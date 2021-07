Lehrabschluss: Nadjbe Heidar kam als Flüchtling in die Schweiz

Lehrabschluss Nadjbe Heidar hängt grad nochmals drei Jahre Lehrzeit an Nadjbe Heidar kam als Flüchtling aus Afghanistan in die Schweiz. Zu ihrem Abschluss als Coiffeuse EBA sagt sie: «Meine Kinder sind sehr stolz auf mich.» Natalie Ehrenzweig 22.07.2021, 19.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nadjbe Heidar trainiert an einem Kunstkopf das Coiffeurhandwerk. Bild: Pius Amrein (25. Juni 2021)

Weil sie einen Unfall hatte, dauerte die Lehre zur Coiffeuse EBA für Nadjbe Heidar drei statt nur zwei Jahre. Und das ist nicht alles, was bei der gebürtigen Afghanin ungewöhnlich ist: Beim Abschluss ihrer Lehre ist sie 33 Jahre alt und hat zwei Kinder (12 und 14 Jahre). Seit 2012 lebt sie in der Schweiz, nachdem sie von Afghanistan über Iran hierher geflohen ist. «Ich wollte schon als Kind Coiffeuse werden, wenn ich mit meiner Mutter die Frauen sah mit ihren Hochsteckfrisuren und dem Make-up», erinnert sie sich schmunzelnd. Nachdem sie in der Schweiz den Flüchtlingsstatus anerkannt bekommen hatte, wollte sie ihre Möglichkeiten nutzen.

«Ich habe mich erst nicht getraut»

Zwei Jahre lang bewarb sie sich für Lehrstellen. «Doch niemand gab mir eine Chance wegen meiner Sprache, meiner Kinder oder meines Alters», sagt sie. Wenn sie von Ennetbürgen zur Kirche nach Stans lief, kam sie jeweils bei Marc Hossmann Hairdesign vorbei. «Meine Freundin ermunterte mich, mich auch bei diesem schönen Coiffeurgeschäft zu bewerben. Ich habe mich nämlich erst nicht getraut. Ich habe mich so gefreut, dass ich hier schnuppern durfte», erzählt sie. Sie habe anständige Umgangsformen und sehe die Arbeit, darum habe er ihr eine Chance gegeben, so Lehrmeister Marc Hossmann. Nach einigen Monaten Praktikum begann im August 2018 ihre Lehre zur Coiffeuse EBA. Sie erläutert:

«Es war ganz anders, als ich mir das als Kind vorgestellt hatte.»

Im Iran oder in Afghanistan gebe es nur eine praktische Ausbildung von ein paar Monaten, dann erhalte man ein Diplom. «Ich musste sehr viel lernen. Wenn ich meiner Mutter erzählte, was wir alles durchnahmen, also zum Beispiel die Haut oder die Zusammensetzung des Bluts, hat sie mich gefragt, ob ich Medizin studiere», erzählt sie lachend.

Nadjbe Heidar mit Lehrmeister Marc Hossmann im Coiffeurgeschäft in Stans. Bild: Pius Amrein (25. Juni 2021)

Neben der fachlichen Herausforderung musste Nadjbe Heidar auch noch Deutsch lernen und zu ihren Kindern schauen. Manchmal habe sie ans Auf­geben gedacht, «aber meine Arbeitskollegin hat mich unterstützt, und auch mein Chef hat mir Mut gemacht und mir Lerntipps wie das Schreiben von Karteikarten gegeben. Darum habe ich mir gesagt: ‹Ich schaffe das!›» Unterstützung für die Kinderbetreuung hat die 33-Jährige vom Amt für Asyl und Flüchtlinge des Kantons Nidwalden erfahren.

Viel Zeit für die Kinder und die Freunde blieb nicht

Nadjbe Heidar schneidet sehr gerne Haare, dabei vergesse sie die Zeit. «Hochsteckfrisuren gefallen mir auch, aber dafür habe ich manchmal zu wenig Geduld», verrät sie. In der EBA-Ausbildung lernen die Lernenden nur einen Haarschnitt. «Von Oktober bis Mai habe ich an zwei Modellen geübt. Für die praktische Prüfung musste ich nicht mehr viel lernen, für die mündliche und die schriftliche allerdings schon», sagt sie. Viel Zeit, um mit ihren Kindern an den See zu gehen oder um etwas mit ihren Freunden zu unternehmen, blieb nicht.

Und lernen wird sie auch in den nächsten drei Jahren müssen. Denn Na­djbe Heidar wird ab August gleich noch die Lehre zur Coiffeuse EFZ anhängen. «Wenn ich jemandem die Chance gebe, die EBA-Lehre zu machen, dann immer mit der Bedingung, dass die EFZ-Lehre angehängt wird, wenn das möglich ist», betont Marc Hossmann. Das sei für ihn Integration: Es brauche jemanden, der eine Chance bietet, und jemanden, der diese auch ergreift.

«Wer nur die EBA-Lehre macht, wird oft ausgenutzt oder findet nach dem Abschluss gar keine Stelle», weiss der Coiffeurmeister.

In der EFZ-Lehre wird die ehrgeizige Ennetbürgerin bei allen Themen in die Tiefe gehen. «Ich mache die dreijährige Lehre auch, weil ich etwas Vorsprung habe und alles repetieren kann. Ich hoffe, dass ich so die Herausforderungen meistern kann. Ich freue mich sehr auf die Ausbildung», erklärt sie.

Bevor es losgeht, erholt sich Nadjbe Heidar mit ihren Kindern noch zwei Wochen in den Sommerferien. «Die Kinder sind sehr stolz auf mich. Sie geben sich grosse Mühe, fragen, wie die Prüfungen laufen. Ich muss natürlich für sie ein Vorbild sein, wenn es ums Lernen geht», meint sie augenzwinkernd. Die Schul­bücher habe sie jedenfalls gar nicht erst weggeräumt.