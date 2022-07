Sommerserie «Hiäsigs» Morgenrot, Nebelmeer, Wetterleuchten und Vollmond: Die Kaffeerösterei auf Maria-Rickenbach läuft heiss In Nidwalden gerösteter Kaffee ist beliebt. Im ersten Jahr verkauften die Hobbyröster zwei Tonnen, viermal so viel wie erwartet. Matthias Piazza Jetzt kommentieren 27.07.2022, 05.00 Uhr

Am Freitag ist Rösttag auf Maria-Rickenbach. Stefan Wyrsch lässt eine weitere Ladung durch den Trichter.

Stefan Wyrsch beim Rösten. Bild: Matthias Piazza (Maria-Rickenbach, 22. Juli 2022)

Fünf Durchgänge werden es am Abend sein, mit 40 bis 50 Kilo frisch geröstetem Bohnenkaffee. Seit August 2021 entsteht im Wallfahrtsort in Niederrickenbach, wie der Ort auf 1200 Meter über Meer offiziell heisst, Kaffee. Und es läuft gut, sogar sehr gut. «Schon zwei Tonnen Kaffee haben wir im ersten Jahr geröstet, viermal so viel wie erwartet», erzählt Stefan Wyrsch, gebürtiger Oberdörfler, der in Bauen wohnt und in den restlichen vier Tagen als Rezeptionist im Hotel Villa Honegg ob Ennetbürgen arbeitet.

Stefan Wyrsch. Bild: Matthias Piazza (Maria-Rickenbach, 22. Juli 2022)

Wyrsch hat zusammen mit dem ebenfalls 33-jährigen Engelberger Juristen Mike Bacher und dem 31-jährigen Entwicklungsingenieur Andrija Stojkovic aus Hergiswil im vergangenen Jahr die Rösterei Maria-Rickenbach GmbH gegründet und dafür rund 100'000 Franken investiert. Mike Bacher und Andrija Stojkovic kümmern sich um neue Kunden und Marketing.

Mike Bacher. Bild: Matthias Piazza (Maria-Rickenbach, 22. Juli 2022)

Wegen der grossen Nachfrage hat die nach eigenen Angaben einzige Nidwaldner Rösterei schon expandiert. Für rund 10'000 Franken wurden neue Geräte angeschafft, um insbesondere den Abpackprozess zu beschleunigen. Auch bekommt Stefan Wyrsch jeden zweiten Freitag Verstärkung beim Rösten.

Und aus zwei wurden fünf Kaffeesorten: Morgenrot, Nebelmeer, Wetterleuchten, Vollmond. «Es hat für jeden Geschmack etwas dabei», erklärt Mike Bacher.

Das sind die fünf Sorten der Kaffeerösterei: Sidamo, Nebelmeer, Vollmond, Morgenrot und Wetterleuchten. Bild: Matthias Piazza (Maria-Rickenbach, 22. Juli 2022)

Speziell ist die Sorte Sidamo, deren Bohnen aus einer einzigen Kooperative in Äthiopien stammen. Zu kaufen gibt's den Kaffee im hauseigenen Laden im Engel-Haus gegenüber dem Restaurant Pilgerhaus, im Selbstbedienungsstand draussen, im Laden Dorfplatz 9 in Stans und im Webshop. «Viele Kunden werden zu Stammkunden», erzählt Stefan Wyrsch stolz.

Einkauf mit Gratisführung

Gelobt würde aber nicht nur die Qualität ihres Produkts, so Wyrsch weiter. «Die Leute schätzen, dass der Kaffee in der Region verarbeitet wird und sie beim Kauf des Kaffees in unserem Laden die Röstmaschine sehen und gar eine kurze Führung durch unseren Betrieb bekommen. Davon machen jeden Freitag viele Kunden Gebrauch.»

Etwas schwieriger sei die Vermarktung bei Restaurants. Diese hätten oft langfristige Verträge mit grossen Kaffeeröstereien, welche auch die Kaffeemaschinen und deren Wartung anbieten.

Inspirierende, vertraute Umgebung

Zum Geschäftserfolg trage auch das gute Einvernehmen mit dem Vermieter und dem Betreiber der Seilbahn, der Kapellstiftung Maria-Rickenbach, bei. Und Angestellte des Klosters helfen beim Transport der schweren Säcke von der Bergstation der Seilbahn ins 500 Meter entfernte Engel-Haus. Die inspirierende, vertraute Umgebung sei die relativ aufwendige Logistik wert, sind sie sich einig.

Stefan Wyrsch (links) und Mike Bacher bestücken den Selbstbedienungsladen. Bild: Matthias Piazza (Maria-Rickenbach, 22. Juli 2022)

Die Veredelung funktioniert also in Nidwalden, nicht aber der Anbau von Kaffee. «Das europäische Klima ist für Kaffeebohnen nicht geeignet und der Anbau in einem Gewächshaus weder ökologisch noch ökonomisch sinnvoll», gibt Bacher zu bedenken. So stammen die Kaffeebohnen aus Brasilien, Guatemala, Kolumbien und Äthiopien.

Kaffeebohnen aus aller Welt warten auf die Röstung. Bild: Matthias Piazza (Maria-Rickenbach, 22. Juli 2022)

Wichtig seien ihnen nicht nur die hohe Qualität der Bohnen, sondern auch faire Arbeitsbedingungen und Löhne für die Kaffeebauern. Dank direkter Kontakte vor Ort könne dies so weit wie möglich sichergestellt werden. So besuchte Mike Bacher schon eine solche Plantage in Brasilien, um sich ein Bild zu machen. Und bei Stefan Wyrsch gehören Besuche auf den Plantagen zum regelmässigen Ferienritual.

Zu den jüngsten zufriedenen Kunden zählt der Benediktinerkonvent der Abtei Muri-Gries in Sarnen, mit sechs ständigen Bewohnern und bis zu 20 Gästen. «Wir sind experimentierfreudig, wenn es um Lokales geht», erklärt Pater Benedikt. Das Experiment sei geglückt. Der Kaffee schmecke allen.

Sommerserie «Hiäsigs»

Produkte oder Dienstleistungen aus der nächsten Umgebung zu beziehen, ist beliebt. Da weiss man, was man hat und woher es kommt, oder man kann die Urheber sogar persönlich kennen lernen. In lockerer Folge stellen wir in unserer Sommerserie «Hiäsigs» solche Produkte, Dienstleistungen und die Menschen dahinter vor.

