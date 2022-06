Schwingfest in Ennetbürgen «Ich werde wohl keinem Angst machen»: Dieser Nidwalden-Kanadier schwingt am Isaf mit Für David Arnold geht ein Traum in Erfüllung, sein Leben lang verfolgt er bereits den Schwingsport. Mit der Teilnahme am Isaf verzichtet er jedoch auf die ganz grosse Bühne. Florian Pfister Jetzt kommentieren 29.06.2022, 16.30 Uhr

Eine fast 6000 Kilometer lange Reise hat der Kanadier David Arnold vor sich. Sein Ziel: Ennetbürgen. Sägemehl. Innerschweizer Schwing- und Älplerfest (Isaf). Der 25-Jährige hat Nidwaldner Wurzeln und kehrt für seinen ersten grossen Schwingauftritt zurück in den Kanton seiner Eltern.

David Arnold aus Kanada nimmt am Isaf 2022 in Ennetbürgen teil. Bild: PD

Sein Leben als Bauer in Wotton, Québec, unterbricht er für ein paar Tage. Schwingfeste gibt es in Kanada nur etwa drei Mal im Jahr. «Es ist mehr ein Schweizer Treffen, an dem noch geschwungen wird», erzählt David Arnold. Der kanadischen Bevölkerung ist der Schwingsport kein Begriff. Das Niveau ist also überschaubar.

Deswegen erwartet David Arnold auch keine Wunderdinge am Isaf, und scherzt:

«Ich werde wohl keinem Angst machen am Sonntag.»

Mit Krafttraining und den Aufgaben als Bauer bereitet er sich auf seinen Auftritt vor. Der Farmer besitzt 120 Hektaren Land und betreibt insbesondere eine Milchwirtschaft, rund 70 Kühe werden gemolken. Zudem schwingt er jede Woche mit seinem Bruder oder seinen Cousins. David Arnold will vor allem das Schwingfest geniessen.

«Es ist ein Erlebnis, das nicht alle Tage stattfindet, und auch nicht alle Tage an diesem Ort.»

Zuletzt fand das Isaf 2007 auf Nidwaldner Grund statt, damals in Stans. Eines ist sich David Arnold unabhängig vom Resultat sicher: «Ich werde glücklich kommen und glücklich gehen.»

Ähnliche Tradition gibt es in Kanada nicht

David Arnold schätzt solche Traditionen wie die Schwingfeste.

«Dass so viele Leute freiwillig bei einem solchen Event mithelfen, gibt es bei uns nicht. In Kanada schauen die Leute viel mehr auf sich selbst.»

Auch Traditionen wie Seilziehen oder Jodelgesang gäbe es nicht. «Bei uns gibt es eigentlich nur Sportarten, die olympisch sind.»

Wegen Verletzung im 2016 kein Isaf in Einsiedeln

Nachdem er seine landwirtschaftliche Ausbildung vollendet hatte, reiste der Doppelbürger vor sechs Jahren erstmals länger in die Schweiz und stieg mit dem Ob- und Nidwaldner Schwingerverband ein Jahr lang ins Sägemehl. Er arbeitete während dieser Zeit für einen Parkettbetrieb in Ennetbürgen. «Beim Festgelände vom Wochenende bin ich immer vorbeigefahren», erzählt er. Im Jahr 2016 hätte er dann zugleich auch am Isaf in Einsiedeln teilnehmen wollen, eine Verletzung hinderte ihn aber daran.

So folgt seine Isaf-Premiere also im Heimatkanton. Das freut den Kanadier umso mehr:

«Nidwalden ist einer der schönsten Orte der Welt – das kann man wohl so sagen.»

Seine Verwandtschaft stammt aus diesem Kanton. «Ich fühle mich hier daheim, auch wenn ich von weit weg komme», schwärmt David Arnold. Seinen Grossvater hatte es 1978 nach Kanada gezogen, sein Vater heiratete seine Mutter in der Schweiz. Die Eltern kehrten nach Kanada zurück und sprachen mit David Arnold stets Schweizerdeutsch. Der Nidwaldner Dialekt ist ihm heute noch anzuhören. Ein Vorteil, der auch am Isaf zum Tragen kommt: «Am Sonntag kann ich hingehen und mit jedem reden.»

In Kanada verfolgt er den Schwingsport unentwegt, mehr als den lokalen Eishockeyklub Montréal Canadiens, für den er sich aber ebenfalls interessiert. Jedes Schwingfest in der Schweiz steht auf David Arnolds Plan, die Namen der Schwinger kennt er daher gut.

«Mein Grossvater hat mir das Schwingen gezeigt.»

Und so schwingt David Arnold, seit er fünf Jahre alt war.

Wenn er nicht gerade schwingt und bauert, sitzt David Arnold im Kajak oder wandert. Auch fährt er ab und zu Ski. «Wir haben hier keine Berge, nur grosse Hügel», erzählt er. «Richtig Skifahren ist es eigentlich nicht. Marco Odermatt hätte hier nicht lange, bis er unten wäre.»

David Arnold verzichtet auf das Eidgenössische

Qualifizieren musste sich David Arnold für das Isaf nicht.

«Für einen Ausländer ist es wunderbar, an einem solchen Ort schwingen zu können.»

Eigentlich wollte er im vergangenen Jahr bereits ans Isaf, das in Folge der Pandemie aber verschoben wurde. Das bleibt für David Arnold nicht ganz ohne Folgen. Denn damit verzichtet er auf eine mögliche Teilnahme am Eidgenössischen Ende August in Pratteln. Zwei Kanadier können am Esaf jeweils teilnehmen. Die Qualifikation dafür findet jedoch am Sonntag statt, zeitgleich mit dem Innerschweizerischen. «Ich gehe lieber ans Isaf», sagt David Arnold.

Beinahe hätte David Arnold aber gar nicht in die Schweiz reisen können. «In den letzten Wochen hatten wir sehr viel Regen und mussten viel heuen», erklärt er. Nun wird das Wetter aber rechtzeitig wieder sonniger. Bis er am Freitagabend in die Schweiz fliegt, gibt es auf der Farm noch einiges zu tun.

Am Samstagnachmittag erholt er sich bei den Grosseltern in Oberrickenbach. Insgesamt bleibt er zwölf Tage in der Schweiz, besucht Freunde, erkundet die Landschaft, fährt Bähnli und schwingt vielleicht sogar noch am Aargauer Kantonalen – ehe es für ihn dann wieder ins knapp 6000 Kilometer entfernte Zuhause geht.

