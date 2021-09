Migros zeigt in Buochs ihre Wasserstoff-Lastwagen

Selbstversuch in Buochs Eine Fahrt im lautlosen Wasserstoff-Lastwagen – so soll die Zukunft auf den Strassen aussehen Fahrzeuge werden zunehmend mit erneuerbarer Energie betrieben. Auch Lastwagen werden mit solchem Antrieb ausgerüstet, wie das Beispiel der Migros zeigt. Auf dem Flugplatz in Buochs hat sie ihre Wasserstoff-LKW vorgestellt. Florian Pfister Jetzt kommentieren 03.09.2021, 18.12 Uhr

Von aussen sieht man es ihnen nicht an: Diese LKW der Migros werden mit Wasserstoff betrieben. Bild: Boris Bürgisser (Buochs, 3. September 2021)

Wer schon einmal in einem Elektroauto mitgefahren ist oder selbst eines fährt, weiss: Im Inneren herrscht eine gespenstige Stille, besonders wenn man mit Benzin oder Diesel betriebene Fahrzeuge gewohnt ist. Nicht anders ist es in einem Wasserstoff-LKW. Die Migros hat am Freitag Medienvertreter auf den Buochser Flugplatz eingeladen, um selbst zu erleben, wie es ist, einen Wasserstoff-Lastwagen zu fahren. Sechs Fahrzeuge der Marke Hyundai hat die Migros für diesen Event mitgebracht. Im Herbst 2020 fand die offizielle Übergabe der ersten zehn serienmässig produzierten Wasserstoff-LKW der Welt statt, acht davon sind mittlerweile im Einsatz innerhalb der Migros-Gruppe.

Der Selbstversuch zeigt: Eigentlich ist es gar nicht so schwierig, fährt sich der Lastwagen doch fast wie ein Auto – zugegeben, ein recht grosses Auto. Mehrere Runden lassen sich auf dem kleinen abgesperrten Flugplatzareal drehen, mit dem Gaspedal bis zum Anschlag gedrückt. Ein Wasserstoff-Lastwagen scheint ordentlich Wumms zu haben. Viel mehr als ein Diesel-LKW, wie der Beifahrer erklärt.

Eine Tankladung reicht für 400 Kilometer

Die Migros sei sehr zufrieden mit den Wasserstoff-Fahrzeugen, wie der Luzerner Transportleiter Karl Camenzind sagt. «Für die Fahrerinnen und Fahrer der Wasserstoff-Lastwagen ist die Fahrt sehr angenehm. Sie haben sichtlich Freude.» Das Fahrzeug kann ungefähr gleichviel laden wie ein Diesel-Lastwagen und verbraucht etwa sieben Kilogramm Wasserstoff pro 100 Kilometer. Damit fährt es rund 400 Kilometer, bis es wieder tanken muss.

Autor Florian Pfister versucht sich hinter dem Steuer eines Wasserstoff-Lastwagens der Migros. Bild: Boris Bürgisser (Buochs, 3. September 2021)

Die Migros-Gruppe arbeitet mit der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (Empa) zusammen. Die Empa hat eine Software entwickelt, um herauszufinden, welcher Antrieb sich für welche Strecke am besten eignet. Dabei zeigt die Software, wie viel CO 2 die Lastwagen auf dieser Strecke ausstossen und wie viel Treibstoss sie verbrauchen.

Erst eine Tankstelle in der Zentralschweiz

Das Tankstellennetz in der Schweiz sei laut Karl Camenzind eine Herausforderung und müsse noch ausgebaut werden. In Rothenburg steht derzeit die einzige Tankstelle der Zentralschweiz. Auch Philippe Zimmermann von der Empa sagt: «Es ist ein Kostenaspekt für den Tankstellenbetreiber.» Momentan sei die Nachfrage noch nicht so hoch, dass sich viele Wasserstoff-Tankstellen lohnen würden. «Wir können aber gut mit dem bestehenden Netz fahren», sagt Philippe Zimmermann.

Der Umstieg auf erneuerbare Energie in der Mobilität sei notwendig, aber nicht ausreichend für eine CO 2 -Reduktion, sagt Zimmermann weiter. «Erst, wenn dank der Mobilität mehr erneuerbare Energie produziert oder nutzbar gemacht werden kann oder Energie genutzt wird, die ansonsten nicht nutzbar ist, resultiert eine CO 2 -Minderung.»

Die Energie, die für Wasserstoff oder andere CO 2 -arme Treibstoffe verwendet wird, soll also anderen Energiesektoren nicht weggenommen werden, betont Christian Bach, Abteilungsleiter Fahrzeugantriebe der Empa. Am meisten Potenzial im Bereich der erneuerbaren Energien in der Schweiz bieten Solaranlagen. Diese seien derzeit eher eine Konkurrenz für die Wasserkraft, als für die fossilen Brennstoffe. «Mit der Wasserkraftenergie, die nirgends sonst genutzt wird, kann Wasserstoff produziert werden», sagt Christian Bach.

Wasserstoff ist nicht die einzige Alternative

Für die Herstellung von Wasserstoff wird überschüssig produzierte erneuerbare Energie verwendet, beispielsweise von Wind- und Wasserkraftwerken. Dieses Verfahren nennt sich Elektrolyse. Der so produzierte Wasserstoff wird dann mit Sauerstoff gemischt, um Strom herzustellen, welcher den Elektromotor des LKW antreibt. Ein Transport per Wasserstoff-Lastwagen verursacht rund 80 Prozent weniger CO 2 -Emissionen als einer mit einem herkömmlichen Dieselfahrzeug.

Der grosse Nachteil sind die Kosten. Ein Wasserstoff-LKW ist wesentlich teurer als ein Dieselfahrzeug. Dass derzeit keine Schwerverkehrsabgabe anfällt, mache die Technologie etwas rentabler. Die Migros setzt bei umweltschonenderen Lastwagen nicht nur auf Wasserstoff. Auch mit Biogas betriebene sowie Elektro-Fahrzeuge sind im Betrieb.