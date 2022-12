Nidwaldner dominieren auf den Pisten am Gemsstock

Ski Alpin Nidwaldner dominieren auf dem Pisten am Gemsstock In Andermatt wurden zwei Slalomrennen gefahren. Die Nidwaldner zeigten eine starke Leistung. 12.12.2022, 18.04 Uhr

Der SC Gotthard-Andermatt war gefordert, die Piste am Gemsstock in Andermatt renntauglich herzurichten. Bei eisigen minus 15 Grad gelang es den Organisatoren schliesslich, zwei attraktive Slalomrennen für die Jugendfahrerinnen und Jugendfahrer durchzuführen. Es standen jeweils 166 Athletinnen und Athleten (U12 bis U16) im Starthaus. Das beachtliche Teilnehmerfeld bestand vorwiegend aus Zentralschweizerinnen und Zentralschweizern, doch auch die Verbände Bern, Zürich, Tessin, Ostschweiz und Liechtenstein waren gut vertreten. Insbesondere der Zürcher Skiverband und die Liechtensteiner waren mit starken Teams im Kanton Uri vertreten. Die beiden Slaloms zählten zur Qualifikation für die interregionalen Rennen vom kommenden Wochenende in Hasliberg.

Mit den U16-Kategoriensiegen von Alessia Stössel (Beckenried-Klewenalp) und Remo Christen (Bannalp-Wolfenschiessen) sowie dem U14-Doppelsieger Nino Berlinger (Beckenried-Klewenalp) war der Nidwaldner Skiverband einmal mehr sehr erfolgreich. Nino Berlinger fuhr im zweiten Rennen gar die Tagesbestzeit – und Remo Christen gewann im zweiten Rennen die Silbermedaille.

Gold und Silber für Luana Fleischli

Ryan Reichmuth (Drusberg) und Luana Fleischli (Oberwil-Zug) gehörten ebenfalls zu den Schnellsten. Luana Fleischli gewann Gold und Silber in der Kategorie U16. Bei den U14 konnten Isabel Watterson (Gotthard-Andermatt) und Emma Dugar (Hausen am Albis) Kategoriensiege feiern. Bei den U12 gab es je zwei Siege für Lotta Hufnagel (Hausen am Albis) und Marco Vith (Liechtenstein). (mac)