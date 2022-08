Sommerserie «Was wurde aus» Forderung bleibt auch nach zwölf Jahren bestehen: Zentralbahn und Autobahn sollen in Stans unter den Boden Josef K. Scheuber forderte schon 2010, dass die Autobahn in Stans im Boden verschwindet. An der Vision hält er fest – und betrachtet die aktuelle Verkehrspolitik als zu wenig visionär und zukunftsorientiert. Matthias Piazza Jetzt kommentieren 11.08.2022, 16.26 Uhr

Die Autobahn A2 vor der Ausfahrt Stans-Nord. Bild: Matthias Piazza (Stans, 10. August 2022)

Die Autobahn auf Stanser Gemeindeboden soll auf einer Strecke von über zwei Kilometern im Boden verschwinden – im Abschnitt zwischen den beiden Autobahneinfahrten Stans-Nord und Stans-Süd. «Damit gewinnt Stans an Lebensqualität, das Landschaftsbild wird touristisch massiv aufgewertet, und das Naherholungsgebiet würde seinem Ruf endlich gerecht», begründete Josef K. Scheuber vor zwölf Jahren seine Forderung, die er damals beim Bund mit seiner Bürgerinitiative einreichte. Sie wurde unterschrieben von mehreren hundert Leuten. Anlass für Scheubers Begehren war die geplante und vor ein paar Jahren umgesetzte Sanierung der Autobahn A2 zwischen Stans und Beckenried inklusive Lärmschutz.

Die Autobahn soll auf einer Strecke von über zwei Kilometern im Boden verschwinden: im Abschnitt zwischen den beiden Autobahneinfahrten Stans-Nord und Stans-Süd, hier im Bild farblich hervorgehoben.

Die Stanser Bürgerinitiative stiess mit ihrer Forderung beim Bundesamt für Strassen (Astra) damals auf taube Ohren. Es sei nur eine gute Idee, die realisierbare Variante sei bereits fertig geplant, war der Tenor. Zudem sei ein solches Vorhaben unter den Rahmenbedingungen in Bezug auf Geologie, Finanzierung, rechtlichen Vorgaben und Zeithorizont nicht realistisch, hiess es damals. Auch sei der Grund nicht berechtigt, zusätzliche, über den Standard hinausgehende Lärmschutzmassnahmen zu finanzieren.

Grossflächige Verlagerung illusorisch

Zwölf Jahre später ist der Bewohner des Spichermatt-Quartiers, das sich neben der Autobahn befindet, je länger je mehr überzeugt, dass eine Autobahn-Tieflegung die beste Lösung wäre. Scheuber sagt:

«Autos und Lastwagen rollen immer mehr und werden auch künftig eine Rolle spielen und akzeptiert werden, wenn sie je länger je mehr umweltfreundlicher mit Strom oder Wasserstoff fahren.»

Aufgrund der starken Entwicklung zum Individualismus hin sei eine grossflächige Verlagerung auf den öffentlichen Verkehr illusorisch und auch nicht erstrebenswert.

Auch die Tieflegung der Zentralbahn auf Stanser Gebiet sei unbedingt an die Hand zu nehmen. «Bei einem künftigen Viertelstundentakt wären die Barrieren mit der jetzigen Linienführung noch öfters geschlossen als jetzt.»

Die vermeintlich hohen Kosten dieser Tieflegungsprojekte seien seiner Meinung nach kein Gegenargument. «Die frei werdende oberirdische Fläche könnte sinnvoll genutzt werden, auch für Wohnungen und Geschäfte oder sonstiges Gewerbe, was wiederum Einnahmen generieren würde.»

Josef K. Scheuber. Bild: Martin Uebelhart (Stans, 14. Februar 2020)

Plädoyer für Maximalforderungen

«Ich bedauere sehr, dass die Verkehrskonzepte von Stans und Nidwalden nicht in diese Richtung zielen.» Er erachtet die jetzige Verkehrspolitik als rückwärtsgewandt und zu wenig innovativ. Er plädiert für mutige Maximalforderungen an den Bund, um Gelder für Verkehrsprojekte zurückzuholen. Auch eine Zentralbahn-Linie von Stans nach Ennetbürgen und Buochs gehört für ihn in diese Kategorie. «Hier entstehen viele neue Wohnungen und Gewerbesiedlungen, wie etwa im Gebiet Fadenbrücke.» Auch beim Veloverkehr gebe es noch viel Luft nach oben, indem auch im Gebiet Stans noch mehr separate Velowege geschaffen würden, abseits der Strasse.

