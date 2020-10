Seelsorger zeigen Verständnis für Obbürger Pfarrer – hartes Durchgreifen sei nötig, sagt ein Kirchenrechtler Nach dem Versand eines Penis-Fotos an die Sekretärin musste der Obbürger Pfarrer seine Demission einreichen. Seelsorger kritisieren, er sei öffentlich «zerstört» worden. Und sie stellen den Zölibat in Frage. Christian Glaus 31.10.2020, 05.00 Uhr

Die Landeskirche Nidwalden stellt der Kirchgemeinde Stansstad im Umgang mit der Nacktbild-Affäre einen Persilschein aus. Die Anzeige gegen den Pfarradministrator sei korrekt gewesen. Sie entspreche den Richtlinien der Schweizer Bischofskonferenz zu sexuellen Übergriffen im kirchlichen Umfeld. Die Landeskirche hatte eine Koordinationsgruppe eingesetzt, um die Abläufe zu klären. Eine juristische Prüfung hat diese nicht vorgenommen. Der Pfarradministrator wehrt sich: Er sei von der Koordinationsgruppe der Landeskirche nicht einmal angehört worden. Dieser Darstellung widerspricht Monika Rebhan Blättler, Präsidentin der Landeskirche Nidwalden. Man habe sehr wohl Kontakt mit dem Pfarradministrator aufgenommen und ihn gebeten die Abläufe aus seiner Sicht darzustellen. Doch mit Verweis auf den Anwalt habe dieser der Bitte nicht entsprochen. «Es liegt keine schriftliche Stellungnahme vor.»

Umstrittene Rechtsprechung bei Sexting Beim Verschicken von Nacktfotos spricht man von Sexting. Dabei handelt es sich aber nicht um einen eigenen Straftatbestand. Denkbar wäre eine Bestrafung wegen Pornografie, sagt Andreas Eicker, Strafrechtsprofessor an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Uni Luzern. Die Rechtsprechung habe die Aufnahme eines Mannes mit erigiertem Penis als Pornografie genügen lassen. «Diese Rechtsprechung ist aber umstritten», sagt Eicker. Der Tatbestand der sexuellen Belästigung wäre erfüllt, wenn die Belästigung etwa in grober Weise durch Worte geschehen würde. «Eine rein bildliche Darstellung erfüllt den Tatbestand gemäss Gesetzeswortlaut nicht, aber auch diese Position ist in der Literatur umstritten.» Sowohl das unaufgeforderte Anbieten einer pornografischen Abbildung als auch die sexuelle Belästigung müssten vorsätzlich erfolgen. Sie würden mit einer Busse bestraft. Im Fall des Obbürger Pfarrers hat die Staatsanwaltschaft die Arbeit aufgenommen (wir berichteten). Für den Ausgang gibt es vier Möglichkeiten: Die Staatsanwaltschaft nimmt den Fall nicht an die Hand oder stellt das Verfahren ein.

Ist in der Nacktbild-Affäre tatsächlich alles richtig abgelaufen, wie dies die Landeskirche darstellt? Eine Frage, die innerhalb der Kirchenmauern diskutiert wird. Denn neben dem Blick auf die Richtlinien gibt es auch eine menschliche Komponente. Unsere Zeitung konnte – unter Zusicherung der Anonymität – mit verschiedenen Würdenträgern im Bistum reden. Für sie ist klar: Der Fall schadet dem Ansehen der Kirche. Ein Pfarrer, welcher der Sekretärin ein Bild eines erigierten Penis schickt, ist nicht tragbar. Selbst dann nicht, wenn es sich um ein Versehen handelte, wie der Pfarrer sagt. Eine Aussage, die ihm einige glauben – aber nur wenige. «Wasser predigen und Wein trinken»: Mit diesen Worten fasst einer seine Meinung über den als konservativ geltenden Obbürger Pfarrer zusammen.

Bistum Chur nannte den Namen des Pfarrers

Nicht einverstanden sind die kirchlichen Vertreter aber mit der Art und Weise, wie die Kirchgemeinde mit dem Pfarradministrator umgegangen ist. Er wurde angezeigt und musste seine Demission unterschreiben. Nach eigenen Angaben noch bevor überhaupt eine Aussprache stattgefunden hat. In der Folge informierte das Bistum Chur, unter Nennung des Namens, über die Demission aufgrund einer Strafanzeige. Es dauerte nicht lange, bis die Hintergründe publik wurden.

Das Vorgehen sei «unmöglich und unglaublich», sagt ein Seelsorger gegenüber unserer Zeitung. Er glaubt dem Pfarrer, dass er das Penis-Foto versehentlich verschickt habe. In der heutigen Zeit sei niemand davor geschützt, Nacktfotos zugeschickt zu bekommen. Auch er habe als Mitglied einer Whatsapp-Gruppe solche Bilder schon erhalten. Dagegen müsse man sich als Pfarrer zwar zur Wehr setzen. Verhindern könne man dies aber nicht. «Es kann passieren, dass man ein Nacktfoto dummerweise verschickt. Wenn es sich um einen Einzelfall handelt, ist es moralisch ein Unding, sofort zur Polizei zu gehen und das Leben eines Priesters zu zerstören.» Dass der Pfarrer, angeblich ohne vorherige Aussprache, seine sofortige Demission habe unterschreiben müssen, sei ein «unchristliches Verhalten».

Eine ähnliche Meinung vertreten nicht nur Leserbriefschreiber in unserer Zeitung, sondern auch weitere Würdenträger in der Katholischen Kirche. Einer urteilt:

«Die Krisenkommunikation hat versagt.»

Eine andere Person verweist darauf, dass auch der Pfarrer das Recht habe, sich zu erklären. Die Rede ist von einer Vorverurteilung. «Das geht auf das Bistum Chur zurück, welches den Namen des Pfarrers öffentlich genannt hat.» Für einen Seelsorger ist es zwar richtig, dass die Kirchgemeinde das Fehlverhalten bestraft und sich vom Pfarrer trennt. Aber: «Man hätte den Fall subtiler lösen können.»

Aus Sicht eines Seelsorgers ist es keine Überraschung, dass es in der Katholischen Kirche immer wieder zu Sex-Skandalen kommt. Die Kirche trage selber eine Mitverantwortung. «Die Katholische Kirche muss von ihrem moralisierenden Standpunkt abkommen.» Man dürfe den Leuten nicht vorschreiben, wie sie ihre Sexualität zu leben hätten. Er spricht damit den Zölibat an. Dieser führe dazu, dass kirchliche Würdenträger ihre Sexualität unterdrücken oder im Geheimen ausleben müssten, weil sie nicht dazu stehen können.

Bistum Chur hat Schutzkonzept 2019 erlassen

Im Bistum Chur gilt bei Sexualdelikten Nulltoleranz. Dies ist festgehalten in einem Schutzkonzept, welches 2019 erlassen wurde – unterschrieben vom Bischof und den Präsidenten der jeweiligen Kantonal- oder Landeskirchen, also auch von Monika Rebhan Blättler. Darin heisst es, dass in jedem Fall Anzeige an die staatlichen Strafverfolgungsbehörden erstattet wird, wenn man Kenntnis von einer strafbaren Handlung erhält, welche nach staatlichem Strafrecht von Amtes wegen zu verfolgen ist. Das Schutzkonzept ist eine Folge der dunklen Vergangenheit der Katholischen Kirche.

Adrian Loretan, Professor für Kirchenrecht und Staatskirchenrecht an der Uni Luzern, findet es richtig, dass die Kirchgemeinde in diesem Fall entschieden vorgeht und Strafanzeige eingereicht hat. Das Versenden eines Bildes mit einem erigierten Penis sei eine Form von sexueller Belästigung am Arbeitsplatz. «Das darf kein Arbeitgeber zulassen.» Zu lange habe man in der Katholischen Kirche mutmasslichen Opfern nicht geglaubt und versucht, möglichst alles zu entschuldigen. Doch Barmherzigkeit sei in solchen Fällen nicht angebracht.

«Man muss klare Grenzen ziehen, damit ein Rechtsbewusstsein entsteht. Sonst schafft man eine Welt, in der man Menschen sexuell belästigen darf.»

Das Kirchenrecht besage, dass niemand das persönliche Recht auf den Schutz der eigenen Intimsphäre verletzen dürfe. Loretan stellt fest, dass in der Katholischen Kirche langsam Strukturen gegen Sexualdelikte wachsen. Auf öffentlichem Druck hin.

«Neu sind solche Fälle nicht. Neu ist, dass man darüber redet.»

In der Schweiz sei man diesbezüglich aber noch im Rückstand. Nicht nur müssten die kirchlichen Strukturen überarbeitet werden. Es brauche auch eine saubere Aufarbeitung der Vergangenheit. «Die Deutsche Bischofskonferenz hat das angeregt. Das ist ein schmerzhafter Prozess. Dieser steht der Katholischen Kirche in der Schweiz erst noch bevor.»