Schwingfest-Programm Nidwalden präsentiert sich am «Innerschweizerischen» urchig und gibt dem Nachwuchs eine Plattform Das Rahmenprogramm für das Innerschweizer Schwing- und Älplerfest steht. Während vier Tagen werden vor allem lokale Attraktionen ins Zentrum gerückt. Besondere Aufmerksamkeit schenken die Verantwortlichen dem Bubenschwinget. Florian Arnold Jetzt kommentieren 01.06.2022, 05.00 Uhr

Vom Ländler-Trio bis zur Partyband; von der Hüpfburg bis zur Flugshow; vom Bubenschwinget bis zum Spitzenkampf im Sägemehl: Das Innerschweizer Schwing- und Älplerfest in Ennetbürgen verspricht viel Abwechslung und – beinahe – für jedes Publikum etwas, würde man meinen. Das sei dem OK auch wichtig gewesen, sagt der Medienverantwortliche Peter Bircher. Herausgekommen ist ein Programm, das sich über vier Tage erstreckt. Das wurde nun bekannt gegeben. «Wir erwarten während der vier Tage zirka 12’000 bis 15’000 Besucherinnen und Besucher», heisst es beim OK. Bircher sagt:

«Wir haben uns entschieden, jeden der vier Tage unter ein eigenes Motto zu stellen.»

Zudem ist das gesamte Rahmenprogramm gratis. Gestartet wird mit dem Ländler-Abend am Donnerstag, 30. Juni. Ab 18.30 gibt es mit dem Trio St.Jakob und dem Wilti-Gruess Volksmusik aus der Region zu hören. Am Freitag folgt dann ein Partyabend mit den Livebands The Murphys und HebDiDe. «Das sind zwei coole Partybands mit lokalen Musikern, die für Stimmung sorgen und zum Mitsingen und Mittanzen auffordern», sagt das OK-Mitglied. Der ideale Start ins Festwochenende also. Im Barwagen wird parallel dazu die DJ-Kombo N.W. Soundstäyl auflegen.

Flugshow wie bei «Eidgenössischem»

Der Samstag, 2. Juli, soll zum Familientag werden. Bereits ab 9 Uhr gibt es Programm. So wird der mobile Pumptrack des Kantons zur Schwingfestarena verschoben. Unter Anleitung können sich dort alle Interessierten nach Lust und Laune austoben. Für die Kleineren gibt es eine Hüpfburg sowie eine reichhaltige Spielekiste und unterwegs ist auch Zauberer Bindli. Für eine Atmosphäre fast wie bei einem «Eidgenössischen» wird dann um 15 Uhr die Airshow der PC7-Staffel sorgen – sozusagen in der Heimat der Pilatus-Flugzeugwerke. «Das ist dank des Flugplatzes möglich», erklärt Bircher.

Das PC-7-Team der Schweizer Luftwaffe.

Im Zentrum des Samstags steht jedoch der Bubenschwinget. Den angemeldeten 250 Nachwuchsathleten kommt die Ehre zuteil, in der grossen Schwingarena ins Sägemehl zu steigen. «Das wird sicher zum speziellen Erlebnis für diese Buben», ist sich Bircher sicher. Mit 250 Anmeldungen sei das Interesse sehr gross:

«Uns ist es wichtig, ein Zeichen für die Nachwuchsförderung zu setzen.»

Den jungen Sportlern solle im Gedächtnis bleiben, wie toll es ist, in der Arena gegeneinander anzutreten. «Das wird sicherlich ein Motivator sein fürs eigene Training.» Auch am Samstag kommen Partygäste beim Konzert von The Five oder den Partytunes von CE-DJ auf ihre Kosten.

Feiern bis in die Morgenstunden

Am Sonntag beginnt das Fest traditionsgemäss um 6 Uhr. Um 7.30 Uhr ist Anschwingen. Um 15.15 Uhr werden das OK und die Ehrendamen zum Festakt einlaufen, das von der Fahnenübergabe und den Ansprachen umrahmt wird. Um 17 Uhr kommt es mit dem Schlussgang zum Höhepunkt des Fests. Dieses wird damit aber nicht fertig sein. Wer anschliessend den – vielleicht Nidwaldner – Sieger feiern will, hat den ganzen Abend Gelegenheit dazu. Auf dem Programm stehen Zingelgruess, die Beckenrieder Diskjokeys DJ Steezy und DJ Jack Maniel’s. «Für den einen oder anderen empfiehlt es sich wohl, am Montag freizunehmen», meint Bircher mit einem Schmunzeln.

Erreichbar ist das «Innerschweizerische» mit dem ÖV, mit dem Fahrrad oder dem Auto. Auf der Flugpiste sind Parkplätze eingerichtet. «Wir empfehlen die Anreise mit dem ÖV. Gewisse Kurse werden verstärkt, es gilt aber der gewöhnliche Fahrplan», sagt das OK-Mitglied.

