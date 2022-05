Schweizer Garde: Nidwaldner Gäste freuen sich auf Vereidigung

Schweizer Garde Bei den Nidwaldner Gästen herrscht Vorfreude auf die Vereidigung – und leichte Nervosität Im Vatikan werden am Freitag die neuen Schweizer Gardisten vereidigt. Die Besucherinnen und Besucher aus dem Gastkanton Nidwalden geniessen bereits vorher erste Anlässe – oder wechseln ein paar Worte mit dem Papst. Lucien Rahm, Rom Jetzt kommentieren 05.05.2022, 20.05 Uhr

Drei Dutzend neue Schweizer Gardisten werden am Freitag im Vatikan ihren Eid ablegen, und dabei schwören, für den Schutz des Papstes nötigenfalls ihr Leben hinzugeben. Dreihundert Nidwaldnerinnen und Nidwaldner sind nach Rom gekommen, um dieser Vereidigungsfeier beizuwohnen. Dabei hat der diesjährige Gastkanton Nidwalden einiges an Polit- und Behördenprominenz mitgebracht, unter anderem in Form des kompletten Regierungsrats, des Nidwaldner Ständerats oder von Landratsmitgliedern. Auch Kirchenvertreter sind mit dabei – sowie auch viele Musikerinnen und Musiker.

Die Nidwaldner Delegation unterwegs im Vatikan. Bild: Beat Christen/PD

Chorsänger, Blasmusikantinnen und -musikanten, Ländlermusiker, Jodelleute, Alphornbläser und eine Harfenistin bereichern die diversen Anlässe rund um die Vereidigung mit ihren Fähigkeiten. Orchestriert werden die Darbietungen dabei vom Stanser Joseph Bachmann, der vom Kanton zum musikalischen Leiter ernannt wurde. Bachmann ist bereits seit Wochenmitte vor Ort, um zusammen mit den unterschiedlichen Formationen die ersten Darbietungen und letzten Proben durchzuführen.

Ennetmoser Eierkirsch für den Papst

Einen ersten Auftritt durfte Bachmann bereits am Mittwoch erleben, zusammen mit dem Musikverein Hergiswil, bei dem in Rom auch Musiker anderer Nidwaldner Blaskapellen dabei sind. In diesen Tagen tritt die 85-köpfige Formation dabei als «Nidwaldner Orchester» auf, wie Bachmann sagt. Und an besagtem Mittwoch durften dessen Mitglieder sogleich dem Papst persönlich ihr Können präsentieren, als dieser zur Generalaudienz lud. Nicht nur mit Wohlklängen, auch mit Trinkbarem beschenkten sie den Heiligen Vater dabei: Sie durften ihm eine Flasche Ennetmooser Eierkirsch überreichen.

Die Nidwaldner Musikantinnen und Musikanten überreichen dem Papst einen Eierkirsch. Bild: PD

Auch dabei an der Audienz war die Nidwaldner Frau Landammann Karin Kayser, die mit dem Papst ebenfalls ein paar Worte wechseln durfte. Mit welchem Inhalt, gibt sie nicht preis. Hingegen gibt Kayser einen Einblick in ihre Gefühlslage:

«Die Ausstrahlung und Kraft, die von diesem Mann ausgeht, ist berührend.»

Ebenso emotional reagiert Carmen Blättler auf die erlebte Begegnung: «Wir haben schon jetzt mehr erlebt, als wir uns in den kühnsten Träumen erhofft haben», sagt die Präsidentin des Musikvereins Hergiswil. Gleichzeitig freut sie sich auf die noch kommenden Anlässe am Freitag. «Mit dem Platzkonzert auf dem Petersplatz am Freitagvormittag und dem Auftritt bei der Vereidigungsfeier stehen weitere Höhepunkte erst noch an.»

Leichte Nervosität vor dem grossen Auftritt

Die Freude sei bei allen Musikerinnen und Musikern gross, stellt auch Joseph Bachmann fest. «Die Stimmung ist wirklich sehr gut.» Er selbst darf sich zudem auf etwas Besonderes freuen. Zusammen mit dem Männerchor Stans – ebenfalls unterstützt durch Sänger anderer Nidwaldner Gesangsvereine – und seiner eigenen Ländlerkapelle darf Bachmann die von ihm komponierte Ländlermesse am Freitagmorgen im Petersdom aufführen. Das tun zu dürfen, sei ein sehr schönes Gefühl.

«So etwas gibt es nur einmal.»

Während Bachmann die Musik dafür geschrieben hat, die teilweise auch auf Volksliedern basiert, hat der Stanser Mundart-Autor Felix Stöckli den Text beigesteuert, den der erweiterte Stanser Männerchor singen wird.

Ein erstes Chorkonzert. Bild: Beat Christen/PD

Entsprechend sei er angesichts solcher Ereignisse auch etwas nervös, wie Bachmann zugibt. «Aber ein bisschen Nervosität ist gut.» Nebst seiner Aufgabe als musikalischer Leiter spielt Bachmann auch selber bei manchen der Aufführungen mit und ist so in unterschiedlichen Rollen gefordert. Dennoch: Die Vorfreude überwiege bei weitem.

Hinweis: Am Freitag wird um 7.30 Uhr der Festgottesdienst aus dem Petersdom in der Stanser Pfarrkirche live übertragen, die Vereidigungsfeier ab 16 Uhr. Diese ist ab 17 Uhr auch auf dem Stanser Dorfplatz zu sehen. Ein Livestream wird auch auf Youtube zu finden sein.

