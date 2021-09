Schweiz gewinnt an Seilzieh-WM acht Medaillen

Seilziehen «Die Leistung ist hoch einzuordnen»: Auch Nid- und Obwaldner Athleten ziehen sich zum Weltmeistertitel Acht Podestplätze holten die Schweizer Seilzieher an der Weltmeisterschaft in Bilbao, darunter drei WM-Titel. Engelberg und Stans-Oberdorf konnten am Open je eine Medaille einfahren. Florian Pfister 20.09.2021, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein Seil, zwei Teams und je acht Personen. Alle ziehen wortwörtlich an einem Strang. Vom vergangenen Donnerstag bis am Sonntag fand in Bilbao die Seilzieh-Weltmeisterschaft statt. Die Schweizer Delegation zeigte sich stark und holte in sämtlichen acht Kategorien eine Medaille. Die Männer in den Kategorien 640 und 720 Kilogramm sowie die U23 feierten den WM-Titel. Auch in der Klubmeisterschaft – dem sogenannten Open – waren die Schweizer erfolgreich, darunter die Klubs aus Ob- und Nidwalden. Engelberg holte den zweiten Platz in der Kategorie Herren 640 Kilogramm, während Stans-Oberdorf Bronze bei den Herren 680 Kilogramm gewinnen konnte. Bei den angegebenen Kilogrammen handelt es sich um das jeweilige Gesamtgewicht des Teams.

Der Seilziehclub Tug of War Stans-Oberdorf holte an der WM in Bilbao Bronze bei den Herren 680 Kilogramm. Bild: PD

«Die Leistung aller Schweizer Athleten ist hoch einzuordnen», sagt der Engelberger Ueli Christen, Trainer und Athlet der 640-Kilogramm-Nationalmannschaft, die den WM-Titel feiern durfte. National fanden aufgrund der Pandemie nur wenige Wettkämpfe statt, das internationale Kräftemessen fehlte vollkommen. «Wir wussten daher gar nicht, wo wir stehen», sagt Ueli Christen. Lange gab es kein Ziel, auf das die Seilzieher hinarbeiten konnten. Das änderte sich, als im Mai bekannt wurde, dass die WM definitiv stattfinden würde. «Wir hatten eine kurze, aber intensive Vorbereitungsphase», sagt Ueli Christen. «Belohnt wurden diejenigen Athleten, die während der ganzen Zeit weiter trainiert haben. Denn sie schafften es ins Nationalteam.»

Ueli Christen brennt für den Seilziehsport. «Wenn man einmal im Strudel ist, kommt man fast nicht mehr raus», sagt er. Es gäbe sicherlich Sportarten, die weniger streng sind, aber genau das mache es aus. «Es braucht den ganzen Körper», sagt Ueli Christen. «Es nützt nichts, wenn man nur starke Beine hat.» Der Sport sei sehr familiär, nicht nur unter den Teammitgliedern. An Anlässen wie einer WM entstünden internationale Freundschaften.

Der Seilziehclub Engelberg holte den zweiten Platz in der Kategorie Herren 640 Kilogramm. Bild: PD

Der Schweizer Nachwuchs begeistert

Für Kai Niederberger, Präsident von Tug of War Stans-Oberdorf, ist der dritte Platz seines Klubs ein grosser Erfolg. Es ist die einzige Kategorie, in der Stans-Oberdorf als Team angetreten ist. Vereinzelte Athleten des Klubs halfen in anderen Teams aus. Zwar haben aufgrund der Reiseeinschränkungen der Coronapandemie mit 71 Teams weniger als sonst teilgenommen, dennoch wertet Kai Niederberger einen Podestplatz im Open hoch. Er lobt zudem das U23-Team, das zum 12. Mal in Folge Weltmeister wurde. «Im Nachwuchsbereich ist die Schweiz auf Topkurs.»

Die Weltmeisterschaft fand nur mit wenigen Zuschauern statt und wurde per Livestream übertragen, wie auch schon bei Weltmeisterschaften vor der Pandemie. «Familie und Freunde konnten von zu Hause aus mitfiebern und das war toll», sagt Kai Niederberger. Die WM in Zeiten von Corona ist eine andere. Die Trainer und Athleten hielten sich entweder im Hotel oder auf dem Turnierareal auf. Ein Kaffee in einem Restaurant lag nicht drin. «Die Athleten waren abgeschottet», sagt Kai Niederberger. Doch die Bedingungen nahmen sie gerne in Kauf.

Zwei grosse Highlights in den nächsten zwei Jahren

Die nächste Weltmeisterschaft findet in zwei Jahren in Sursee statt. «Die letzten Jahre war die Schweiz sehr erfolgreich», sagt Kai Niederberger. An einer Heim-WM dürfe noch mehr erwarten werden als in diesem Jahr. «Die Ziele sind sehr hoch.» Zuvor steht für die Seilzieher ein weiteres Highlight an. Ueli Christen konnte sich mit seinem Team aufgrund der guten Leistung für die World Games vom kommenden Juli in den USA qualifizieren. Auch das Frauenteam mit 540 Kilogramm sowie das Mixed-Team, das hauptsächlich aus Stansern besteht, dürfen die Reise antreten.