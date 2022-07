Andrea Schneeberger veröffentlichte vor 20 Jahren erstes Buch

SOMMERSERIE «WAS WURDE AUS?» Immer noch mystisch, aber weniger blutig: Nidwaldner Autorin widmet sich heute ganz der Fantasy Vor 20 Jahren veröffentlichte Andrea Schneeberger aus Fürigen ihr erstes Buch. Noch heute schreibt sie leidenschaftlich, auch wenn es nicht ganz einfach sei, auf dem Buchmarkt Fuss zu fassen – vor allem für die Bücher aus Schneebergers Genre. Kristina Gysi Jetzt kommentieren 21.07.2022, 05.00 Uhr

Die Schriftstellerin Andrea Schneeberger hat ihre Heimat Fürigen verlassen und wohnt heute in Luzern. Bild: Kristina Gysi (Luzern, 15. Juli 2022)

Das Café in der Stadt Luzern ist perfekt für das Treffen. Die kleinen Tische und Stühle unter dem kühlenden Blätterdach schaffen eine gemütliche Stimmung. Hier kommt man hin, um zu quatschen, zu lesen, zu arbeiten – oder, wie Andrea Schneeberger, um zu schreiben.

Ihr Gesicht erkennt man durch Googlesuchen, ihre 40 Jahre sind darin kaum erkennbar. Seit Schneeberger im Alter von 20 ihr erstes Buch veröffentlicht hat, sind weitere 20 Jahre vergangen. Bisweilen sind 13 Bücher unter ihrem Namen und unter dem Pseudonym Lilly-Grace Turner erschienen. Sie schreibt für Jugendliche und Erwachsene und eröffnet den Lesenden in ihren Werken märchenhafte und fantastische Welten.

Ihre Geschichten sind mittlerweile weniger düster

Im Mai 2002 berichtete unsere Zeitung über Schneebergers erstes Buch:

«Der Kuss der Nacht» handelt von zwei jungen Freundinnen, die in eine düstere Vamp-Szene abdriften. Der Exkurs endet in grusligen Ritualen, gegenseitigem Bluttrinken und schliesslich im Tod. Auf das Stück angesprochen, lacht Schneeberger ehrlich amüsiert und ein bisschen verlegen. «Heute würde ich das nicht mehr so schreiben», sagt sie. Und weiter:

«Bei Autoren ist es wie mit dem Wein. Je älter, umso besser.»

Ein Blick in ihre neueren Werke bestätigt diese These – zumindest in ihrem Fall. Schneebergers Bücher sind mittlerweile weniger düster, wenn auch stets geheimnisvoll. Sie sind tiefgründiger, gehaltvoller, überlegter.

Auch zeichnet die Schriftstellerin heute, im Gegensatz zu ihrer ersten Geschichte, die ohne Fantasy-Elemente auskommt, eine Welt voller Fabelwesen, mythologischer Gestalten und fiktionaler Handlungen. Wie kam es zum Wandel? «Fantasybücher zu schreiben, lässt grossen Spielraum», erklärt sie. «Der Kreativität sind kaum Grenzen gesetzt.»

Doch diese Freiheit erfordert viel Geduld. Die Suche nach einem Verlag hat Schneeberger mittlerweile aufgegeben, sie druckt und vertreibt ihre Bücher selbst. «Fantasy hat in der Literatur einen schweren Stand», sagt sie.

Die mediale Aufmerksamkeit sei gering, gleichzeitig erhielten einige Verlage täglich um die 200 Manuskripte. «Irgendwo reinzukommen ist entsprechend schwierig», sagt sie. Und dennoch sei die Situation besser als noch vor zehn Jahren: «Fantasy und Selfpublishing ist seit dem Erfolg einiger Autorinnen und Autoren weniger verpönt als damals.»

Vom Schreiben leben kann Schneeberger nicht. Und überhaupt war ihr Weg zur Autorin, die regelmässig Bücher veröffentlicht, ein langer. In Jugendjahren kämpfte sie sich mit Mühe durch die Lehre zur Friseurin, entschloss sich dann für eine Zweitlehre als Kauffrau, was heute noch ihr Beruf ist.

Für die Arbeit verliess sie schliesslich ihren Heimatort Fürigen und zog ins grosse Zürich. Später dann kam sie der Liebe wegen zurück in die Zentralschweiz. Der Freund sei nun ein anderer, doch Luzern als Wahlheimat blieb. Das Café Salü unter dem Blätterdach ist heute ihr Stammlokal. Hier kommt sie an ihrem freien Tag oft hin, um an ihren Werken zu feilen.

Schreiben ersetzt für sie den Psychologen

«Wenn ich schreibe, sehe ich keine Buchstaben, sondern Bilder», sagt Schneeberger. Woher diese Bilder kommen, wisse sie oft selbst nicht. Spazieren, Tram fahren, die Natur geniessen: Plötzlich seien sie da. Und sie kommen zahlreich. 2021 veröffentlichte Schneeberger zwei Bücher, derzeit arbeitet sie zeitgleich an drei neuen Werken.

Parallel dazu ist ein Hörbuch ihres Fantasyromans «Tallulah und der goldene Kolibri» in Arbeit. Die einzelnen Kapitel, gesprochen vom Luzerner Schauspieler Silvio Wey, hört sie während ihrer Mittagspausen gegen. Schneebergers schriftstellerische Tätigkeit ist für sie mehr Leidenschaft als Arbeit, mehr Hobby als Beruf. Für sie ersetze das Schreiben den Psychologen.

So sei das auch in ihrem Buch «Das Marmorhaus» gewesen. Darin erkrankt die Mutter der Protagonistin an Krebs – wie auch Schneebergers Mutter, die sie vor zehn Jahren an die Krankheit verlor. «Es ist mein persönlichstes Buch», sagt sie. Und ihr traurigstes. «Mich hat immer gestört, wie der Krankheitsverlauf von Krebs in einigen Büchern beschönigt dargestellt wird», sagt sie. «Ich selbst habe da einfach eine andere Erfahrung gemacht.» Und diese Erfahrung schrieb die Autorin nieder.

«Irgendwann kam dann eine Leserin auf mich zu und bedankte sich für dieses Buch. Sie habe sich dadurch verstanden gefühlt.»

Für Schneeberger ein unbeschreiblich schönes Gefühl.

Solange die Bilder noch kommen, schreibt Schneeberger weiter. Und selbst wenn der Ideenfluss dereinst austrocknen sollte, hätte sie noch etwas vor: «Ich würde mein erstes Buch neu schreiben», sagt sie. Vermutlich unter den Bäumen an einem der Tische des Cafés Salü.

Alle Werke und weitere Informationen zu Andrea Schneeberger sind hier zu finden.



In unserer Sommerserie «Was wurde aus?» fragen wir, was aus Themen oder Personen wurde, die früher von sich reden machten.

