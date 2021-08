«24 Stunden unterwegs» «Meine stärkste Waffe als Frau ist das Wort» – Polizistin und Hundeführerin über ihre Arbeit Man erwarte von Frauen dasselbe wie von einem Mann und erlebe auch dasselbe, erzählt Polizistin Jeanine Blättler. Sie ist Hundeführerin und Mitglied im Nidwaldner Polizeikorps. Christian Tschümperlin 03.08.2021, 15.00 Uhr

Wenn Jeanine Blättler morgens um 7 Uhr bei der Nidwaldner Polizei zur Arbeit erscheint und ihre 11-Stunden-Schicht beginnt, ihre Uniform sowie den Waffengurt anzieht und sich die Schutzweste überzieht, dann steht eines fest:

«Man weiss nie, was einen an dem Tag erwartet.»

Das sagt sie beim Interview in einem Sitzungszimmer der Kantonspolizei in Stans. Man könne einen Tag nicht immer planen. So könne es sein, dass man nach Anmeldung bei der Zentrale bereits an ein Ereignis geschickt werde.

Jeanine Blättler ist Nidwaldner Polizistin aus Leidenschaft. Bild: Christian Tschümperlin (Stans, 29. Juli 2021)

Bevor Blättler bei ihrem Arbeitgeber erscheint, hat sie die Runde mit ihrem Polizeihund namens Oniro bereits absolviert. Blättler ist nämlich als eine von wenigen im Korps auch Hundeführerin in Ausbildung. Oniro ist erst 1,5-jährig und 30 Kilogramm schwer. Den holländisch-belgischen Schäferhund hat sie in Belgien abgeholt, als dieser etwas mehr als zwei Jahre alt war. In eineinhalb Jahren soll aus ihm ein voll einsatzfähiger Schutzhund werden. Neben dem klassischen Schutzdienst wird der Hund unter anderem auch in der Gebäudedurchsuchung, Gegenstandssuche sowie in der Fährtenarbeit ausgebildet. Sie erzählt:

«Ich nehme Oniro schon heute ab und zu mit, damit er sich beispielsweise an den Alltag der Polizei oder ans Horn des Blaulichtes gewöhnt.»

Der Hund ist grundsätzlich immer bei ihr, ob privat oder geschäftlich.

Polizeihund Oniro ist in der Pubertät

Momentan befindet sich Oniro im sogenannten Flegelalter, also in der Pubertät. Da könne es schon mal vorkommen, dass er auf stur schaltet. «Dies, obwohl er aus einer besonderen Leistungszucht stammt, die vor allem für den Polizeiberuf bestimmt ist.» Deshalb kommt Oniro noch nicht aktiv mit auf Fusspatrouillen. «Aber wenn er in der Box des Kofferraumes dabei ist, ist er häufig ein Gesprächsthema», meint sie und schmunzelt.

Die Polizei ist nach wie vor eine Männerdomäne. Das Nidwaldner Polizeikorps setzt sich zu 25 Prozent aus Frauen zusammen, das ändert sich:

«Der Frauenanteil entwickelt sich positiv.»

Als sie 2016 mit der 10-monatigen Polizeischule begann, waren dort ebenfalls bereits ein viertel Aspirantinnen. Dies freut sie: «Es gibt Arbeiten, die nur Frauen tun dürfen, etwa das Abtasten von Frauen bei Personenkontrollen.»

Sommerserie «24 Stunden unterwegs» In der Sommerserie «24 Stunden unterwegs» begleitet unsere Zeitung Berufsleute in Ob- und Nidwalden, die zusammengezählt einen vollen Tag im Einsatz stehen.

Mit der Lebenserfahrung kommen die Menschenkenntnisse

Dass sie eines Tages zur Polizei will, wusste Blätter schon früh. Voraussetzung war aber eine Grundausbildung, sie entschied sich damals für Floristin. Nach der Lehre wollte sie Neues kennen lernen und war nachfolgend im Aussendienst tätig. Dieser Job hat sie gelehrt, positiv auf die Menschen zuzugehen, selbst- und eigenständig zu handeln. Sie meint: «Diese Tätigkeit hat meine Ausdauer und mein Durchhaltevermögen gestärkt und meine Menschenkenntnisse verbessert. Es war eine wertvolle Lebenserfahrung und mitentscheidend, dass ich den Aufnahmetest als Polizeianwärterin schaffte.» Dass sie die Anforderungsprüfung mit Fächern wie Sport, Psychologie oder Allgemeinbildung auf Anhieb geschafft hat, darüber zeigt sie sich bis heute froh und stolz.

Die gelernte Floristin hat nicht nur ein Händchen für Pflanzen, sondern auch für Menschen. Sie sagt überzeugt:

«Meine stärkste Waffe als Frau ist das Wort.»

Polizistin Jeanine Blättler Bild: Christian Tschümperlin (Stans, 29. Juli 2021)

Respektprobleme mit Männern, weil sie eine Polizistin ist, hat sie daher noch selten erlebt. «Man muss den Draht zu den Leuten finden, egal ob männlich oder weiblich.» Sie glaubt sogar, dass der Respekt aller Beteiligten grösser ist, wenn eine Frau mit von der Partie ist. Denn:

«Es ist dann automatisch weniger Aggressivität im Spiel.»

Das liege möglicherweise auch an der Fähigkeit zur Intuition bei vielen Frauen. «Wichtig ist, dass man respektvoll miteinander umgeht, sich vorstellt, wer man ist, und an einem Ereignisort fragt, was passiert ist.»

Es gibt keine Sonderbehandlung als Frau

Gründe fürs Ausrücken gibt es viele. «Wir sind nicht nur zuständig für den Verkehr oder Unfälle. Bei der mobilen Einsatzpolizei erscheinen wir auch am Ereignisort, wenn es um vermisste Tiere oder Kinder, häusliche Gewalt oder Bergunfälle geht.» In ihrer Arbeit gebe es auch viele schöne Momente. «Wir rücken nicht nur aus, um jemanden zu büssen oder anzuzeigen, sondern auch, um zu helfen. Die Patrouillen sind meist gemischt unterwegs, setzen sich also aus Mann und Frau zusammen. Dabei erhält man als Frau keine Sonderbehandlung», sagt die Polizistin.

«Man erwartet von uns dasselbe wie von einem Mann und erlebt auch dasselbe.»

Dass Blättler heute Polizistin ist, das hat viel mit der Vielseitigkeit des Berufes zu tun. «Es ist sehr abwechslungsreich, weil man sowohl im Büro als auch draussen tätig ist.» Ihre Bekannten und Verwandten kommen damit gut klar. «Ab und zu erhalte ich eine Whatsapp zu rechtlichen Fragen. Oder es gibt Reaktionen im Ausgang – meistens positive», so Blättler. Und man lerne, die Welt mit etwas anderen Augen zu betrachten als vorher:

«Man ist einerseits abgehärtet bei schlimmen Ereignissen. Aber man lernt eben auch, Personen besser einzuschätzen als vorher.»

Sagt es und verabschiedet sich, um sich den kommenden Aufgaben als Polizistin zu stellen.