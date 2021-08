Palace auf dem Bürgenstock: Sogar Jimmy Carter war da

Sommerserie «Historische Häuser» Sogar Jimmy Carter war da: So schillernd ist die Vergangenheit des «Palace» auf dem Bürgenstock Mit dem «Palace» setzte sich Hotelkönig Franz Josef Bucher 1904 auf dem Bürgenstock ein Denkmal. Heute erstrahlt das Hotel im alten Glanz. Romano Cuonz 09.08.2021, 17.25 Uhr

Es ist für jeden Gast, der heute auf den Bürgenstock kommt, ein Blickfang: das hinterste Haus in der Hotelkette, auf dem in goldenen Buchstaben der stolze Name «Palace» prangt. Managing Director Bruno Schöpfer erweckte den Bürgenstock 2008 – im Auftrag von Investoren aus Katar – aus seinem Dornröschenschlaf. Als er ihm in zehnjähriger Bauzeit ein neues Gesicht verlieh, galt für ihn von Anfang an der Slogan «Zukunft hat Herkunft».

Die Pflege des historischen Erbes nahm in der gesamten Planung des neuen Resorts viel Raum ein. Kein Gebäude wurde leichtfertig abgerissen, keines einfach im «Disneyland-Stil» restauriert. Ganz besonders galt dies fürs frühere Prachthotel Palace, dessen ursprüngliche Fassade, von aussen betrachtet, wieder beinahe so aussieht, wie sie nach der Einweihung 1904 ausgesehen hatte.

Die Küchenmannschaft des Palace um 1913. Bild: Archiv Bürgenstock

Dafür, dass auch Mobiliar und Einrichtungsgegenstände des alten Hotels nicht unbesehen weggeworfen wurden, sorgte Jo Müller, der von 1976 bis 1981 selbst Direktor auf dem Bürgenstock war. Nun – als Kurator und Fachmann für Schweizer Hotelgeschichte – lagerte er sämtliche historischen Gegenstände fachgerecht in Depots. Eines der grössten Relikte, die er im letzten Moment retten konnte, war die alte Liftkabine des Palace-Hotels aus Edelholz. Ein Aufzug, den Audrey Hepburn oder Sophia Loren genauso benutzten wie Sean Connery als James Bond. Nun steht die Kabine wieder im Museumskorridor des «Palace», und man kann hier – hineinprojiziert – den früheren Promis nochmals begegnen. Rund um ihn herum werden mit Worten, Bildern und auch Gegenständen zahlreiche spannende Bürgenstock-Hotelgeschichten erzählt.

Entstehung fast wie im Krimi

Obwohl Hotelkönig Franz Josef Bucher auf dem Bürgenstock schon ein kleines Fürstentum besass und prominente Gäste aus aller Herren Länder empfing, gab es für ihn auf seinem Hotelberg noch so etwas wie ein rotes Tuch: das Restaurant Helvetia der einheimischen Familie Odermatt. Weil Odermatts auf eigene Rechnung Geschäfte machen wollten, bauten sie ihr Haus zur Pension aus. Es kam zu jahrelangen Gehässigkeiten und Prozessen zwischen «Vater Bucher» und Odermatts. Gästen des Helvetia wurde alles und jedes verboten. Sogar der Blick auf den See!

Das Restaurant des «Palace» zu Glanzzeiten. Bild: Archiv Bürgenstock

Schliesslich setzten Buchers eigene Kinder dem lästigen Streit ein Ende. Hinter dem Rücken ihres Übervaters kauften sie das Helvetia samt Umschwung für 60'000 Franken. Die Sache blieb geheim. Zwei volle Jahre verstrichen, bis Franz Josef Bucher zufällig erfuhr, dass das Helvetia nun seinen Söhnen und Schwiegerkindern gehörte. Vorerst kam es zu einem gewaltigen Familiengewitter. Doch dann demonstrierte der schon greise Patriarch auf fast spitzbübische Weise, wer auf dem Bürgenstock das Sagen hatte. Während seine Kinder an der Pariser Weltausstellung weilten, liess er die alte Pension Helvetia kreuz und quer mit Rundeisen zusammenbinden. Darauf wurde sie, ohne jede Absprache, auf ein neues Fundament verschoben. Franz Josef Bucher wandte dabei ein in Europa bislang kaum bekanntes Verfahren aus Amerika an.

Glanz und Glamour unter Fritz Frey

Kurator Jo Müller in seiner «Schatzkammer». Bild: Romano Cuonz (Bürgenstock, 29. Juli 2021)

Wo das Helvetia gestanden hatte, startete Bucher unverzüglich einen Neubau: 1904 entstand, binnen zweier Jahre, das Palace-Hotel mit 160 zusätzlichen Betten. Nun verfügte der Bürgenstock über die stattliche Zahl von 500 Gästebetten. Ein Hotelprospekt versprach: «Grossartiges Alpenpanorama und Aussicht auf sieben verschiedenen Seen. Elektrisch Licht, Post, Telegraf, Telefon, Konzerte, Tennis-Platz, Kurarzt im Hause.»

Als Franz Josef Bucher starb, brachen in der Familie Bucher endlose Erbstreitereien aus. Investiert wurde nicht mehr, und schliesslich glich der Bürgenstock einem Geisterdorf. Zu Beginn der 1920er bewahrte ihn dann der Luzerner Strombaron Friedrich Frey-Fürst vor dem Untergang. In den Hotels standen umfangreiche Renovationsarbeiten an. Frey-Fürst baute zwischen 1930 und 1953 in allen Gästezimmern Bäder mit fliessendem Kalt- und Warmwasser ein. Als passionierter Kunstsammler gestaltete der neue Besitzer die Aufenthaltsräume des «Palace» mit viel Geschmack: Echte Rubensbilder oder Tapisserien aus Aubusson und französische Stilmöbel machten sie einzigartig.

Die Küche «la Grande Cuisine»

Das historische ausgestattete Restaurant RitzCoffier. Bild: Romano Cuonz (Bürgenstock, 29. Juli 2021)

Zu eigentlichem «Glanz und Glamour» gelangte das alte Hotel ab 1953 unter seinem Sohn Fritz Frey. Ab jetzt logierten und taktierten in den Konferenzsälen des «Palace» neben berühmten Filmstars auch Politiker: der spätere US-Präsident Jimmy Carter, der ehemalige deutsche Bundeskanzler Konrad Adenauer, Königin Ingrid von Dänemark, Indira Gandhi – von 1980 bis 1984 Indiens Premierministerin und trotz gleichem Nachnamen nicht mit Mahatma Gandhi verwandt – oder David Ben-Gurion, der erste israelische Ministerpräsident, um nur einige zu nennen.

Der eigentliche Tempel für alle Gourmets war (und ist) die klassische Hotelküche des «Palace». Dort arbeiteten zu Glanzzeiten 40 bis 60 Köche nach strenger Hierarchie. Sie standen an wahren Monstern von Kochherden. Auf der anderen Seite warteten über 50 Kellner auf die wunderbar angerichteten Silberschüsseln. Dirigent war stets der Küchenchef.

Der frühere Direktor und heutige Kurator Jo Müller hat vor der Renovation das ganze historische Inventar samt einem Herd eingesammelt. Der Originalherd, 120 Kupfertöpfe, zahllose Silberplatten und Menukarten der alten Meister zieren heute Raum und Wände des von Müller ebenso neu wie traditionell gestalteten Restaurants RitzCoffier im «Palace». Sein Name erinnert an zwei der fantastischsten Köche aller Zeiten: an César Ritz und Auguste Escoffier. Wer in dieses Lokal eingeladen wird, kommt mitten in der Gegenwart ins Träumen von gloriosen früheren Zeiten.

