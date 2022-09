Schwingen Sarnen feiert den ersten eidgenössischen Kranz seit 1969 Jonas Burch wurde bei seiner Heimkehr von Pratteln herzlich empfangen. Auch Schwingerkönig Joel Wicki gesellte sich mit ihm nach Obwalden. Robert Hess Jetzt kommentieren 02.09.2022, 17.11 Uhr

Jonas Burch, der sich in Pratteln den eidgenössischen Kranz erkämpft hatte, wurde vom Sarner Gemeindepräsidenten Jürg Berlinger mit einem Kristall geehrt. Bild: Robert Hess (Sarnen, 1. September 2022)

«Seit 1969 musste die Schwingersektion Sarnen auf einen eidgenössischen Kranzschwinger warten», berichtete der Sarner Gemeindepräsident Jürg Berlinger am Donnerstagabend auf dem Landenberg. «53 Jahre ist es her, als Burch Josef, der Sytner, wie man ihn auch genannt hat, am Eidgenössischen in Biel den begehrten Kranz erkämpfte», so Berlinger auf dem ehemaligen Landsgemeindeplatz weiter.

Am Eidgenössischen in Pratteln vom vergangenen Wochenende ist die Schwingersektion Sarnen nun endlich erlöst worden. Mit fünf Siegen, einem Gestellten und nur zwei Niederlagen hat sich der 23-jährige Forstwart Jonas Burch aus Stalden den begehrten Kranz erkämpft. «Jonas», sagte Gemeindepräsident Jürg Berlinger, «wir gratulieren dir mit einem kräftigen Händedruck und viel Applaus herzlich zum grossen Erfolg.» Schätzungsweise über 1500 Personen stimmten in die Worte des Gemeindepräsidenten mit viel Beifall ein. Als Geschenk der Gemeinde überreichte Berlinger dem neuen Eidgenossen einen Bergkristall. «Kraft, Bodenständigkeit, Ausstrahlung und Glanz eines Bergkristalls verkörperst auch du Jonas, verbunden mit Ruhe und Harmonie», sagte Berlinger.

Die Schwinger-Sektion Sarnen organisierte auf dem Landenberg einen Empfang für alle Ob- und Nidwaldner Esaf-Teilnehmern und vor allem für Jonas Burch, der sich in Pratteln den eidgenössischen Kranz erkämpft hatte. Bild: Robert Hess (Sarnen, 1. September 2022)

«Noch nicht ganz verarbeitet»

Sichtlich beeindruckt vom Publikumsaufmarsch und von den herzlichen Worten des Gemeindepräsidenten, dankte Jonas Burch allen, die zu seinem Erfolg beigetragen hatten:

«Allen voran meine Eltern und meine Schwester, aber auch die Mitglieder der Schwingersektion Sarnen und die Schwingerkameraden aus Ob- und Nidwalden.»

«Ich bin stolz auf diesen Kranz, habe aber noch nicht alles verarbeitet», sagte er. Selbstverständlich reihten sich auch David Rohrer, der Präsident des Ob- und Nidwaldner Schwingerverbandes sowie Markus Halter, der Präsident der Schwingersektion Sarnen, in die Reihe der Gratulanten ein. Die Sektion Sarnen hatte den Empfang und die Ehrung auf dem Landenberg - mit vorausgehendem Einzug vom Schulhausareal über den Dorfplatz zum Landenberg - organisiert. Markus Halter war denn auch vom grossen Besucheraufmarsch und der Super-Stimmung auf dem Landenberg begeistert.

Überraschend war auch Schwingerkönig Joel Wicki in Sarnen dabei und stand dort bei kleinen und grossen Fans im Mittelpunkt. Bild: Robert Hess (Sarnen, 1. September 2022)

Da war noch ein Schwingerkönig dabei

Zum grossen Erfolg des Anlasses hat der für viele überraschende Besuch von Schwingerkönig Joel Wicki beigetragen. Bei Gross und Klein stand er im Mittelpunkt, verteilte noch und noch geduldig Autogramme oder stand Modell für Handy-Aufnahmen. Keine Frage – in diesem Bereich stand Jonas Burch etwas im Schatten des Königs aus dem Entlebuch. Aber Irgendwie ist der Joel «scho ä Härzigä», meinte eine junge Frau und zückte das Handy fürs Familienbild mit Schwingerkönig.

