Kommentar Senkung der Gewinnsteuern in Nidwalden: Unnötiges Geschenk an Holdings Die Nidwaldner stimmen über die Senkung der Gewinnsteuern für Unternehmen ab. Damit will der Kanton in der Rangliste der Standorte mit der tiefsten Steuerbelastung für Firmen den Spitzenplatz einnehmen. Die Gegner blenden im Abstimmungskampf wichtige Fakten aus, doch auch überzeugende Argumente der Regierung fehlen. Christian Glaus 20.09.2020, 05.00 Uhr

Christian Glaus

Weltnummer 1. Von diesem Titel träumt der Nidwaldner Finanzdirektor Alfred Bossard (FDP). Er will die Gewinnsteuern für Unternehmen von aktuell 6 auf 5,1 Prozent senken und damit in der Rangliste der steuergünstigsten Standorte aufsteigen – und Hongkong überholen. Weil dagegen von linker Seite das Referendum ergriffen wurde, kommt es am 27. September zur Volksabstimmung.

Das Referendumskomitee unter Federführung der Grünen kämpft dabei mit harten Bandagen: «Bezahlen wirst du», ist auf Plakaten zu lesen, gestaltet in SVP-Manier. Aus Sicht der Gegner wird der Steuerwettbewerb mit der Vorlage unnötig forciert. Zudem weisen sie darauf hin, dass Nidwalden ein strukturelles Defizit hat und das Geld besser investieren könnte – beispielsweise in die Prämienverbilligung. Die Argumente mögen zwar im ersten Moment überzeugend klingen. Doch wer genauer hinschaut, merkt, dass die Grünen einiges ausblenden. So hat der Landrat erst kürzlich Anpassungen bei der Prämienverbilligung beschlossen. Das hat zur Folge, dass im kommenden Jahr wohl 18 Millionen Franken zur Verfügung stehen werden; im laufenden Jahr sind es 17 Millionen. Zudem hat der Kanton genügend Eigenkapital, um das strukturelle Defizit in den nächsten Jahren zu decken.

Viel wichtiger aber: Die Senkung der Gewinnsteuern ist nicht ein Geschenk an die Unternehmen, wie die Grünen behaupten. Es ist ein Mittel, um die steuerliche Mehrbelastung abzufedern. Die Steuergesetzrevision führt beim Kanton unter dem Strich zu Mehreinnahmen von 8,9 Millionen Franken. Diese sollen zur Senkung des strukturellen Defizits eingesetzt werden, welches im vergangenen Jahr 9,7 Millionen Franken betrug. Werden die Gewinnsteuern nicht gesenkt, nimmt der Kanton pro Jahr nochmals rund 2 Millionen Franken mehr ein, wie Finanzdirektor Alfred Bossard kürzlich gegenüber unserer Zeitung sagte.

Die Argumentation der Linken hat also ihre Schwächen. Doch genauso verhält es sich bei jener des Finanzdirektors. Nidwalden wolle den Spitzenplatz erobern, um die Firmen auf sich aufmerksam zu machen. Die tiefen Steuern seien ein Alleinstellungsmerkmal. Will er sich tatsächlich mit Hongkong messen? Ein Standort, der aufgrund politischer Unsicherheiten selber Nachteile hat. Reicht es nicht, die Vorteile herauszustreichen? Die politische Stabilität beispielsweise. Oder die Lebensqualität. Zwei Argumente, die für Unternehmen zunehmend an Bedeutung gewinnen.

Und welche Firmen will Nidwalden überhaupt anziehen? Eine konkrete Antwort bleibt der Finanzdirektor schuldig. Für ein zweites Unternehmen im Stil der Pilatus Flugzeugwerke fehle der Platz, sagt er. Holdings, die lediglich Steuern zahlen, aber kaum Wertschöpfung oder Arbeitsplätze generieren, stehen für Bossard nicht im Fokus. Und bei typischen KMU schenken die Gewinnsteuern ohnehin nicht ein.

Unklar ist auch, wie der Kanton das strukturelle Defizit beheben will. In den kommenden Jahren rechnet der Finanzdirektor mit einem operativen Ergebnis zwischen -5 und -10 Millionen Franken. Dank der Geldentnahme aus den Reserven kann dieses jeweils auf knapp 2 Millionen Franken reduziert werden. Er sei überzeugt, dass er 2024 ohne Sparpaket oder Steuererhöhung ein ausgeglichenes Budget erreichen könne, sagte Bossard bei der Präsentation des Voranschlags für 2021. Doch bekanntlich sind langfristige Prognosen mit erheblichen Unsicherheiten behaftet.

Fakt ist: Von einer Senkung der Unternehmenssteuern profitieren im Kanton Nidwalden nur wenige Firmen, nicht die zahlreich vertretenen KMU. Sie dient auch nicht als kurzfristige Konjunkturmassnahme, weil die Steuer nur bei Unternehmen anfällt, die nach Abzügen Gewinn erzielen – in Krisenzeiten dürften das nur wenige sein. Der Kanton kann sich aus heutiger Sicht die Steuersenkung leisten. Nötig hat er es allerdings nicht. Dank zentraler Lage, hoher Lebensqualität und tiefer Steuerbelastung ist Nidwalden schon heute attraktiv.