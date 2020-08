So streng werden Lehrer bei der Einstellung in Nidwalden kontrolliert Lehrpersonen, die nicht mehr unterrichten dürfen, kommen auf eine schwarze Liste, um so andere Kantone zu warnen. Wegen des Vorfalls in Beckenried ist das Thema in Nidwalden besonders aktuell. Matthias Piazza 12.08.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein Lehrer beim Unterricht an einer Wandtafel. Symbolbild: Keystone

Wem das Unterrichten wegen sexueller oder körperlicher Gewalt an Schülerinnen oder Schülern in einem Kanton untersagt ist, der soll dies in der ganzen Schweiz nicht mehr dürfen. Eine 2008 eingeführte schwarze Liste der Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK) hat genau dies zum Zweck. Im Zweifelsfall kann der Kanton bei einem Bewerber die Liste konsultieren, um zu prüfen, ob dieser an einem anderen Ort wegen sexueller oder körperlicher Gewalt oder wegen Sucht- oder anderen Krankheiten entlassen wurde. Aktuell sind auf der Liste rund 100 Lehrpersonen aus einem Dutzend verschiedenen Kantonen aufgeführt. Der Eintrag wird nach Ablauf der Entzugsdauer, bei Wiedererteilung der Unterrichtsberechtigung oder nach Vollendung des 70. Altersjahres gelöscht.

Aus Nidwalden ist keine Lehrperson auf dieser schwarzen Liste, wie Patrick Meier, Vorsteher des Nidwaldner Amts für Volksschulen, auf Anfrage sagt. Man stelle auch auf den sogenannten Sonderprivatauszug ab, welcher bei allen Anstellungsverhältnissen im Bildungsbereich eingefordert wird. In diesem Teil des Strafregisterauszugs sind alle Vergehen festgehalten, welche im Zusammenhang mit dem Umgang mit Jugendlichen relevant sind. Dazu gehören etwa körperliche und sexuelle Übergriffe.

Hilfreiches Instrument – mit einschneidenden Konsequenzen für die Lehrer

Auch wenn die schwarze Liste in Nidwalden noch nie zum Zuge gekommen sei, spricht Patrick Meier von einem hilfreichen Instrument – auch wenn die Konsequenzen für die fehlbare Lehrperson seien, dass der Lehrberuf nie mehr ausgeübt werden könne. Doch:

«Es sollen ja nicht die Täter, sondern die Schüler geschützt werden. Und das ermöglicht die Liste.»

Das Thema, um das sich die schwarze Liste dreht, hat in den vergangenen Monaten in Nidwalden an Aktualität gewonnen. In Beckenried wird einer Lehrerin vorgeworfen, Schüler geschlagen zu haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt, Gemeinderat und Schulkommission haben einen ausserkantonalen Experten zugezogen. Die Rede war von Ohrfeigen oder von Schlägen mit dem Lineal auf die Finger. Bis zum Abschluss der Untersuchungen ist die Lehrerin freigestellt.

Im Primarschulhaus in Beckenried soll eine Lehrperson Schülerinnen und Schüler geschlagen haben. Bild: Corinne Glanzmann

(3. November 2010)

Patrick Meier will sich zum Fall nicht näher äussern. «Solange die Untersuchungen noch laufen, gilt auf jeden Fall die Unschuldsvermutung.»

Ohrfeige gilt als einfache Körperverletzung

Sollten die Vorwürfe zutreffen, hätte dies durchaus auch strafrechtliche Relevanz. Eine Ohrfeige gilt als einfache Körperverletzung. Aber auch Demütigungen könnten rechtliche Folgen haben. Gemäss Strafgesetzbuch muss jemand, der vorsätzlich einen Menschen an Körper oder Gesundheit schädigt, mit einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit einer Geldstrafe rechnen. In diesem Fall käme es auch zu einem Eintrag in der schwarzen Liste.

Im Kanton Obwalden wurde gemäss EDK bisher eine Lehrperson auf die schwarze Liste gesetzt. Im Kanton Uri wurde in den letzten Jahren niemandem die Lehrerbewilligung entzogen, wie es auf Anfrage beim Kanton heisst. Doch lasse der Kanton jährlich von der EDK überprüfen, ob neu eingestellte Lehrpersonen in einem anderen Kanton die Lehrberechtigung entzogen worden sei.