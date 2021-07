Sommerserie «24 Stunden unterwegs» Badmeister aus Buochs-Ennetbürgen sagt: «Wir sind Mädchen für alles» Roger Graber (53) verbringt den Sommer an der frischen Luft, während andere im Büro schwitzen. Auf den ersten Blick hat der Badmeister einen Traumberuf. Doch die Verantwortung ist gross. Neben körperlicher Fitness und Notfallwissen braucht er vor allem etwas: eine hohe Konzentrationsfähigkeit. Anian Heierli 31.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Pilotenbrille, braun gebrannt, drahtig und ein markantes Tribal-Tattoo, das über die ganze linke Schulter reicht. Würde Kultregisseur Quentin Tarantino für einen seiner Actionfilme einen Badmeister casten, hätte Roger Graber gute Chancen. Nur ist der 53-Jährige kein Schauspieler, sondern ein Badmeister, der im Strandbad Buochs-Ennetbürgen für Sicherheit, Hygiene und Ordnung sorgt. Graber sieht aber nur aus wie ein harter Kerl. In Wirklichkeit ist er ein umgänglicher, kommunikativer Typ, der sich vor allem um eines bemüht: das Wohl seiner Gäste und eine funktionierende Infrastruktur.

Badmeister Roger Graber (53) ist im Strandbad Buochs-Ennetbürgen um das Wohl und die Sicherheit der Schwimmer bemüht. Bilder: Anian Heierli (6. Juli 2021)

Im Rahmen der Sommerserie «Arbeit rund um die Uhr» gibt der gebürtige Luzerner Einblick in seinen Beruf und legt dabei den Schwerpunkt auf den Nachmittag. Denn immer wenn die Sonne am höchsten steht, zieht es viele ans Wasser und seine Aufgabe ist besonders anspruchsvoll. «An Spitzentagen können das schon mal 1000 Gäste sein», sagt er. Doch an diesem Dienstag sind nur wenig Gäste da. Der Wetterbericht hatte für Nachmittag Regen vorhergesagt. Und tatsächlich ziehen um 14 Uhr die ersten Wolken auf.

Aufmerksam beobachtet er den Himmel. Die Wolken verdunkeln sich, es herrscht Gewitterstimmung. Als es über den Brisen blitzt, bläst er in seine orange Pfeife. Nun gehört die Aufmerksamkeit der Besucher ganz ihm. Rasch winkt er jenen Leuten im Wasser zu, damit sie an Land schwimmen. Die Badegäste folgen seiner Anweisung anstandslos. Er erklärt:

«Es können schon Blitze einschlagen, wenn man denkt, das Gewitter sei noch weit entfernt.»

Der Grossteil seiner Arbeit sei präventiv. Sein Ziel: Gefahren möglichst schnell zu erkennen und rechtzeitig zu reagieren.

Sommerserie «24 Stunden unterwegs» In der Sommerserie «24 Stunden unterwegs» begleitet unsere Zeitung Berufsleute in Ob- und Nidwalden, die zusammengezählt einen vollen Tag im Einsatz stehen.

Eltern mit Smartphone können zum Problem werden

Deshalb warnt er auch Gäste, die unter Bäumen auf der Wiese liegen, vor dem starken Wind. «Das kann ins Auge gehen, wenn Äste herunterfallen oder herumfliegen», sagt er. Doch Graber kommt gar nicht bis zum letzten Baum. Rasch windet es noch stärker und es beginnt zu regnen. Die Gäste gehen nun freiwillig und der Badmeister hat Zeit zum Erzählen: «Mein Team und ich arbeiten in zwei Schichten. Die erste beginnt um 7 Uhr morgens und dauert bis 12 Uhr. Dann kommt ein zweiter Badmeister dazu. Diese Schicht dauert bis mindestens 21.30 Uhr.» Geöffnet ist das Strandbad in der Hauptsaison aber von 9 bis 21 Uhr. Morgens und abends, wenn es keine Gäste hat, gehören Putz-, Aufräum- und Instandhaltungsarbeiten auch zu den Aufgaben. Graber bringt es auf den Punkt:

«Wir sind in unserem Beruf Mädchen für alles.»

Doch wenn viel los ist, hält er konzentriert die Schwimmer im Auge. «Das kann man rund zwei Stunden am Stück machen», sagt er. «Dann braucht es jeweils eine kurze Pause, um die Konzentration zu steigern.» Deshalb sind an stark frequentierten Tagen zwei Aufsichtspersonen auf Platz, die sich gegenseitig ablösen.» Es geht aber nicht nur darum, den See zu überblicken. Auch auf die Liegewiese muss der Badmeister achten. Es gibt laut Graber immer wieder Eltern, die ihre Aufsichtspflicht zu wenig ernst nehmen. Das kann auch schon mal eine Ermahnung nach sich ziehen. Er sagt: «Wir sind keine Kita, sondern Wasserretter und Ersthelfer bei Unfällen.» Diesbezüglich windet er den Einheimischen ein Kränzchen:

«Bei uns im Strandbad Buochs-Ennetbürgen achten alle Eltern sehr gut auf ihre Kinder.»

Bademeister Roger Graber vom Strandbad Buochs-Ennetbürgen.

Falls es dennoch zu Verstössen kommt, hält er sich ans Konzept EVA. EVA steht für Ermahnen, Verwarnen, Ausschliessen. Zum Ausschluss komme es aber fast nie. Zwar tritt Graber bestimmt auf – gleichzeitig aber auch deeskalierend und verständnisvoll. Doch wie wird man überhaupt Badmeister? «Ich half in meinen Zwanzigern im Sommer in Luzern im Strandbad Lido aus», sagt er. Das hat ihm sehr gut gefallen. Er war während 28 Jahren im Hochbautätig als Akkordmaurer. Mit der Zeit hielten seine Bandscheiben dieser Belastung nicht mehr stand. Deshalb liess er sich umschulen.

Zu seinen Fähigkeiten gehören eine Ersthelfer- und Rettungsschwimmerausbildung mit Modul See/Fluss BLS-AED. Denn im See gibt es andere Gefahren als im Hallenbad. Graber zählt einige auf: «Strömungen, Wellengang, Naturereignisse und trübes Wasser.» Seine Umschulung hat er nie bereut. Im Gegenteil: Die vergangenen beiden Jahre arbeitete er im Hallenbad Luzern. Seit dieser Saison leitet er nun mit Buochs-Ennetbürgen selbst ein Strandbad.

«Es gefällt mir extrem gut. Mein Herz gehört dieser Badeanstalt.»

Jetzt hofft er auf eine unfallfreie Saison und gutes Wetter mit vielen glücklichen Gästen.