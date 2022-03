Lebendpreis für Innerschweizerisches 2022 ist bereit

Schwingen Der Siegermuni des Innerschweizerischen in Ennetbürgen steht bereit Genau 100 Tage vor dem Grossanlass präsentiert das Organisationskomitee das Programm – und «Charly». 24.03.2022, 18.34 Uhr

Am 3. Juli wird im Gebiet Herdern in Ennetbürgen Schwingsport vom Feinsten geboten. Genau 100 Tage vor dem Grossanlass gibt das Organisationskomitee das Rahmenprogramm sowie Details zum Festgelände bekannt.

Rund 200 Schwinger aus der Innerschweiz werden um Kränze und um den Festsieg schwingen. Sie treten in einer Arena mit Platz für rund 7000 Zuschauerinnen und Zuschauer an, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Vorfreude auf das Fest sei riesig, so OK-Präsident Peter Keller: «Das OK ist topmotiviert und arbeitet mit grossem Elan.»

Die Aufbauarbeiten starten am 20. Juni und sollen rund eine Woche nach dem Schlussgang abgeschlossen sein. Über die gesamte Zeit stehen rund 1200 Helferinnen und Helfer im Einsatz. Weiterhin werden Freiwillige gesucht.

Siegermuni Charly, Züchter Thomas Lussi, OK-Präsident Peter Keller und Gabenchef Armin Roth (von links). PD

Der 1. Lebendpreis ist der Muni Charly des Züchters Thomas Lussi aus Oberdorf. Daneben gibt es drei Rinder und ein Fohlen zu gewinnen. (cgl)