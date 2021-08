Restaurant St. Jakob Ennetmoos: Cordon Bleus sind Trumpf

Serie «Feuer und Flamme» Bei Vreni Aschwanden im St. Jakob sind Cordon Bleus Trumpf Bei Vreni Aschwanden in Ennetmoos gibt es über 20 raffinierte Varianten der gefüllten Köstlichkeit. Aschwandens Favorit ist aber gar kein Cordon Bleu. Herbert Hubert 16.08.2021, 11.30 Uhr

Gut Ding muss geklopft werden: Vreni Aschwanden kocht im St. Jakob Ennetmoos. Bild: Herbert Huber (11. Mai 2021)

Es ist, als wäre es erst gestern gewesen. Mir gegenüber sass eine junge Dame, die ihre Lehrzeit in Flawil als Köchin im sehr bekannten Speiselokal Eschenhof mit Erfolg abgeschlossen hatte. Das war vor 37 Jahren, als sich Vreni Aschwanden bei mir für eine Stelle als Köchin im Dallenwiler Giessenhof bewarb.

Wir verstanden uns auf Anhieb. Eine junge Kochfrau, bei der man spürte, dass ihr das Kochen alles bedeutet. Eine Bemerkung beim Vorstellungsgespräch machte mich zwar schon etwas stutzig: «Also ich unterschreibe dann nur für ein Jahr, länger werde ich wohl kaum bleiben in diesem engen Tal und den Menschen mit dem komischen Dialekt.» So nickte ich, konnte aber die Bemerkung «Sag niemals nie» nicht verkneifen. So kam es, wie es kommen musste und «eyses Vreni» verliebte sich in einen Einheimischen, blieb Nidwalden und auch dem Giessenhof treu. Nach einer kurzen Weiterbildung im Hergiswiler Belvedere kehrte Vreni noch einmal zurück in den Giessenhof und zügelte mit uns noch in die Stanser Linde.

«Mit Feuer und Flamme»

Lange war der Beruf Koch eine Männerdomäne. Doch schon immer standen in Restaurants und Hotels Frauen am Herd. Prägten manchen Gasthof mit ihrer oft eigenwilligen Küche. Doch nur selten wurde über sie geschrieben. Gastroexperten Herbert Huber besuchte in Uri, Ob- und Nidwalden Frauen, die mit Feuer und Flamme am Herd stehend.

Mini-Küche gibt weniger Laufkilometer

Vreni wurde Mutter von zwei Kindern. Doch das Kochen zu Hause war nicht ihr Ding. Sie bildete sich weiter beim legendären René Weder im Kreuz Dallenwil. Und dann bot sich für das «Aschi Vreni», wie sie von den Dallenwilern inzwischen genannt wurde, die Gelegenheit, das Bahnhöfli zu pachten. Und weil das Zubereiten, Braten, Grillieren von Fleisch ihre grosse Leidenschaft war, wurde aus dem Bahnhöfli ein Steakhaus. Das Einzige im Kanton. 15 Jahre dauerte das Dallenwiler Grill-Festival. Eine bemerkenswerte Leistung. Dann zog es Vreni Aschwanden wieder einmal weiter. In den legendären «St. Jakob» in Ennetmoos. Eine ganz gewöhnliche Beiz mit vielen Parkplätzen vor dem Haus. Die Küche ist eine Mini Ausgabe. «Ein Vorteil, es gibt eindeutig weniger Laufkilometer pro Tag, und die drei Mitarbeiter, wenn es brennt sind es deren vier, müssen sich nicht anschreien, wenn es strub zu und her geht mit oft weit über 100 Essen», sagt Vreni.

Kochen braucht seine Zeit – vorpaniert wird aber nichts

Und das Aschi Vreni hat sich auch hier einen ausgezeichneten Ruf aufgebaut. Ihre Hausspezialitäten sind zweifelsohne die – man staune – zwanzig verschiedenen und raffiniert gefüllten Cordon Bleus. «Wie meisterst du das bei Hochbetrieb? Werden die gefüllt und vorpaniert?», wollte ich wissen. «Nein, ich klopfe lediglich das Fleisch vom Schweins-Nierstück auf Vorrat. Meine ‹mise en place› für die Füllungen ist vergleichbar mit der eines Pizzaiolos. So kann ich die Füllung ruckzuck zack zack zwischen die zwei Scheiben verteilen. Vielleicht dauert es manchmal etwas länger», sagt Vreni Aschwanden und fügt an: «Henu sode – wenn die Gäste noch eine kleine Vorspeise bestellen, ist die Wartezeit auch überbrückt.» Kochen braucht seine Zeit. Das «Cordon Bleu Quanita» ist ein besonderer Tipp (siehe Kasten).

Cordon Bleu Quanita Beim Metzger das Fleisch vom Schweinsnierstück (gegen den Hals ist es saftiger, im Schmetterlingsschnitt) sehr gut flach klopfen lassen. Zu Hause das Fleisch leicht würzen und füllen mit: Hinterschinken, hausgemachter Basilikumpesto, getrockneten Tomaten, Pfeffer- Cantadou. Alles schön sorgfältig verpacken – die Ränder gut andrücken. Es darf nichts von der Füllung rausquellen. Das Fleisch kurz im Mehl wenden und dann in der aufgeschlagenen Eimasse wenden. Panieren, nochmals sorgfältig gut andrücken. In der Bratpfanne im heissen Erdnussöl goldbraun backen. Und feine Ofenkartoffeln dazu. Oder einen sämigen Risotto. (HH)

Mein Favorit bei Vreni ist das Stroganoff vom Rindsfilet. In Würfel geschnitten, zackig angebraten, damit es noch rosa bleibt, und in die pfiffige Paprika Rahmsauce gelegt. Mit der klassischen Garnitur: In Julienne geschnittenen Essiggurken, Peperoni, Zwiebeln und Champignons. Ab Mitte September ist Wild angesagt. Dieses bezieht Vreni aus Uri, Obwalden und Nidwalden. Gut vierzig Jahre sind vergangen, seit sich Vreni Aschwanden für den gastgewerblichen Herd entschied. Das gab lange Stundentage. Mit viel «Gfreutem» mit den Gästen. Einkauf und Planung für einen kleinen Betrieb fordern. Und rechnen sollte man ja auch, auf dass noch etwas übrig bleibt Ende Jahr. Um dann dereinst mit etwas Erspartem wohlverdient das süsse Nichtstun zu geniessen.