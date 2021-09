«Sonnen Dach» Elektrizitätswerke ermöglichen Solarstrom für Nidwaldner ohne eigenes Dach Durch die Mitfinanzierung einer Fotovoltaikanlage erhalten EWN-Kunden neu eine Stromgutschrift. Diese ermöglicht ihnen Zugang zu Solarstrom ohne Bewirtschaftung einer eigenen Anlage. 30.09.2021, 14.00 Uhr

Sobald 80 Prozent einer Fotovoltaikanlage vorfinanziert sind, beginnt EWN mit dem Bau. Bild: PD

Was bisher nur Eigenheimbesitzern oder Unternehmen mit eigenem Hausdach zugänglich war, ist neu für alle Personen aus dem Kanton Nidwalden möglich: Auch wer kein eigenes Hausdach besitzt, soll Fotovoltaikanlagen mitfinanzieren und so unterstützen können.

Das Projekt «EWN Sonnen Dach» der Elektrizitätswerke Nidwalden (EWN) soll die Energiewende fördern und lokal vorantreiben, schreibt der Energieversorger in seiner Mitteilung. «Ich bin überzeugt, dass wir damit ein Bedürfnis abdecken, welches noch zunehmen wird», wird Direktor Remo Infanger darin zitiert.

Dank jährlicher Gutschrift kann man seinen Strom-Anteil beziehen

Interessierte können dank des Projekts also Anteile an Nidwaldner Fotovoltaikanlagen kaufen. Sobald 80 Prozent der Solaranlage vorfinanziert sind, erbaut EWN die Anlage. Für die einmalige Mitfinanzierung einer Anlage erhalte man dann jährlich eine Gutschrift. Dank dieser Gutschrift sei es möglich, genau den Anteil an Solarstrom zu beziehen, welchen die mitfinanzierte Fläche produziert. Damit könne man sich seinen Solarstrom-Anteil direkt in die Wohnung holen. Der Vorteil für Kunden liegt darin, dass sich EWN um die Realisation und die Bewirtschaftung der Anlagen kümmert. Zudem werde die Teilnahme am «EWN Sonnen Dach» im Sinne des neuen Nidwaldner Energiegesetzes als Beteiligung an einer Gemeinschaftsanlage anerkannt, heisst es in der Mitteilung weiter.

Weitere Informationen zum Beteiligungsmodell sind unter www.ewn.ch/sonnendach zu finden. EWN wird ausserdem informieren, sobald ein erstes Dach für ein solches Projekt zur Verfügung stehe, damit sich Interessierte daran beteiligen können. Dazu EWN-Direktor Infanger: «Im Vordergrund stehen grössere Dächer von öffentlichen Eigentümern, wie Gemeinden oder dem Kanton. Auch in Frage könnten grössere Dächer von Vereinen kommen. Mit diesen Eigentümern werden wir in den nächsten Tagen Kontakt aufnehmen.» (mah)