Sommerserie «Was wurde aus ...» Einst richtete ihm die Polizei Fluchtwege ein, heute ist der ehemalige Kantonstierarzt Landwirt, Galerist und Gastgeber Als Kantonstierarzt des Laboratoriums der Urkantone wurde er schon vor sieben Jahren pensioniert. An eine Sache erinnert sich Josef Risi auch heute noch gut.

«Meine Frau fragt sich immer, wie wir dieses Pensum bloss schafften, als ich noch arbeitete», sagt Josef Risi beim Besuch bei sich zu Hause in Arth. Denn auch nach seiner Pensionierung als Kantonstierarzt 2015 seien die Tage voll. Kein Wunder, wenn man bedenkt, was er alles macht. So betreibt er zusammen mit seiner Tochter und einem benachbarten Bauern in einer Betriebszweiggemeinschaft auf seinem Land einen Landwirtschaftsbetrieb mit Obstkulturen und Zuchtrindern beziehungsweise hilft seiner Tochter, die vor vier Jahren den Hof übernommen hat. Schmunzelnd meint Risi:

«Ich bin sozusagen der Knecht meiner Tochter.»

Josef Risi mit Galloway-Rindern. Bild: Pius Amrein (Goldau, 3. August 2022)

Zu seinem Reich gehört auch eine ehemalige Mosterei, wo bis 1999 gemostet wurde. Nun betreiben seine Frau und er im Erdgeschoss dieses Holzbaus das Eventlokal Alte Mosterei für Hochzeiten und sonstige Gesellschaften, die es mögen, auf dem Land zu feiern.

Josef Risi in seiner «alten Mosterei», die man für Veranstaltungen mieten kann. Bild: Pius Amrein (Arth, 3. August 2022)

Auf die Idee sei er wegen seines 2004 verstorbenen Schwiegervaters Josef Rickenbacher von Steinen gekommen, der sich einen Namen als Bildhauer gemacht habe. Seine stetig wachsende Sammlung von Bronzestatuen, bisher gibt's noch immer rund 50 Werke erst als Gipsversion, werden jeweils zeitlich befristet im oberen Stock ausgestellt. Es habe sich dann bei den Ausstellungen gezeigt, dass sich das Lokal auch für Feiern eignen könnte.

Urner Bauern revidieren ihr Urteil über Kantonstierarzt

Der ehemalige Kantonstierarzt Josef Risi. Bild: Pius Amrein (Arth, 3. August 2022)

An eine Hochzeit erinnert sich Josef Risi noch gut. «Unter der Gesellschaft waren auch Urner Bauern. Ich merkte, dass sie über mich tuschelten, dann riefen sie mich zu ihnen an den Tisch und eröffneten mir, dass sie sich getäuscht hätten. Ich sei gar nicht so ein Arsch, wie sie immer gedacht hätten.» Sie spielten damit auf seine langjährige Funktion als Kantonstierarzt des Laboratoriums der Urkantone an.

Von 2004 bis zu seiner Pensionierung 2015 war der jetzt 72-Jährige zusammen mit seinen rund 30 Mitarbeitenden für das Tierwohl in den Kantonen Uri, Schwyz, Nidwalden und Obwalden zuständig, besuchte Bauernhöfe, Schlachtbetriebe und Heimtierhaltungen. Wobei er sich als Chef den schwierigeren Fällen annahm.

Gut erinnern könne er sich an die Zeit, als die Blauzungenkrankheit im Ausland auftrat. Das hatte zur Folge, dass Rindtiere geimpft werden mussten. «Es war eine schwierige Zeit. Der Widerstand bei den Bauern war gross, mit Argumenten, wie wir sie von der Coronapandemie kennen. Der Nutzen der Impfung wurde in Frage gestellt, Bedenken wegen Nebenwirkungen tauchten auf.»

Er musste sich den Vorwurf der Sturheit gefallen lassen. «Dabei hatte das gar nichts mit Sturheit zu tun, ich musste das Gesetz vollziehen, hatte dabei gar keinen Spielraum.» Er erzählt von einer Versammlung von impfkritischen Bauern und sonstigen Bürgern im urnerischen Bürglen zu dieser Zeit.

«Es herrschte eine sehr radikale Stimmung. Damals richtete die Polizei Fluchtwege in meinem Haus in Arth und an meinem Arbeitsplatz in Brunnen ein.»

50 Rappen für jede richtige Diagnose

Doch er habe den Beruf des Amtstierarztes immer sehr gerne ausgeführt. Ein Beruf, der ihm sozusagen in die Wiege gelegt wurde. Sein Vater war Tierarzt, Bauer und Nationalrat. «Mein Vater liess mich schon in der fünften Primarklasse Diagnosen bei Tieren im eigenen Stall stellen. Mit verbundenen Augen untersuchte ich die Kuh. Für jede richtige Diagnose gab’s 50 Rappen, für jede falsche Diagnose 20 Rappen Abzug.» Er hatte seine Berufung gefunden:

«Ich werde Bauer und Viehdoktor.»

1989 trat er in den Dienst des Kantons Schwyz als Kantonstierarzt, damals noch nebenamtlich. Hauptberuflich betrieb er eine eigene Tierarztpraxis.

Josef Risi, als er noch eine eigene Praxis führte. Bild: Harry Ziegler (Arth, 14. Februar 2003)

Das führte zu Konflikten. «Es kam vor, dass ich dieselben Bauern, die ich als Kunden hatte, als Kantonstierarzt kontrollieren und vielleicht gar sanktionieren musste.» Dieses Problem wurde mit der Reorganisation 2004 gelöst, als der kantonstierärztliche Dienst von Uri, Schwyz, Obwalden und Nidwalden dem Laboratorium der Urkantone angegliedert wurde.

Auch wenn er den Job immer gerne gemacht habe, sei er gerne in Pension gegangen, so Risi:

«Früher wurde eine Angelegenheit per Handschlag erledigt, mit der Zeit wurde immer alles juristischer.»

Die Tierhalter hätten keine Freude an einem eingeschriebenen Brief im Juristendeutsch gehabt. «Aber häufig blieb uns von Gesetzes wegen nichts anderes übrig. Damit kommen meine Nachfolger aber gut zurecht, da sie in diese Zeit hineingewachsen sind», ist er überzeugt.