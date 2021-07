Sommerserie «Energiepioniere» Die 2000-Watt-Philosophie ist auch in Nidwalden angekommen Der Bau der Fliegersiedlung schreitet voran. Die Idee des 2000-Watt-Areals kommt an. Sämtliche Wohnungen der beendeten ersten Etappe sind vermietet. Matthias Piazza 20.07.2021, 05.00 Uhr

Kilian Duss, der Präsident Wohnbaugenossenschaft Stans, auf dem Bauplatz der zweiten Etappe. Hier entstehen bis nächsten Frühling vier Häuser der Fliegersiedlung. Im Hintergrund die vollendete erste Etappe. Bild: Urs Hanhart (Stans, 7. Juli 2021)

Der Blick schweift in die Tiefe, in die Baugrube hinunter. Die Häuser der alten Fliegersiedlung aus den 1940er-Jahren sind abgerissen, die Baugrube ist bald bereit für die Baumeisterarbeiten. Auch wenn nichts darauf hindeutet, zumindest zu diesem Zeitpunkt nicht, ist diese Baustelle gewissermassen historisch. Hier wird Nidwaldner Energiegeschichte geschrieben. Denn die Wohnbaugenossenschaft (WBG) Stans als Besitzerin dieses rund 6000 Quadratmeter grossen Grundstücks erstellt hier die zweite Etappe des ersten 2000-Watt-Areals in Nidwalden. Kilian Duss, Präsident der WBG Stans, rechnet damit, dass bis im Frühling kommenden Jahres die vier neuen Häuser mit 64 Wohnungen im Rohbau stehen und bis etwa im Sommer 2023 bezugsbereit sind. «Für mich ist die Fliegersiedlung als erstes 2000-Watt-Areal Nidwaldens ein Vorzeige- und Leuchtturmprojekt», erzählt er stolz.

2000-Watt-Areal bedeutet, dass die bezogene Dauerleistung eines Fliegersiedlungs-Bewohners nicht mehr als 2000 Watt beträgt, in einem herkömmlichen Haus ist es das Doppelte bis Dreifache. Berücksichtigt in der Energiebilanz werden auch Treibhausgasemissionen und Herstellungsenergie aller Baumaterialien. So kommt Recycling-Beton zum Einsatz. Dabei wird Naturkies ganz oder teilweise durch Bauschutt ersetzt. Steinwolle statt Kunststoff und Kalkanstrich statt normale Farbe sorgen für eine bessere Fassadendämmung. Geheizt wird mit einer Wärmepumpe, die die Wärme aus dem Wasser im Untergrund bezieht, mit Strom von der Fotovoltaikanlage auf den Dächern. Sie liefert dereinst gut einen Drittel des Energiebedarfs für die Siedlung, der Rest wird Strom aus Schweizer Wasserkraft sein.

Nur ein Parkplatz pro Wohnung

Zum niedrigen Energieverbrauch trägt auch die Wohnungsgrösse bei. So ist eine Viereinhalbzimmer-Wohnung nur 100 Quadratmeter gross. Wohnungen mit drei und mehr Zimmern dürfen nicht von einer Einzelperson bewohnt werden. Ein weiterer Pfeiler ist die Mobilität. Jeder der 86 Wohnungen steht nur ein Autoparkplatz in der Tiefgarage zu, dafür sind genügend Veloabstellplätze vorhanden.

Eines der zwei bereits fertig erstellen Häuser der Fliegersiedlung. Bild: Urs Hanhart (Stans, 7. Juli 2021)

Mit Mietpreisen von rund 2000 Franken für eine Viereinhalbzimmer-Wohnung sei man trotz der etwas teureren Baukosten von total rund 40 Millionen Franken eher im unteren Mietpreissegment, auch weil man als Genossenschaft nicht auf Rendite aus sei. Das Angebot stosse auf reges Interesse. Gut 400 Leute hätten sich für eine der 86 Wohnungen (22 der ersten und 64 der zweiten Etappe) interessiert. Kilian Duss hält fest:

«Bis auf eine Wohnung, die wir vorläufig noch als Baubüro brauchen, sind sämtliche der ersten Etappe Wohnungen vermietet.»

Die Ein-Parkplatz-Regel dieser Siedlung in Fussdistanz zum Bahnhof, mit vielen Zug- und Postautoverbindungen schrecke dabei nicht ab. «Viele Mieter haben gar kein Auto. Die bevorzugen wir auch.»

«Vor zehn Jahren hätten wir wohl nicht so ökologisch gebaut»

Wenn die Neubausiedlung zwischen Tottikon- und Büntistrasse etwa im Sommer 2023 fertig ist, wird Kilian Duss auf gut ein Jahrzehnt zurückblicken mit Planen und Verhandeln mit Einsprechern. «Es war ein steiniger Weg.» Und doch spricht er von einem Glücksfall. «Vor zehn Jahren hätten wir wohl nicht so ökologisch gebaut, 2000 Watt war damals noch kaum ein Thema. Aber heutzutage führt meiner Meinung nach kein Weg daran vorbei, eine Siedlung zu bauen, die für Energieeffizienz, erneuerbare Energien und Klimafreundlichkeit steht.»

Das letzte Haus wird abgerissen auf dem Areal, auf dem die zweite Etappe der Fliegersiedlung entsteht. Video: Matthias Piazza (Stans, 11. Juni 2021)

