel Schälin von der Schule Sarnen mit fast vier Minuten auf den zweiten Platz.

Besuch der Elite war für alle ein Highlight

«Für mich und sicher auch die Teilnehmenden war es eine besondere Freude, dass uns die beiden Schweizer OL-Elitekaderathleten Marion Aebi und Joey Hadorn besuchten. Sie gaben den Teilnehmenden vor dem Start zahlreiche Tipps. Und die Bestklassierten konnten so von einem dreifachen Juniorenweltmeister, Schweizer Meister im OL und Berglauf und Zweitklassierten im OL-Gesamtweltcup ihre Medaillen entgegennehmen», blickte Tschümperlin auf ein Highlight des Anlasses zurück. Dass die Schüler dies zu würdigen wussten, zeigte die lange Schlange vor dem Autogramm-Tisch.