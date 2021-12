Generalversammlung der Sparkasse Schwyz AG ohne Aktionäre

Schwyz Generalversammlung findet ohne Aktionärspräsenz statt Die Generalversammlung der Sparkasse Schwyz AG wird auch 2022 ohne persönliche Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre durchgeführt. 29.12.2021, 15.42 Uhr

Wie die Sparkasse Schwyz AG mitteilt, wird auch die kommende Generalversammlung vom 20. Mai 2022 aufgrund der aktuellen Situation rund um das Coronavirus ohne Anwesenheit der Aktionärinnen und Aktionäre durchgeführt. Die Aktionärsrechte könnten ausschliesslich via Instruktionen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausgeübt werden. Die Abstimmungsunterlagen werden im April 2022 an die Aktionärinnen und Aktionäre verschickt. (cn)