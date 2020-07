Reportage Selbst ist die Kuh: Auf dieser Nidwaldner Alp werden die Kühe von einem Roboter gemolken Auf dem Hof der Familie Zumbühl haben die Kühe mehr Freiheiten – dank moderner Technik. Der Melkroboter darf selbst auf der Alp nicht fehlen. Florian Pfister 01.07.2020, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Man riecht sie: die frische Bergluft. Der Ausblick ist wunderschön. Bunte Wiesen, blühende Pflanzen, die ästhetischen Schweizer Berge im Hintergrund. Hier steht der Bergbetrieb der Familie Zumbühl auf der Alp Schwand ob Grafenort, an der Kantonsgrenze zu Obwalden. Es ist ein Bauernhof, wie man ihn sich vorstellt. Das Gebimmel von Kuhglocken ist zu hören, das Heu für die Tiere steht bereit. Doch eines ist anders: Im Gegensatz zum herkömmlichen Bauernbetrieb müssen Peter und Carla Zumbühl die Kühe nicht selber melken. Das übernimmt für sie ein Roboter.

Für Paula ist es wieder soweit. Sie will gemolken werden. Allerdings muss sie nicht wie früher warten, bis der Bauer frühmorgens oder abends vorbeikommt. Sie kann selbst entscheiden, wann ihr die Milch entnommen werden soll. Sie bewegt sich in eine Einrichtung – eine Art Box, umgeben von Stahl – die Türe schliesst sich hinter ihr. Vorne steht Futter für sie bereit, das sie gemütlich kaut.

Die Kuh wird vollautomatisch gemolken. Bilder: Florian Pfister (Wolfenschiessen, 4. Juni 2020)

Kühe können sich alle sechs Stunden melken lassen

Währenddessen beginnt der Melkroboter mit seiner Arbeit. Er wäscht zunächst das Euter. Danach erkennt er durch eine hochmoderne Kameratechnologie Paulas Zitzen. Der Roboterarm holt einen Schlauch nach dem anderen und setzt sie einzeln an. Der moderne Mitarbeiter melkt nun Paula, bis sie keine Milch mehr gibt. Paula scheint sich während des ganzen Prozedere wohl zu fühlen, kaut weiterhin auf dem Graswürfel herum. Wenn eine Zitze keine Flüssigkeit mehr liefert, nimmt der Roboter den Schlauch wieder weg. Wenn er seine Arbeit erledigt hat, öffnet sich die Tür vorne und Paula schlendert gemütlich hinaus.

Während sich die Kuh melken lässt, blickt Sie neugierig in die Kamera.

Die Tiere tragen einen Chip. So erkennt der Roboter, welche Kuh gerade gemolken werden will. Allerdings können die Kühe die Maschine nicht dauernd in Anspruch nehmen. Eine Kuh wird höchstens alle sechs Stunden gemolken. Schleicht sich ein Tier in die Box, welches diese Zeit noch nicht erreicht hat, öffnet die Türe vorne automatisch und lässt die Kuh wieder raus. Die Qualität der Milch wird gleich überprüft, sie wird in einen Tank gepumpt. Der Roboter hilft auch den rangniedrigen Tieren, welche sich Zeiten aussuchen können, wenn die Maschine nicht gross beansprucht wird.



Von links: Arlette (2), Peter und Carla Zumbühl mit Servicetechniker Bruno Christen.

Der Roboter ist verschiebbar

Die Familie Zumbühl hat den Melkroboter im vergangen Herbst installieren lassen. Die Einführung habe ihr und den Kühen keine grösseren Probleme bereitet. Peter Zumbühl erklärt:

«Bei einigen Kühen mussten wir etwas nachhelfen und sie reinstossen. Nach einer Woche lief aber alles reibungslos.»

Das Spezielle an der Einrichtung beim Biohof: sie ist verschiebbar. So nutzen Peter und Carla Zumbühl den Roboter den Winter hindurch im Talbetrieb. Wenn für die Kühe der Gang auf die Alp ansteht, gilt dasselbe für den Apparat. Kostenpunkt für die Familie Zumbühl: 180'000 Schweizer Franken für den Roboter an sich. Zusätzlich nochmals 40'000 Franken für den Betrieb der verschiebbaren Maschine. «Wir hätten sowieso sowohl auf der Alp als auch im Talbetrieb neue Melkstationen gebraucht, was fast so viel wie der Roboter gekostet hätte», erklärt Peter Zumbühl.

Hier wird der Roboter auf dem Alpbetrieb installiert. Bild: PD

Mehr Zeit für andere Projekte

Eine Kuh gibt 8 bis 15 Liter Milch ab pro Melkgang. Das ist unterschiedlich, da manche Kühe schneller wieder in die Einrichtung gehen. Andere lassen sich etwas mehr Zeit. Durch die wegfallenden manuellen Melkgänge hat die Familie Zumbühl Zeit für andere Projekte. «Wenn wir am Heuen sind, muss niemand weg», gibt Carla Zumbühl ein Beispiel. «Daraus resultiert auch mehr Freizeit.»

Der Roboter liefert verschiedenste Daten zur Kuh. Diese können Peter und Carla Zumbühl auch unterwegs auf dem Handy anschauen. Der Roboter meldet automatisch, wenn etwas nicht stimmt. Bis anhin gab es aber keine grösseren Probleme. «Wir erhielten bisher drei Meldungen. Es kam vor, dass eine Kuh nicht aus der Box raus wollte. Nach einiger Zeit kam aber eine Meldung, dass sie sich doch noch raus bewegt hatte», schmunzelt Peter Zumbühl.

Der Melkroboter liefert diverse Daten über die Kühe.

Melkroboter gewinnen in der Schweiz an Beliebtheit

Der Hersteller DeLaval hat etwa 600 Melkroboter schweizweit installiert. Weltweit sind es über 20'000. «Immer mehr Landwirte setzten auf automatische Melksysteme», erzählt Urs Schmid, Produktleiter Melken/Kühlen/Füttern der Firma. «Melkroboter gibt es bereits seit rund 20 Jahren, in den vergangenen zwei bis drei Jahren hat sich dieses System aber in der Schweiz stark etabliert und immer mehr Landwirtschaftsbetriebe setzen auf diese Technik», erklärt Schmid. «Ein wichtiger Bestandteil ist eine zuverlässige Servicestelle vor Ort, weil die Anlage rund um die Uhr läuft. Diese Voraussetzung ist mit der Firma BCtec gegeben. Bruno Christen, welcher den Roboter installiert hat, ist bei dieser Firma Servicetechniker.»

Paula war das letzte Tier für den Moment. Der Roboter zeigt an, dass sich alle Kühe innerhalb der letzten sechs Stunden haben melken lassen. Nun ist Zeit für die Tiere, nach draussen zu gehen. Die 36 Kühe verlassen den Stall und ziehen auf die Wiese. Wenn sie am Abend zurückkehren, können sie wieder gemolken werden – wann immer sie wollen.

Nun geht's für die Kühe auf die Weide.