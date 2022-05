Schweizergarde 13 junge Zentralschweizer sind nun vereidigte Gardisten im Dienst des Papstes Sie haben geschworen, für den Schutz des Papstes im Ernstfall ihr Leben hinzugeben: 36 neue Schweizer Gardisten haben am Freitag ihren Eid abgelegt. Lucien Rahm, Vatikanstadt Jetzt kommentieren 06.05.2022, 22.32 Uhr

Päpstliche Schweizergardisten stehen während der Vereidigungszeremonie in der Halle Paul VI. in der Vatikanstadt am 06. Mai 2022 in einer Reihe. Bild: Ettore Ferrari / EPA (Rom, 6. Mai 2022) Päpstliche Schweizergarde marschiert während der Vereidigungszeremonie in der Halle Paul VI. Bild: Ettore Ferrari / EPA (Rom, 6. Mai 2022) Die Schweizergarde des Vatikans stellt sich anlässlich ihrer Vereidigungszeremonie in der Halle Papst Paul VI. im Vatikan auf, Bild: Andrew Medichini / AP (Rom, 6. Mai 2022) Bundespräsident und Aussenminister Ignazio Cassis spricht zu einem Mitglied der Schweizergarde nach der Vereidigung im Vatikan. Bild: Pascal Lauener (Rom, 6. Mai 2022) Eine vatikanische Schweizergarde vereidigt am Freitag, 6. Mai 2022, im Vatikan in der Halle Papst Paul VI. Bild: Andrew Medichini / AP (Rom, 6. Mai 2022) Der Schweizer Bundespräsident und Aussenminister Ignazio Cassis an der Vereidigungszeremonie in der Halle Paul VI. in Vatikanstadt. Bild: Ettore Ferrari / EPA (Rom, 6. Mai 2022) Begleitet von der Alphornmusik. Bild: Beat Christen / Nidwaldner Zeitung (Rom, 6. Mai 2022) Nidwalden ist am 6. Mai 2022 Gastkanton bei der Vereidigungsfeier der Päpstlichen Schweizergarde, dem Sacco di Roma. Beat Christen / Nidwaldner Zeitung (Rom, 6. Mai 2022) Kardinal Kurt Koch, Präsident des Päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit der Christen, unterhält sich mit dem Schweizer Bundespräsidenten Ignazio Cassis. Bild: Andrew Medichini / AP (Rom, 6. Mai 2022) Musikanten, Sängerinnen und Sänger von Nidwaldner Formationen bei ihrem Auftritt im Vatikan. Bild: Beat Christen / Nidwaldner Zeitung (Rom, 6. Mai 2022) Die Messe in Rom. Beat Christen / Nidwaldner Zeitung (Rom, 6. Mai 2022) Hier zu sehen ist die Kranzniederlegung. Beat Christen / Nidwaldner Zeitung (Rom, 6. Mai 2022)

Ihre Schritte sind langsam, doch sehr bestimmt, als die 36 jungen Männer am Freitagabend durch den Mittelgang der Vatikanischen Audienzhalle hinunter ans andere Ende des Saals marschieren. Angeführt werden sie von der Gardemusik, zwei Tambouren geben das Schritttempo vor. Ihr Befehlshaber dirigiert sie auf die steinerne weisse Bühne am anderen Ende des Saales. Dort warten bereits zahlreiche Besucherinnen und Besucher sowie der Regierungsrat aus dem Gastkanton Nidwalden auf sie. Auch Bundespräsident Ignazio Cassis, Kardinal Kurt Koch und Bischof Felix Gmür sind anwesend.

Einer der 36 Schweizer Gardisten leistet seinen Eid an der Fahne. Bild: Ettore Ferrari / EPA / Keystone (Vatikanstadt, 6. Mai 2022)

In Zweierreihen stellen sie sich synchron auf der Bühne auf, lassen die Enden ihrer Hellebarden auf den Boden hinunter und warten nun darauf, ihren Schwur leisten zu dürfen. Und nach einigen Ansprachen von Würdenträgern und Stücken der Gardemusik dürfen sie dies schliesslich tun. Einer nach dem anderen werden sie von den Vorgesetzten aufgerufen. «Hellebardier Ettlin!» - «Hier, Wachtmeister!», wird sich lautstark zugerufen. Der Gardist - in diesem Fall ein Obwaldner - tritt aus seiner Reihe und begibt sich über eine Zwischenstation beim Vorgesetzten an die quer gehaltene Gardenfahne. Nachdem er diese samt Stange mit einer raschen Bewegung ergriffen hat, schnellt die Schwurhand in die Höhe und der Gardist spricht seinen Eid.

«Wir sind gut vorbereitet worden»

Von den 36 jungen Männern, die an diesem Freitag ihren Schwur lautstark aussprechen, stammt über ein Dutzend aus der Zentralschweiz: zwei aus Obwalden, einer aus Schwyz, einer aus Zug und neun aus Luzern. Unter Letzteren sind auch zwei Gardisten aus Escholzmatt. Dominik Zemp und Lukas Wicki sind zusammen aufgewachsen und haben sich gemeinsam für den Gardedienst gemeldet. «Eigentlich wären wir sogar drei gewesen», erzählt der 21-jährige Zemp. Der dritte Mann, ebenfalls aus dem gleichen Dorf, habe die Idee vom Dienst in Rom ursprünglich nach Escholzmatt gebracht. Er habe sich letztlich aber dagegen entschieden.

Das sind die neu vereidigten Gardisten aus der Zentralschweiz Obwalden Joel Dübendorfer aus Giswil

Cyrill Ettlin aus Kerns Luzern Manuel Amrein aus Buttisholz

Pascal Bieri aus Emmen

Gian Cavegn aus Reiden

Vivian Erni aus Römerswil

Kai Gembara aus Ebikon

Joshua Häfliger aus Sempach

Matthias Roth aus Ruswil

Lukas Wicki aus Escholzmatt

Dominik Zemp aus Escholzmatt Schwyz Sébastian Ballim aus Immensee Zug Tobias Müller aus Morgarten

Einige Stunden vor der Vereidigung zeigen sich die beiden noch gelassen. «Wir sind gut vorbereitet worden», sagt Wicki. Wenn man dann aber vor der Fahne stehe, an welcher der Eid abgegeben wird, werde wohl schon eine gewisse Anspannung hinzukommen, schätzt Zemp - trotz der sieben oder acht Male, bei denen sie den Ablauf und den Eid geübt hätten. «Da gab es hin und wieder noch einen Versprecher. Aber ich bin zuversichtlich, dass es heute klappt», so Zemp. Später wird sich zeigen, dass er das zu Recht war.

Aufgabe mit gewissem Risiko

Der Eid werde dabei nicht einfach nur so dahingesagt. Im Theorieunterricht, den die Gardisten nebst anderen Fächern wie Italienischkursen erhalten, hätten sie den Gardisten-Schwur analysiert, erzählt Zemp. Man hat sich also damit auseinandergesetzt, «wenn es erheischt sein sollte», für den Schutz des Papstes sein Leben hinzugeben, wie es die Eidesformel vorgibt. Das Risiko, dass es so weit kommt, dürfte heute etwas geringer sein als noch in den früheren Tagen der Garde. 1527 kamen 147 ihrer Mitglieder bei der sogenannten Plünderung Roms, dem «Sacco di Roma» im Dienst ums Leben. Zu ihren Ehren findet die Vereidigung jeweils am 6. Mai statt, dem Tag, an dem sie vor knapp 500 Jahren ihr Leben liessen.

Doch auch wenn der Einfall deutscher Landsknechte und spanischer Söldner in Rom heute weniger wahrscheinlich ist, mache man sich hin und wieder seine Gedanken, sagt der gelernte Kaufmann Zemp. «Mittlerweile sind wieder grössere Audienzen möglich, und mehr Leute bergen mehr Gefahrenpotenzial.» Doch ein gewisses Risiko gehöre zu dieser Aufgabe. «Wir sind mental auf solche Dinge vorbereitet.» Zu sehr sollte man sich aber auch nicht davon einnehmen lassen, so Zemp.

Zunächst einmal geniessen die neuen Gardisten nun aber ohnehin ihren Festtag und die Anwesenheit ihrer Eltern und Geschwister, die sie in der Regel seit September nicht mehr gross gesehen haben. «Sie sind natürlich einerseits sehr stolz, andererseits vermisst man sich gegenseitig auch», sagt Zemp. Doch die (vorerst) 26 Monate, die er in Rom verbringen darf, seien eine einmalige Erfahrung - die für ihn ab jetzt als vereidigter Gardist weitergeht.

