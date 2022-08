Die «Chäs-Kräcker» schmecken wie das Beste vom Fondue

Sommerserie «Hiäsigs» Seine Chäs-Kräcker schmecken wie das Beste vom Fondue Kroketten und Chäs-Kräcker befinden sich in Severin Fuchs' eigens kreierten Sortiment. Die Leckereien stellt er in einer kleinen Küche neben seinem Wohnhaus her. Kristina Gysi Jetzt kommentieren 03.08.2022, 05.00 Uhr

Severin Fuchs stellt in Buochs seine eigenen Chäs-Kräcker und Kroketten her. Bild: PD

Etwas mehr als ein Jahr liegt der letzte Besuch bei Severin Fuchs zurück. Damals hat sich der Buochser ganz frisch seiner neuen Lebensaufgabe gewidmet und stürzte sich, mit all ihren Vorzügen und Nachteilen, in die Selbstständigkeit. Eines seiner Ziele damals: nicht mehr vom Geld der Arbeitslosenkasse abhängig zu sein. «Dass ich das geschafft habe, ist sicher einer der grösseren Erfolge in letzter Zeit», sagt er.

Die Einnahmen, die er mit seinen selbst gemachten Chäs-Kräckern und Kroketten macht, reichen hierfür aber nicht ganz aus. An zwei Halbtagen die Woche widmet sich Fuchs deshalb seinem gelernten Beruf und kocht für die Gäste auf dem Stanserhorn. Seinen ehemaligen Job als Koch in einem Altersheim musste der Buochser wegen der Coronapandemie aufgeben. Aufgrund seiner Niereninsuffizienz zählt er zu den Hochrisikopatienten.

Für seine Kroketten stand er vor die Filmkamera

Nun gewinnen seine Produkte an Auftrieb. Zu dem Päckli Chäs-Kräcker mit Sesam, von denen er schon beim letzten Besuch welche auf dem Küchentisch liegen hatte, haben sich weitere dazugesellt. Die Kräcker gibt es neu mit Chiligeschmack, Hanf-Nüssen oder Kümmel. Ebenfalls neu seien die Kräcker aus 100 Prozent Sbrinz AOP. Diesen bezieht Fuchs aus den umliegenden Käsereien. «Die Zusammenarbeit mit Sbrinz ist durch den Nidwaldner Alpchäsmärcht entstanden», erzählt Fuchs. «Eine Mitarbeiterin von Sbrinz.ch kaufte meine Produkte vor Ort ein und war so begeistert, dass sie gleich noch welche nachbestellte.» Fuchs schlug schliesslich eine Zusammenarbeit vor. Daraus entstanden sind die laktose- und glutenfreien Sbrinz-AOP-Kräcker. Ein Geschmackstest zeigt: Sie schmecken in etwa so, wie die beliebte Kruste aus angetrocknetem Käse, die nach dem Fondue-Plausch am Caquelonboden kleben bleibt.

So kommt man an die Buochser Spezialitäten Märkte 27. August: Eysä Dorfmärcht Ennetbürgen, 9 bis 14 Uhr

3. September: Wochenmarkt Stans, Dorfplatz, 7.30 bis 12 Uhr

24. September: Wochenmarkt Stans, Dorfplatz, 7.30 bis 12 Uhr

29. Oktober: Eysä Dorfmärcht Ennetbürgen, 9 bis 14 Uhr

5. November: Genussmarkt Stans, Dorfplatz, 9 bis 14 Uhr

19. und 20. November: Alpchäsmärcht Beckenried, 9 bis 19 Uhr

27. November: Weihnachtsmarkt Niederrickenbach, 11 bis

19 Uhr

3. Dezember: Samichlausmarkt Beckenried, 9 bis 18 Uhr

10. und 11. Dezember: Stanser Weihnachtsmarkt Direkt bestellen Korn&Chäs

078 636 11 01

severin.fuchs@hotmail.com

www.swisskorn.com Weiter sind die Produkte in diversen Nidwaldner und Obwaldner Detailhandelsgeschäften sowie in Hofläden und Käsereien verfügbar.

Doch bei den Kräckern sollte es nicht bleiben. Der Koch tüftelte und probierte, bis die Mais- und Käsekroketten seinen Vorstellungen entsprachen. Die panierten Blöcke kommen direkt aus dem Tiefkühler in eine Pfanne mit Öl und brutzeln darin, bis sie goldbraun sind. So erklärt es Fuchs in einem Video, das er eigens für die Kroketten produzieren liess. Erhältlich sind sie in den Geschmacksrichtungen Pilz, Käse und Mais, wobei Letztere auch in einer veganen, laktose- und glutenfreien Variante erhältlich sind.

Fuchs profitierte vom «Boom» der lokalen Produkte

Neue Produkte sind laut Fuchs aktuell keine in Arbeit. «Wenn man mehr im Angebot hat, muss man auch immer alles dahaben», sagt er. «Das erwarten die Kunden.» Lieber konzentriere er sich auf ein kleineres und überschaubares Sortiment. Die darin enthaltenen Produkte werden alle in Buochs hergestellt, in einer kleinen Küche gleich neben dem Haus, in dem Fuchs mit seiner Frau und seiner Tochter wohnt.

«Lokalprodukte haben in den letzten Jahren einen grossen Boom erlebt», so Fuchs. «Davon habe auch ich profitieren können.» Den Grund dafür sieht der Kleinunternehmer einerseits darin, dass besonders in den letzten Jahren viele Menschen auf das Thema Nachhaltigkeit sensibilisiert worden sind. Auch der Wunsch nach Unabhängigkeit vom Ausland spiele eine Rolle. Und: «Man kann quasi zuschauen, wie die Produkte in der Region entstehen. Vielleicht kennt man sogar den Produzenten.» Deshalb könne man sich als Kunde besser mit dem Gekauften identifizieren.

Der gelernte Koch setzt auf lokale Käsesorten und qualitativ gute Zutaten für seine Produkte. Bild: PD

Seit Beginn seiner Selbstständigkeit hat Fuchs gelernt, wie wichtig es ist, geduldig zu sein. «Manchmal läuft es nicht so, wie man es sich vorstellt. Dann muss man einfach dranbleiben», sagt er. Bei der Arbeit unterstützt wird er von seiner Familie, jemanden anstellen konnte er bisher nicht – das wäre jedoch ein nächstes Ziel.

Gesundheitlich ist Fuchs weiterhin auf gutem Kurs. «Ich schaffe alles zu machen, was ich machen muss», sagt er. Dennoch sei er sich bewusst, dass sich das auch wieder ändern könne. «Für diesen Fall habe ich meine Cousine schon etwas eingearbeitet.» Denn, egal was komme – es gebe immer für alles eine Lösung.

