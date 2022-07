Xaver Stirnimann führte Nidwalden durch das Hochwasser 2005

Sommerserie «was wurde aus» Xaver Stirnimann führte Nidwalden durch das Hochwasser – mit einem USB-Stick als Grundlage Vor zehn Jahren wurde Xaver Stirnimann pensioniert. Er erinnert sich als Chef des Kantonalen Führungsstabes Nidwalden an das Hochwasser 2005 – und spricht über mögliche künftige Bedrohungen. Matthias Piazza 28.07.2022, 16.00 Uhr

Xaver Stirnimann managte als Chef des Kantonalen Führungsstabes auch das Hochwasser 2005 in Nidwalden. Bild: Patrick Hürlimann (Oberdorf, 25. Juli 2022)

Als Xaver Stirnimann seinen alten Wirkungsort, das Bevölkerungsschutz-Zentrum in Oberdorf, besucht, kommt es zu einer freundschaftlichen Begegnung. «Zivilschützer Christian Lostrito revidierte beim Hochwasser 2005 während mehrerer Wochen Notstromgruppen», erzählt Xaver Stirnimann, der damals Chef des Kantonalen Führungsstabes war und damit auf kantonaler Ebene oberster Verantwortlicher bei der Bewältigung dieses Jahrhundertereignisses. Die beiden haben die Zusammenarbeit in sehr positiver Erinnerung, wie sie bekräftigen.

Das Bevölkerungsschutz-Zentrum wurde im Januar 2011 eröffnet, die Inbetriebnahme mit vorangegangenem Abstimmungskampf war eine seiner letzten Amtshandlungen. Das Gebäude behalte er in guter Erinnerung. «In diesem modernen Führungszentrum kann der Kantonale Führungsstab in kurzer Zeit aktiv werden, mit anderen Blaulicht-Organisationen über Polycom kommunizieren und Sirenen auslösen. Das hat sich bei den nachfolgenden kleineren Hochwassern wie jenem von 2011 bewährt.»

Asyl bei der Swissint

Das moderne Nervenzentrum war das Ergebnis aus den Erfahrungen vom schweren Hochwasser 2005, das in der Nacht vom 22. auf den 23. August 2005 über grosse Teile der Schweiz und auch über Nidwalden hereinbrach. Damals waren die Arbeitsbedingungen für die Nidwaldner Einsatzkräfte alles andere als optimal. Xaver Stirnimann erinnert sich:

«Unser Ausbildungszentrum war zerstört, es stand einen Meter unter Wasser. So tagte der Führungsstab im Gebäude der Kantonspolizei, was aber wegen der engen Platzverhältnisse auf Dauer nicht ging.»

Man fand Quartier in den Räumlichkeiten der Swissint, dem Kompetenzzentrum der Schweizer Armee für Auslandseinsätze, wo wegen der Sanierungsarbeiten gerade keine Kurse stattfanden. Damit war aber nur das Raumproblem gelöst.

Das bestehende Zivilschutzzentrum in Oberdorf wurde beim Hochwasser 2005 erheblich überschwemmt. Bild: PD

Die Glasfaserleitung zwischen den kantonalen Servern von Nid- und Obwalden war bei Alpnach unterbrochen.

«Wir mussten auf Notfallpläne und alle anderen wichtigen Daten, die auf den Servern gespeichert waren, verzichten. Die einzigen Daten, die mir zur Verfügung standen, waren jene auf meinem USB-Stick.»

So erinnert sich der heute 73-Jährige an die ersten Tage des Hochwassers, der Akutphase, wie er es nennt. «Wir mussten improvisieren, basierend auf den Daten, die uns aktuell zur Verfügung standen.»

So organisierte der Führungsstab «aus der Hüfte heraus» die Einsätze der vielen Angehörigen von Feuerwehr, Zivilschutz und Armee, die draussen in den Gemeinden und bei den betroffenen Grundstückeigentümern Leute evakuierten oder später Unwetterschäden beseitigten. In Ennetbürgen trat die Engelbergeraa über das Ufer und überflutete Hunderte von Kellern. «Wir mussten jedes Problem sofort lösen.» Glücklicherweise seien damals keine Menschen zu Schaden gekommen.

Er wünscht sich mehr Gehör für warnende Stimmen

Seither sei im Kanton viel gegangen. Die Zahl der Notfallpläne sei auf 23 angewachsen. Sie betreffen verschiedene Ereignisse wie etwa einen schweren Verkehrsunfall auf der A2 oder einen Dammbruch des Bannalpstausees. Auch die Coronapandemie, das letztjährige Hochwasser oder die Ukraine-Flüchtlingskrise hätten seine Nachfolger gut gemeistert.

«Insbesondere freut mich, dass die unterirdische Zivilschutz-Unterkunft in Stansstad, die wir damals einrichteten, sich als Impfzentrum wie auch als Aufnahmezentrum für die Ukraine-Flüchtlinge bewährte.»

Mit Blick auf zukünftige Bedrohungen wünsche er sich, dass Politik und Volk mehr auf warnende Stimmen von Fachleuten hören würden. «Auf eine drohende Strommangellage wird schon seit 30 Jahren hingewiesen, leider ohne Erfolg. 2005 mussten wir Notstromaggregate zu den Mobilfunkantennen fliegen. Das wäre heute nicht viel anders. Die Akkus halten nur acht Stunden.»

Xaver Stirnimann im Lagerraum des Bevölkerungsschutz-Zentrums. Bild: Patrick Hürlimann (Oberdorf, 25. Juli 2022)

Seit der Pensionierung bis 2019 gab der im luzernischen Büron aufgewachsene und seit 1979 in Stans lebende Xaver Stirnimann sein Fachwissen im Teilzeitpensum an Fachkräften weiter, die in Führungsstäben tätig sind.

Nun hat der Vater dreier erwachsener Kinder und dreien Enkeln mehr Zeit fürs Wandern. «Meine Frau ist sehr aktiv, dank ihr habe ich gemäss Schrittzähler meines Handys schon rund 14'000 Kilometer in den vergangenen zehn Jahren zurückgelegt.» Und die Nachbarn im Stanser Breitenquartier profitieren von seinem Wissen als gelernten Metallbauer. Er repariert Dinge.

Haben Sie sich nicht auch schon gefragt, was wurde eigentlich aus dieser oder jener Person? Oder aus einer Idee? Einem Projekt? In lockerer Folge widmen wir uns in dieser Sommerserie «Was wurde aus …» Personen oder Projekten, die uns vor einiger Zeit beschäftigt haben oder in aller Munde waren.