Emmetten: Neuer Rätselweg für Kinder eröffnet

Seelisberg / Emmetten Rätsel für Kinder und Kunst für die Erwachsenen Künstlerin De Boga hat dem Niederbauen ein neues Gesicht gegeben, daraus entstanden ist auch ein Rätselweg für Kinder. Jetzt ist dieser eröffnet worden. Christoph Näpflin 05.07.2021, 10.00 Uhr

Die ersten Gäste begeben sich auf den Rätselweg im Tannwald. Bild: Christoph Näpflin Enthüllung der Felsengesichtertafel mit dem Niederbauen. Bild: Christoph Näpflin Eine grosse Tafel beim Kinderspielplatz Seelisberg zeigt das Felsengesicht «Der Herrscher» und ist Startort zum Rätselweg für Kinder. Von links: André Hafner, Daniela Gröbli, Karin Gaiser und Valentino Tramonti. Bild: Christoph Näpflin In Emmetten wird die Tafel feierlich enthüllt. Bild: Christoph Näpflin Zur Eröffnung posieren Akteuren und Sponsoren bei der neuen Tafel. Bild: Christoph Näpflin In Emmetten kommt der Goldiweg bei den rätselnden Kindern gut an. Bild: Christoph Näpflin In Seelisberg gab es Eröffnungsfolklore im Zeichen der Jugend. Bild: Christoph Näpflin

Seit dem vergangenen Samstag haben die beiden Nachbargemeinden Emmetten und Seelisberg eine weitere Gemeinsamkeit. In beiden Orten lädt ein Rätselweg Kinder im Vorschulalter zu einem abenteuerlichen Rundgang ein. Entstanden ist das gemeinsame Projekt dank der Künstlerin De Boga, welche früher in Emmetten wohnhaft war. Sie hat sich vom Emmetter und Seelisberger Hausberg Niederbauen und weiteren Bergen in der Schweiz zu einer Reihe von Kunstwerken inspirieren lassen. Darin bekommen die Berge ein Gesicht und werden quasi zum Leben erweckt. Ursprünglich geplant war, mit diesen «Felsengesichtern», gemalt auf grossen Leinwandvorlagen, eine Schweizer Tournee zu machen.

So wäre auch der Niederbauen als Bild durch die ganze Schweiz gereist. Die aktuelle Situation hat diesem Vorhaben allerdings einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht. «Wir wollten das Felsengesichter-Projekt nicht einfach sterben lassen und haben diese tolle Vorlage für eine neue Attraktion für Kleinkinder genutzt», erklärte Valentino Tramonti von Emmetten Tourismus an der Vernissage vom vergangenen Samstag in Seelisberg und Emmetten.

Felsengesichter bekommen einen Namen

Auf den grossen Tafeln beim Spielplatz in Seelisberg und auf dem Gemeindeplatz von Emmetten zeigt ein Foto zum einen den Niederbauen im Original und zum anderen, welches Gesicht die Künstlerin darin sieht und wie sie es bildlich umgesetzt hat. Der Niederbauen hat so von Seelisberg aus den Namen «Der Herrscher» erhalten und von Emmetten aus heisst das Felsengesicht «Der Grimmli». «Es braucht nur wenig Fantasie, die Gesichter in der Felswand des Niederbauens aus dem Blick der Künstlerin zu sehen», ist Valentino Tramonti überzeugt.

Die Fantasie der Künstlerin soll nun auch die Vorstellungskraft der Kinder beflügeln und sie zu einem Rundgang mit Eltern oder Grosseltern animieren. «Die beiden grossen Tafeln sind auch Startort zu einem Rätsel-Geschichten-Weg. Die Kinder erhalten die Gelegenheit, auf diesem einfachen Rundweg an sechs Orten neue Abenteuer von Goldi und seinem besten Freund Paulik zu hören», erklärt Daniela Gröbli. «Während des ganzen Rundwegs erfahren die Kinder auf sechs Posten aufgeteilt die ganze Geschichte. Um zur nächsten Rätseltafel zu kommen, können sie ein einfaches Rätsel lösen.»

Sogleich wurden die ersten Rätsel gelöst. Bild: Christoph Näpflin

Die ganz grossen «Gwundernasen» schreiben die Lösung auf den dafür vorbereiteten Wettbewerbs-Talon und werfen diesen in den Goldi-Briefkasten. Beide Rätsel-Wege können kostenlos benützt werden. Einzige Utensilien, die zum Rätselspass benötigt werden, sind ein Natel, damit die einzelnen Geschichten via QR-Code abgerufen werden können und Schreibzeug für den Wettbewerb.

Die Initiative der Tourismusorte ist weiterhin gefragt

An der Vernissage vom letzten Samstag hatten die geladenen Gäste als Erste die Gelegenheit, den Rundweg zu machen und die Geschichten zu hören. «Damit die Tourismusorganisationen etwas verkaufen und vermarkten können, braucht es Ideen vor Ort. Dass zwei Nachbargemeinden zusammen eine solche Idee umsetzen, ist einfach super und zeugt vom regionalen Denken», betonte die Emmetten Landrätin und Gemeinderätin Alice Zimmermann an der Eröffnung. Sie machte sich sogleich auch auf den Rundweg und liess sich in die Rätselwelt der Kinder hineinführen und zeigte sich begeistert über das Interesse und die Freude der Kinder an diesem neuen Weg durch und über das Dorf Emmetten. Die jüngsten Besucher, welche die Premiere machen durften, waren auf jeden Fall hell begeistert. «Einfach cool, dass wir einen Rätselweg bei uns haben und dass auch einmal etwas für uns Kinder gemacht worden ist», meinte ein Mädchen, welches dann sogleich voller Begeisterung zum nächsten Posten unterwegs war, um das nächste Rätsel zu lösen.