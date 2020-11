«So geht man nicht miteinander um»: Nidwalden macht Werbung für tiefe Steuern und verärgert damit die Nachbarn In einem Brief wirbt die Wirtschaftsförderung Nidwalden für die tiefen Steuern und bietet Unterstützung bei der Wohnsitzverlegung an. Das Schreiben sorgt für Ärger. Landammann Othmar Filliger muss sich vor den Zentralschweizer Finanzdirektoren rechtfertigen. Christian Glaus 19.11.2020, 18.39 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Zahlreiche Treuhänder und Vermögensverwalter in der Schweiz haben Post vom Kanton Nidwalden bekommen. Post, welche den Zusammenhalt unter den Kantonen auf die Probe stellt. Im Schreiben wirbt die Nidwaldner Wirtschaftsförderung für die tiefen Steuern. Angesprochen sind vor allem vermögende Rentner. Im Brief heisst es, dass per 2021 die Steuerbelastung auf Kapitalleistungen aus Vorsorge gesenkt wird. «Der Kanton Nidwalden verfügt mit der aktuellen BVG-Besteuerung und tiefen Einkommenssteuern über äusserst attraktive Konditionen für natürliche Personen.» Und weiter: «Gerne stehen wir Ihnen bei Fragen zum Standort Nidwalden und bei der Planung einer Wohnsitzverlegung unterstützend zur Seite.»

Das Schreiben, unterzeichnet von Diana Hartz, Leiterin der Wirtschaftsförderung, wurde vom Schweizer Radio und Fernsehen publik gemacht. Es drängt Landammann Othmar Filliger in die Defensive. Dass der Kanton Nidwalden den Steuerwettbewerb derart offensiv anheizt, kommt nicht gut an. Gegenüber unserer Zeitung bestätigt Filliger, dass über 2000 Treuhänder und Vermögensverwalter angeschrieben wurden. Der Brief sei in die ganze Schweiz verschickt worden, auch in die Nachbarkantone. Ziel war es, über die Steuersenkungen zu informieren. «Dass Kantone Treuhänder und Vermögensverwalter aktiv über ihre Steuergesetzrevisionen informieren, ist üblich», sagt Filliger. Bei der Formulierung sei aber eine Linie überschritten worden:

«Ich muss eingestehen, dass bestimmte Textpassagen eine werberische Botschaft enthalten. Dies bedauern wir.»

Brief ging nicht über Filligers Tisch

Das Schreiben hat die Wirtschaftsförderung in Zusammenarbeit mit der Steuerverwaltung erstellt. Dem Brief ist ein Flyer beigelegt, welcher die steuerlichen Vorteile des Kantons Nidwalden aufzeigt.

Wirtschaftsförderung Nidwalden

Filliger sagt, er habe gewusst, dass eine Information über die steuerlichen Neuerungen geplant war. Auf welche Art und Weise diese erfolgt ist, hat er erst nach dem Briefversand erfahren. Dies sei üblich, weil themenspezifische Informationsschreiben keine Seltenheit seien. Verschickt wurde der Brief am Donnerstag, 12. November. Orientiert über den Versand wurde Filliger am darauffolgenden Montagvormittag. Am Dienstag wurde ihm der Brief zugestellt, am Nachmittag – nach der Regierungsratssitzung – konnte er diesen lesen. Gleichzeitig hat er erfahren, dass von Medien Anfragen für eine Stellungnahme eingegangen sind. Filliger kündigt nach dem Fauxpas seiner Wirtschaftsförderin an, die Aktion umgehend intern zu klären und die Lehren daraus zu ziehen. «Unsere Wirtschaftsförderung macht eine sehr gute Arbeit. Bei dieser Aktion ist uns jedoch leider ein Missgeschick unterlaufen.»

In der Zentralschweiz reagiert man wenig erfreut auf das Schreiben aus Nidwalden. Der Urner Finanzdirektor Urs Janett, Präsident der Zentralschweizer Finanzdirektorenkonferenz, sagt auf Anfrage: «Ich möchte auf einen Beschluss der Finanzdirektorenkonferenz hinweisen, wonach in der Schweiz auf das aktive Abwerben guter Steuerzahler verzichtet werden sollte.» Auch Uri habe – wie alle Zentralschweizer Kantone – attraktive Steuersätze, betont Janett. Trotzdem werde Uri nicht nachziehen.

«Wenn das jeder macht, wird der Steuerwettbewerb unnötig forciert. Das führt zu Unfrieden.»

Janett kündigt an, dass die Nidwaldner Werbeaktion an der nächsten Sitzung der Zentralschweizer Finanzdirektoren sicher thematisiert wird. Dies werde auch mit anderen Themen jeweils gemacht.

Büchi: Kantone sind finanziell stark gefordert

Die Obwaldner Finanzdirektorin Maya Büchi sagt mit einem Augenzwinkern, sie könne die Motivation Nidwaldens nachvollziehen.

«Man geht aber nicht so miteinander um. Ich hoffe, dass diese Art der Direktabwerbung guter Steuerzahler nicht Schule macht.»

Gerade in der heutigen Zeit seien alle Kantone finanziell stark gefordert. Ob Obwaldner den Werbebrief erhalten haben, weiss Büchi nicht. Einen Grund, nach Nidwalden zu ziehen, gebe es nicht. Auch Obwalden verfüge über attraktive Steuersätze, eine gute Infrastruktur und eine schöne Landschaft. «Wenn man schon im Paradies lebt, verlässt man dieses nicht.»

Auch im Kanton Nidwalden selber löst der Werbebrief Befremden aus. Alexander Huser, Präsident der Grünen, findet das Schreiben unsolidarisch. «Der Steuerwettbewerb wird unnötig angeheizt.» Huser fragt sich, was die Wirtschaftsförderung mit dem Brief erreichen will: «Will man etwa ein Nidwalden voller reicher Pensionäre?» Je diverser die Bevölkerung, desto attraktiver sei das gesellschaftliche Leben.

FDP steht hinter Steuerwettbewerb

FDP-Präsident Raphael Bodenmüller leitete von 2002 bis 2011 die Wirtschaftsförderung Uri. «Tue Gutes und sprich darüber: Das ist Teil des Auftrags der Wirtschaftsförderung», sagt er. Solche Briefe würden seit Jahrzehnten verschickt. «Beim Verfassen wird viel Fingerspitzengefühl verlangt. Eine reine Abwerbung von Steuerzahlerinnen ist nicht angebracht. Über die Anpassungen im kantonalen Steuerrecht darf man die ausserkantonalen Fachleute aber durchaus informieren.» Ein gewisser Steuerwettbewerb sei gewollt, sagt Bodenmüller. Ausserdem plane Nidwalden im Budget mit einem Zuwachs bei den Steuern der natürlichen Personen. «Woher dieser Zuwachs kommen muss, liegt auf der Hand: von den Neuzuzügern.»

So unangenehm die Situation derzeit für Landammann Filliger ist: Das Schreiben führt vor Augen, dass Standortpromotion betrieben wird. Von allen Kantonen, aber meist unbeachtet von der breiten Öffentlichkeit. Urs Janett bestätigt, dass auch Uri auf seine Art Werbung macht. «Jeder will gute Steuerzahler akquirieren.» Laut Maya Büchi ist auch der Verein Standortmarketing Obwalden «sehr aktiv» – aber auf anderen Kanälen. Ein Ziel hat Diana Hartz mit ihrem Schreiben erreicht, das gestehen selbst die verärgerten Finanzdirektoren ein: Die ganze Schweiz weiss nun, dass Nidwalden für Reiche steuerlich attraktiver wird.