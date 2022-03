Ski alpin: JO-ZSSV-Meisterschaften Überragendes Duo setzt Erfolgsserie fort – Gold für die Beckenriederin Ladina Christen Auf dem Stoos wurden im Super-G und in der Kombination die letzten JO-ZSSV-Meister gekürt. Simon Zollinger 11.03.2022, 17.47 Uhr

Gespanntes Warten auf die alpinen Rennläufe der JO-ZSSV-Meisterschaften am vergangenen Wochenende auf dem Stoos. Bild: PD/Dominic Zimmermann (Stoos, 6. März 2022)

Zwei sogenannte Rubin-Cuprennen waren es, die am Wochenende des 5. und 6. März auf dem Stoos stattfanden. Am Samstag massen sich die Zentralschweizer Athleten im Riesenslalom. Tagesschnellste waren Lyn Iten vom Skiclub St.Jost, Oberägeri, und David Meier vom Skiclub Unterägeri. Am Sonntag wurden dann zwei Super-G-Rennen ausgetragen, wobei nur das zweite zum Rubin-Cup zählte. Dieses wurde zusätzlich für die Zentralschweizer Meisterschaft gewertet.

Christen und Christen waren nicht zu stoppen

Bei herrlichem Sonnenschein rasten die U16-Skifahrer am Sonntag die Franz-Heinzer-Piste hinab. Als Letzte ihrer Kategorie startete Ladina Christen vom Skiclub Beckenried-Klewenalp. Souverän fuhr sie auf den ersten Rang und durfte – passend zu ihrer Goldmedaille im Riesenslalom vom letzten Wochenende – auch Gold im Super-G entgegennehmen. Im letzten Moment des Rennens noch auf den zweiten Platz verwiesen, freute sich Lyn Iten dennoch über die Silbermedaille im Super-G. Luana Fleischli, SC Oberwil-Zug, eroberte den dritten Platz und damit Bronze.

Das dominierende Duo dieser Saison: André Christen und Ladina Christen. Bild: PD/Dominic Zimmermann (Stoos, 6. März 2022)

Bei den Herren gab es lange Zeit kein Vorbeikommen an Lino Kühl vom Skiclub Beckenried-Klewenalp. David Meier aus Unterägeri kam ihm am nächsten, musste sich jedoch hinter Lino einreihen. Dann startete André Christen vom Skiclub Bannalp-Wolfenschiessen – und wurde seiner Favoritenrolle mehr als gerecht: Erneut liess er seine Konkurrenz hinter sich, unterbot die Zeit von Lino Kühl um 43 Hundertstel und fuhr so zu Super-G-Gold. Silber ging an Lino Kühl und Bronze an David Meier.

In der Kombination durfte sich neben André Christen auch Lyn Iten die begehrte Goldmedaille umhängen lassen. Bild: PD/Dominic Zimmermann (Stoos, 6. März 2022)

Aus den zusammengezählten Zeiten der Riesenslalom-, Slalom- und Super-G-Meisterschaften wurden am Sonntag auch die Kombinationsmeister erkoren. Als Beste der Damenkategorie holte sich Lyn Iten verdient die Goldmedaille. Nadja Briker vom SC Stoos folgte ihr aufs Podest und bekam Silber umgehängt. Bronze erkämpfte sich Eàbha McKenna vom Skiclub Engelberg. Bei den Männern durfte André Christen seine vierte ZSSV-Goldmedaille entgegennehmen. David Meier errang Silber, die Bronzemedaille ging an Noah Gisler vom SC Gotthard-Andermatt.