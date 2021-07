Aus dem Geissenhäuschen haben zwei Nachbarn ein Kraftwerk gebaut

Sommerserie «Energiepioniere» Aus dem Geissenhäuschen in Büren haben zwei Nachbarn ein Kraftwerk gebaut: «Einige hielten uns damals für verrückt» Am Bürer Haldenweg liefert ein Wasserkraftwerk seit über fünf Jahren Strom – eigenhändig gebaut von zwei Nachbarn. Matthias Piazza 23.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Heinz Barmettler (links) und Robi Kaufmann im Turbinenhäuschen ihres Kleinwasserkraftwerkes. Bild: Pius Amrein (Büren, 16. Juli 2021)

«Wie läuft's?» – «Habt ihr noch genug Wasser?» Die Fragen seiner Nachbarn und Freunde beziehen sich auf das Kleinwasserkraftwerk, das Heinz Barmettler (48) zusammen mit seinem Freund und Nachbarn Robi Kaufmann (53) in ihrem Quartier in Büren betreiben.

«Auch wir haben noch tagtäglich Freude daran»,

erzählt Barmettler. Und dazu haben die beiden Bürer vom Haldenweg auch allen Grund. Seit fünfeinhalb Jahren liefert die Turbine im alten Geissenhäuschen ihres Quartiers zuverlässig Strom – und zwar gar mehr als ursprünglich erwartet. Durchschnittlich 63'000 Kilowattstunden liefert das Kraftwerk jährlich, was für rund 14 Haushaltungen reicht. Wasser, das aus der rund 360 Meter weiter obenliegenden Ursprungs- und Frongadmenquelle nicht fürs Trinkwasserreservoir Stans und auch nicht als Restwasser für den Mülibach gebraucht wird, schiesst über eine Druckwasserleitung in den Haldenweg hinunter, wo es die Turbine antreibt und dann in den Mülibach fliesst. Bereits ab vier Liter pro Sekunde erzeugt sie Strom. Dies sei in den meisten Tagen des Jahres der Fall. 22 Liter sind das Maximum.

Den bisher störungsfreien Betrieb verdanken beide Betreiber auch dem reinen Quellwasser, das im Gegensatz zu Flusswasser völlig frei von Sand oder Kies sei, der die Turbine angreifen könnte.

Der im Geissenhäuschen produzierte Strom wird ins öffentliche Netz eingespeist. Dafür erhalten die beiden Betreiberfamilien eine kostendeckende Einspeisevergütung (KEV). Dank der Teilnahme an diesem Programm des Bundes bekommen sie für den Strom mehr als den marktüblichen, «normalen» Preis. Damit sind die Investitionskosten in etwa 15 bis 20 Jahren nach Inbetriebnahme eingespielt. Wie teuer das eigene Kraftwerk war, zu dem die Albert-Koechlin-Stiftung 20 Prozent beisteuerte, will Heinz Barmettler allerdings nicht verraten. Doch seien sie sehr dankbar für den Zustupf der Albert-Koechlin-Stiftung und des KEV-Förderprogramms.

Robi Kaufmann und Heinz Barmettler (rechts) am Bächlein oberhalb des Kraftwerks.

Bild: Pius Amrein (Büren, 16. Juli 2021)

In der Kindheit am Mülibach gespielt

Den Mülibach kennen die beiden Bürer schon seit ihrer Kindheit, da sie oft dort spielten. «Darum wussten wir auch, dass dieser Bach fast immer Wasser führt, was für unsere Zwecke ideal ist», erinnert er sich. Eines späten Abends, nach einem Grümpelturnier, als die beiden über die Energiewende philosophierten, war die «Bieridee» geboren: «Wir bauen unser eigenes Wasserkraftwerk und leisten damit unseren Beitrag an die Energiewende – vor der eigenen Haustüre, war unser Gedanke.» Die beiden Familien gründeten eine Genossenschaft.

Bis zum Baubeginn verstrichen über zwei Jahre, fürs Projektieren und das Bewilligungsprozedere. Trotzdem hat Heinz Barmettler diese Phase in guter Erinnerung. Ein Kränzchen windet er auch den zwölf betroffenen Parzellenbesitzern und den zwei Landwirten, die ihren Segen gaben, ihr Grundstück für den Bau der Leitung umzupflügen. Auch von den Behörden habe er grosses Wohlwollen und Unterstützung gespürt.

Sie opferten Freizeit und Ferien

Um die Kosten tief zu halten, packte das Duo selber mit an (zusammen mit Fachspezialisten), investierte dafür Ferien und Freitage. Dabei konnten sie Fachwissen aus ihren Berufen einbringen. Heinz Barmettler entwickelt Prüfverfahren in der Fliegerei, Robi Kaufmann ist Polier. Während eines halben Jahres baggerten sie eine Grube, bauten die Wasserfassung, verlegten die Druckwasserleitung. Eine besondere Herausforderung war die Turbine selber. Ein Kran konnte nicht eingesetzt werden, da zwischen Turbine und Wand gerade einmal zwei Zentimeter Luft an beiden Seiten war. Es blieb nichts anderes übrig, als die Turbine vor Ort einzubauen. Am 23. Dezember 2015 ging das Kraftwerk schliesslich ans Netz.

So viel Herzblut und Kapital für ein eigenes Kraftwerk, obwohl man den Strom ja ganz einfach von der Steckdose beziehen könnte? «Einige hielten uns damals für verrückt», lacht der Familienvater zweier Kinder im Alter von zehn und 13 Jahren, der auf seinem Dach auch eine Fotovoltaikanlage hat und mit einer Wärmepumpe heizt.

«Doch wir würden es jederzeit wieder machen.»

Hinweis: In der Sommerserie «Energiepioniere» stellen wir innovative Projekte in der Energiegewinnung und die Köpfe dahinter vor.