Energiepionier: Siedlung Am Aawasser in Buochs ist fast autark

Sommerserie Energiepioniere Wohnung und Kraftwerk in einem: die Siedlung «Am Aawasser» in Buochs Der Strom kommt vom Dach und vom nahen Wasserkraftwerk. Mittlerweile gilt die fast energieautarke Siedlung in Buochs als Vorzeigeobjekt. Selbst im Ausland interessiert man sich dafür. Matthias Piazza Jetzt kommentieren 06.09.2021, 05.00 Uhr

Samuel Zgraggen vor seiner fast energieautarken Siedlung. Dazu trägt auch die Engelbergeraa bei. Bilder: Urs Hanhart (Buochs, 15. Juni 2021)

Nichts deutet auf den ersten Blick auf ein Pionierprojekt hin. Unauffällig ist die Erscheinung der drei neuen Häuser an der Ennetbürgerstrasse 34–38 in Buochs, die seit vergangenem Herbst bezugsbereit sind. Wer sich aber mit Samuel (Sämi) Zgraggen auf einen Rundgang durch das Innenleben der Siedlung, welche er mit seiner Sani Immobilien AG erbaute, begibt, erkennt rasch: Hier wird Energiegeschichte geschrieben. Denn diese Siedlung ist auch ein Kraftwerk. Sie stellt die Wärme zum Heizen und fürs Warmwasser und den Strom selber her.

Dabei hilft auch die Engelbergeraa, die wenige Meter neben der Siedlung Am Aawasser hindurchfliesst. Das Flusswasser speist das siedlungseigene Kleinwasserkraftwerk. Es liefert Strom, das einem Bedarf von 60 Vierpersonenhaushalten entspricht.

«Es wäre auf 100 solcher Haushalte ausgelegt, aber die Behörden erlauben mir im Moment nicht, mehr Wasser durchzuführen»,

bedauert er. Zurzeit drehen die Turbinen aber gar nicht. «Die Engelbergeraa führt zu viel Geschiebe mit sich, welches die Turbine beschädigen würde», erklärt Sämi Zgraggen, Geschäftsführer seiner Sani Immobilien AG. Im Schnitt sei die Anlage während rund 300 Tagen im Jahr in Betrieb.»

Mehr Stromproduktion als es braucht

Der Strom kommt von den Fotovoltaikanlagen auf dem Dach der drei Häuser und des Turbinengebäudes. Und diese liefern auch an diesem bewölkten Tag 33 Kilowatt Strom, rund einen Drittel mehr als die 26 Haushalte an diesem Mittwochvormittag gerade brauchen:

Selbst das Dach des Turbinengebäudes ist mit Solarzellen bestückt.

Dieser überschüssige Strom fliesst in die Batterien im Keller. «Über's Jahr gesehen produzieren Fotovoltaikanlage und Kleinwasserkraftwerke 70 Prozent mehr Strom, als die Siedlung braucht», erzählt Sämi Zgraggen stolz. Vollständig autark sei man aber noch nicht. «Bei hohem Strombedarf müssen wir zehn Prozent des Stroms vom Elektrizitätswerk Nidwalden beziehen, solange unser Wasserkraftwerk noch nicht die volle Leistung erbringen kann», bedauert er. Eine Lösung wäre, noch mehr überschüssigen Strom zu speichern und zwar mit Methanol. «Der Tank ist schon eingebaut, aber zurzeit ist diese Art der Speicherung einfach noch zu teuer.»

Samuel Zgraggen auf dem Dach. «Über's Jahr gesehen produzieren Fotovoltaikanlage und Kleinwasserkraftwerke 70 Prozent mehr Strom, als die Siedlung braucht.»

Auch im Sommer wird die Bodenheizung genutzt

Eine Wärmepumpe heizt das Wasser für die Bodenheizung und das Brauchwasser auf. Auch im Sommer wird die Bodenheizung genutzt, aber umgekehrt. Das Wasser entzieht dem Boden Wärme, diese Energie wird über eine Wärmepumpe in drei Warmwasserspeichern gelagert. Benötigt ein Mieter Warmwasser, zum Beispiel zum Duschen, so fliesst das frische kalte Wasser durch einen Wärmetauscher. Dieser überträgt die Wärme auf das Duschwasser.

Die neue Energiephilosophie spüren die Mieter auch ganz direkt. Eine Nebenkostenabrechnung gibt's nicht, stattdessen ein Energiebudget und eine jährliche Betriebskostenabrechnung. Darin enthalten sind nicht nur Strom, Heizen und Internet. Für acht Stunden monatlich darf man das siedlungseigene Elektrofahrzeug nutzen. Licht, Jalousien, Heizung und so weiter lassen sich über Smartphone oder Tablet steuern, wie Sämi Zgraggen beim Rundgang demonstriert. Die Balkonbeleuchtung der noch leeren Wohnung schaltet er von der Ferne ein und aus.

Erklärungsbedürftiges Mietmodell

2590 Franken kostet eine 4,5-Zimmer-Wohnung Am Aawasser in einem auf der Website aufgeführten Rechnungsbeispiel – inklusive Betriebskosten. «Unter dem Strich kostet diese Wohnung nicht mehr als eine vergleichbare in Buochs», hält Sämi Zgraggen fest. «Gehen wir davon aus, dass ein eigenes Auto rund 500 Franken pro Monat kostet, spart eine Familie beträchtlich Geld, wenn sie dank des hauseigenen Carsharings auf ein Auto verzichten kann.» Bei Mietinteressenten brauche es zu Beginn allerdings schon einige detaillierte Erläuterungen.

«Der vermeintlich hohe Mietpreis schreckt sie erst ab. Nach eineinhalb Stunden Erklärung sind sie vielfach vom Mietmodell überzeugt.»

25 der 26 2,5- bis 5,5-Zimmer-Wohnungen seien vermietet.

Auf 15 Millionen Franken beliefen sich die Baukosten für die Siedlung, welche die Sani Immobilien AG realisierte. «Ökologisch bauen rechnet sich, wenn man es längerfristig betrachtet», ist Sämi Zgraggen überzeugt. Leider würden die meisten Investoren nur an die kurzfristige Rendite denken und darum möglichst billig bauen.

«Es wird zu viel geredet und zu wenig gemacht»

Als Missionar will er sich nicht verstanden wissen, eher als Visionär, der über den Tellerrand hinausblickt. «Es wird zu viel geredet und zu wenig gemacht. So schaffen wir die Energiewende nicht», meint der 52-Jährige.

Die fast autarke Siedlung dient nicht nur zum Wohnen und Arbeiten mit gut 600 Quadratmeter Gewerbefläche, sondern auch als Anschauungs- und Vorzeigeobjekt.

«Mindestens einmal im Monat lassen sich Architekten, Planer oder sonstige interessierte Fachleute die Siedlung zeigen.»

Und diese seien dabei beeindruckt. «Ein Gast sagte mir kürzlich: ‹Was ihr hier macht, ist angewandte Forschung.›» Und selbst im Ausland interessiere man sich dafür. So dürfe er sein Projekt an einer Fachmesse in Wien vorstellen.

Wasserkraft wird hier schon seit bald 200 Jahren genutzt Ab 1836 wurde das Wasser der Engelbergeraa in Buochs für die damalige Industrie ‒ eine Sägerei, eine Schuhfabrik sowie eine Parkettfabrik ‒ genutzt. Die Säge wurde zunächst mit einem Wasserrad und später mit einer Turbine via Transmissionsriemen angetrieben. 1997 wurde die Sägerei aufgegeben und die Turbine mit einem an das Stromnetz angeschlossenen Generator ausgestattet. 1999 fanden zwischen der Familie Zgraggen als Eigentümer, der Regierung und Umweltorganisationen Diskussionen statt, das Kleinwasserkraftwerk stillzulegen, da es nicht fischfreundlich war. Das Bundesgericht garantierte der Familie Zgraggen das Wasserrecht. Unter Einbezug gewisser Komponenten des früheren Wasserkraftwerks ‒ Wasserentnahme und -rückgabe, Stauklappe und Fischaufstieg ‒ wurde der Ersatzbau schliesslich im Winterhalbjahr 2012/13 realisiert. 1,3 Millionen kostete die Erneuerung des Wasserkraftwerks.

