Serie Frauen am Herd: Das Seehotel Baumgarten in Kehrsiten ist ein Familienbetrieb mit drei Generationen Monika Hoffmann kocht seit Jahren auf hohem Niveau konsequent klassisch. Herbert Huber 26.07.2021, 05.00 Uhr

Der dritte Generationenwechsel hat 2018 stattgefunden. Wer glaubt, die Eltern Monika und Wilfried Hoffmann-Breisacher hätten sich definitiv zur Ruhe gesetzt, täuscht sich. Monika Hoffmann gibt nach wie vor den Ton an in der Küche. Sie ist ja auch noch zu jung, um aufzuhören, und ihr Gatte Wilfried ist mental immer noch stark mit dem «Baumgarten» verbunden.

Monika Hoffmann (rechts) mit Tochter Nathalie Hoffmann, die auch Präsidentin von Gastro Nidwalden ist. Bild: Herbert Huber (Kehrsiten, 1. Juni 2021)

Wenn man die Eltern nach dem Erfolgsrezept ihres Gastgeberseins fragt, meinen Monika und Wilfried: «Unser Leben bestand aus harter Arbeit. Von morgens früh bis abends sehr spät. Mit den Gästen zu sein, immer nur das Beste zu geben, dabei noch eine Familie mit drei Kindern zu gründen, das hat unseren Lebensinhalt geprägt.» Und Monika doppelt nach:

«Es war die Liebe zum Beruf. Wenn man sein ganzes Herzblut für die Gastronomie einsetzt und eine ehrliche Gastfreundschaft pflegt, dann stellt sich der Erfolg eigentlich automatisch ein.»

Monika Hoffmann ging in Alpnach-Dorf zur Schule. Sie gehört zur Obwaldner Unternehmerfamilie Breisacher, welcher das «Baumgarten» gehörte – die erste Generation also.

Nicht zum «Härdöpfu»-Rüsten geboren

1979 entschied sich Monika, Koch zu werden. «Man konnte damals wählen zwischen der Lehre zum Koch mit der Dauer von drei Jahren oder Köchin mit zwei Jahren. Ich entschied mich für das komplette Männerprogramm», erklärt Monika schmunzelnd. Nach der Lehre erhielt sie die Gelegenheit, im berühmten «Beatus Merligen» als Koch(frau) zu arbeiten. «Nun, nur zum ‹Härdöpfu›-Rüsten war ich nicht geboren und wechselte die Stelle als Koch in den Coop Berner Oberland.» Hier passierte es – die 20-jährige Monika verliebte sich in Wilfried, den 20 Jahre älteren, flotten und strammen Kölner. Das Techtelmechtel kam bei der Obrigkeit gar nicht gut an. Wilfried erhielt deswegen die Kündigung, Monika ging gleich mit.

So kam es für Monika zur einmaligen Herausforderung, notabene im Alter von 22 Jahren, Geschäftsführerin und Inhaberin des Seehotels Baumgarten zu werden. Ein ideales Paar, Wilfried und Monika! Und da beide Koch gelernt haben, war mal Mann, mal Frau am Herd.

Monika Hoffmann

Kochen kommt vor dem Dekorieren

Die «Baumgarten»-Küche wird geliebt, weil sie so konsequent klassisch ist. Die Grundzubereitungsarten werden zelebriert: Braten, pochieren, dünsten, dämpfen und grillieren, schmoren oder einfach süderlen. Das hat Wilfried in den Saisons bei den «alten» Meistern erlernt und mit Monika daran weitergetüftelt. Unbestritten hat das Kochen Vorrang und nicht das Dekorieren. «Bei Grossandrang Hunderte von Gästen gleichzeitig glücklich zu stimmen, das heisst auch speditiv und überlegt zu arbeiten», sagt Monika und erklärt die Geschichte ihrer Spezialität, die der Balchen, welche auch die Favoriten des Autors sind.

Der besondere Tipp Felchenfilets vom Fischer enthäuten lassen. Ein Pfännchen ausbuttern, mit gehackten Schalotten bestreuen, den leicht gewürzten Fisch mit etwas Zitronensaft beträufeln und auf die Schalotten legen. Schön nebeneinander. Mit Weisswein und etwas Fischfond bedecken und kurz sanft pochieren. Wenn die Fische sich wölben, ist es das Zeichen für absolute Frische. Fisch rausnehmen. An die Wärme stellen. Fond reduzieren. Mit wenig Mehlbutter leicht binden. Eigelb und Rahm aufschlagen (Liaison) und in die Sauce geben. Achtung: Sauce nicht mehr kochen, sonst gerinnt das Ei. Sauce abschmecken und über den Fisch nappieren (übergiessen). Dazu klassisch: Salzkartoffeln oder Trockenreis. (HH)

Balchen sind die grössten der drei Fischarten (Albeli, Felchen und Balchen). Schonzeit ist vom 15. Oktober bis 25. Dezember. Der 40 bis 45 Zentimeter lange Fisch darf nur ausserhalb der Schonzeit gefischt werden. Fischer Blättler in Hergiswil ist Hoflieferant, sonst der Fischspezialist Bianchi. Balchen nach Müllerinart (gebraten) oder gebacken (frittiert) werden aufgetischt. «Eine anspruchsvolle Zubereitung, denn Balchen haben viele Gräte und die muss ich zuerst zupfen, zupfen und nochmals zupfen, und zwar mit der Pinzette», erklärt Monika. Wer nun glaubt, in der «Baumgarten»-Küche würden nur Fische in Variationen gekocht, der irrt. Im «Baumgarten» verliebt man sich auch in die Hacktätschli mit «Härdöpfustock» und «Seeli».

Seit zwei Jahren ist nun Nathalie Hoffmann in dritter Generation Chefin des Hauses. Zuständig für die Neuorientierung und zugleich auch Präsidentin von Gastro Nidwalden. Aus dem «Baumgarten» ist ein Sommerhotel geworden, weil die Wintermonate am See für die veränderten Gästebedürfnisse nicht mehr attraktiv genug sind. Was aber bleibt: Monika in der Küche und Wilfried als grauer Panther im Hintergrund. Und eine etwas verkleinerte Karte nach dem Motto: Weniger ist mehr und Frischegarantie.