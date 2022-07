Sommerserie «Was wurde aus?» «Die Rahmenbedingungen sind schwierig»: Der Windenergie fehlt es in Nidwalden noch an Schwung Das Elektrizitätswerk Nidwalden hätte sich an einem Windpark in der Nordsee beteiligen wollen. Daraus wurde nichts – im Gegensatz zu jenem auf dem Festland. Schwieriger sieht es mit Windprojekten in Nidwalden selber aus. Matthias Piazza Jetzt kommentieren 22.07.2022, 11.00 Uhr

Der Offshore-Windpark «Butendiek» steht etwa 30 Kilometer vor der Insel Sylt in der Nordsee. Archivbild: Daniel Reinhardt/EPA

Die Nachricht tönte vor zwölf Jahren pionierhaft: Das Elektrizitätswerk Nidwalden (EWN) beteiligt sich am Windpark Bard 1 in der Nordsee. Der Windpark, der damals etwa 100 Kilometer vor der Insel Borkum erstellt wurde, gehörte damals zu den grössten Offshore-Anlagen dieser Bauart Europas und wurde durch ein deutsch-österreichisch-schweizerisches Konsortium erbaut und betrieben. Mit solchen Beteiligungen hätte das EWN den Ausbau von erneuerbaren Energiequellen unterstützen wollen.

Nebst der Beteiligung an diesem Windpark wollte sich das EWN zudem mit 50 Millionen Franken an mehreren Kraftwerken in der Schweiz und im nahen Ausland beteiligen. Der Nidwaldner Landrat stimmte deshalb im Dezember 2011 zu, dass das EWN 5,19 Prozent des Aktienkapitals der Beteiligungsgesellschaft Repartner Produktions AG übernimmt.

Aus dem Nordsee-Projekt wurde schliesslich nichts. «Das Projekt entwickelte sich nicht in unserem Sinne, die Kosten liefen aus dem Ruder, wären schliesslich doppelt so hoch gewesen, wie ursprünglich geplant. Zudem war die Umsetzung des Projektes generell gefährdet», blickt der jetzige EWN-Direktor Remo Infanger zurück.

«Das führte dazu, dass der EWN-Verwaltungsrat im November 2012 das Projekt beerdigte und stattdessen voll auf die Beteiligung bei Repartner setzte.»

EWN bevorzugt nun Windräder auf dem Festland

Das EWN hat sich aber nicht von der Windenergie abgewendet. Seit vergangenem Jahr beteiligt sich der EWN-Partner Repartner Produktions AG mit seiner Tochtergesellschaft Repartner Wind GmbH an einem weiteren Windpark im deutschen Berlar, im Bundesland Nordrhein-Westfalen. Dieser besteht aus fünf Turbinen – mit einer Gesamtleistung von 7,5 Megawatt. Die durchschnittliche Stromproduktion der fünf Windturbinen beträgt 14,4 Millionen Kilowattstunden im Jahr, was umgerechnet dem Verbrauch von rund 3200 Haushalten entspricht.

Damit erweiterte die Repartner ihr «Windportfolio» auf insgesamt 19 Windkraftanlagen mit einer Produktion von rund 81,4 Millionen Kilowattstunden. Für Remo Infanger ist dieses Projekt mit jenem in der Nordsee nicht zu vergleichen. «Windanlagen auf dem Festland sind wesentlich einfacher zu realisieren als im Meer», erklärt er.

Idee einer Nidwaldner Windkraftanlage besteht dennoch

Auf Nidwaldner Kantonsgebiet dreht bis heute noch kein einziges Windrad.

«Natürlich verfolgen wir die Idee einer eigenen Windkraftanlage in Nidwalden. Doch die Rahmenbedingungen sind schwierig, die Bewilligungsprozesse sehr aufwendig und zu risikobehaftet.»

Auch die Repartner sei mit solchen Windanlagen in der Schweiz zurückhaltend, Pläne gibt es einzig für den Kanton Graubünden.

Das Problem hat auch der Bundesrat erkannt. Umweltministerin Simonetta Sommaruga will mit einer Beschleunigungsvorlage bewirken, dass Wind- und Wasserkraftanlagen künftig schneller bewilligt werden und es nicht bis zu zehn Jahren dauert, wie dies bei Windkraftanlagen in der Vergangenheit der Fall war. Beschwerden gegen solche Anlagen sollen laut Sommaruga zwar weiterhin möglich sein. Doch nur einmal und nicht in jedem Verfahrensschritt.

