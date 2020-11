So viel Geld erhalten die Stanser Vereine von der Gemeinde Mit bis zu fünfstelligen Beträgen unterstützt die Gemeinde Stans ihre Vereine jährlich oder stellt ihnen Infrastruktur gratis zur Verfügung. Jetzt werden die Leistungsvereinbarungen erneuert. Die Gespräche sind nicht immer einfach. Matthias Piazza 18.11.2020, 05.00 Uhr

In diesen Tagen setzt der Stanser Gemeindepräsident wieder seine Unterschrift unter zahlreiche Verträge mit Stanser Vereinen. Dreijährige Leistungsvereinbarungen mit ihnen werden verlängert, so auch mit dem FC Stans.

Junioren des FC Stans trainieren auf der Sportanlage Eichli. Bild: PD (Stans, 15. August 2020)

Dieser erhält jährlich einen Beitrag von 300 Franken für die Ausrichtung des Schüler-Fussballturniers. Zudem darf er die Aussenanlagen der Sportanlage Eichli sowie die Turnhallen Eichli, Pestalozzi, Turmatt und Tellenmatt gratis benutzen. 4000 Franken jährlich erhält der BSV Stans von der Gemeinde, der ebenfalls Sportanlagen nutzen darf. Von der Unterstützung durch die Gemeinde profitieren auch die Frauen- und Müttergemeinschaft Stans mit 4000 Franken, die Harmoniemusik Stans mit 7000 Franken oder etwa die Theatergesellschaft Stans, die jährlich 7500 Franken erhält. Der Verein Stanser Musiktage wird mit 25'000 Franken unterstützt.

Gemeinnütziges Engagement soll belohnt werden

«Sport- und Kulturvereine bieten sinnvolle Betätigungen, tragen zum Wohlbefinden der Bevölkerung bei und wirken integrierend», begründet Gemeindepräsident Lukas Arnold dieses Engagement. «Diese Vereine leben von sehr engagierten Mitgliedern, die hervorragende Arbeit verrichten und das freiwillig und zumeist ohne Bezahlung. Dass die Allgemeinheit einen finanziellen Beitrag an die Kosten der Vereine leisten soll, ist unbestritten», findet er.

Gut 130'000 Franken vergibt die Gemeinde so jährlich an die verschiedenen Vereine, immer vorausgesetzt, die Stanser genehmigen an der Herbstgemeindeversammlung jeweils das Budget. Da dieser Betrag nur etwa 0,4 Prozent aller Ausgaben ausmache, sei die Position jeweils unbestritten, sagt Arnold.

Auch wenn es in der Jahresrechnung kaum einschenkt: Von einem Geschenk will Gemeindepräsident Lukas Arnold nicht sprechen. «Die Leistungen sind an Bedingungen geknüpft, weshalb wir auch von Leistungsvereinbarungen sprechen.» So ist in der siebenseitigen Leistungsvereinbarung mit dem FC Stans genau geregelt, was die Gemeinde im Gegenzug von ihm erwartet. Konkret verpflichtet sich der Fussballverein Breiten- und Leistungssport für alle Interessierten zu bieten, regelmässig das Schülerfussball-Turnier, die Junioren-Trainingswoche und das Friday-Night-Turnier (Turnier für jedermann) anzubieten. Mit seinen gut 100 Anlässen jährlich, an denen die ganze Bevölkerung willkommen sei, verstehe sich der FC Stans als Dorfverein mit aktivem Vereinsleben und starkem Bezug zur Bevölkerung. Ebenso leiste der Verein einen wichtigen Beitrag zur Integration von Minderheiten in die Gesellschaft und dem allgemeinen Austausch verschiedener Gruppierungen untereinander, heisst es im Vertrag weiter.

Dankbar für die Infrastruktur

«Wir sind sehr froh um die Unterstützung durch die Gemeinde. Dass wir zu bestimmten Zeiten kostenlos die Eichli-Anlagen benutzen dürfen, ist für uns extrem wertvoll», sagt Ivan Christen, Präsident des FC Stans. Sehr dankbar sei man auch über den neuen Kunstrasen.

Auch die Frauen- und Müttergemeinschaft Stans muss über ihre Vereinstätigkeit, die im Leistungsvereinbarungs-Vertrag genau geregelt ist, Rechenschaft ablegen. So muss der Verein die Sozial- und Gesundheitskommission regelmässig über die Aktivitäten im sozialen und Gesundheitsbereich informieren, ihr das Jahresprogramm sowie allfällige Flyer zu Veranstaltungen zustellen und wie alle Vereine mit Leistungsvereinbarung der Gemeinde Stans in der Form eines Reports oder Jahresberichts/-programmes alle erbrachten Leistungen festhalten.

Beim Blick auf die Liste der unterstützten Vereine fällt auf, dass die Höhe der Beiträge stark variiert. Sie reichen von 300 Franken beim FC Stans über das Literaturhaus Zentralschweiz mit 20'000 Franken bis hin zum Verein Stanser Musiktage mit 25'000 Franken. Wie erklärt sich das? «Die Leistung wie auch Gegenleistung zwischen den Vereinen sind kaum vergleichbar. So dürfen auch viele Vereine die Infrastruktur gratis benutzen, was für diese Vereine fast noch wichtiger ist als ein Geldbetrag.» Doch die Gespräche, die alle drei Jahre stattfänden, seien nicht immer einfach. «Denn trotz allem Goodwill kann die Gemeinde nicht alle Wünsche erfüllen.»