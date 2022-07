Wohnhaus Stans: Alganesh Bahta schliesst Ausbildung ab

Stans «Spätzli selber machen ist ja total einfach»: Alganesh Bahta schliesst ihre Ausbildung als Küchenangestellte ab Alganesh Bahta hat im Wohnhaus Mettenweg ihre Lehre absolviert. Das Zeitmanagement war die grosse Herausforderung. Natalie Ehrenzweig Jetzt kommentieren 22.07.2022, 05.00 Uhr

Mit dem Abschluss in der Tasche hat Alganesh Bahta sicher bessere Berufschancen. (Bild: Patrick Hürlimann, Stans, 6. Juli 2022)

Alganesh Bahta lebt seit zehn Jahren in der Schweiz. Doch erst jetzt, als knapp 35-Jährige, konnte sie ihre Ausbildung als Küchenangestellte EBA abschliessen. «Erst musste ich gut genug Deutsch lernen. Und vorher war meine Tochter zu klein, da habe ich mich um sie gekümmert», erläutert die Eritreerin. Mittlerweile ist das Mädchen aber neun Jahre alt, und Alganesh Bahta hat im Wohnhaus Mettenweg in Stans ihre Lehre absolviert.

Sie habe schon immer gern gekocht. «Weil es einfacher ist, eine Stelle zu finden, wenn man eine Ausbildung hat, und weil ich selbstständig sein will, habe ich mich für die Lehre entschieden», sagt sie. Nach einem Praktikum an ihrer späteren Lehrstelle konnte sie erste Berufserfahrungen sammeln. Doch während des ersten Lehrjahres wurde es der Lernenden und der Ausbildungsverantwortlichen klar, dass das Deutsch noch nicht ganz reicht. «Ich durfte dann ein Pausenjahr einlegen, in dem ich drei Tage arbeitete und zwei Tage zur Schule ging», so die 35-Jährige.

Zeitmanagement war Herausforderung

Alganesh Bahta hat die Arbeit im Team sehr gefallen. «Alle haben ihre eigenen Stärken, die gefördert werden», betont sie. Die Ausbildung hatte auch einige Überraschungen parat. So habe sie vor der Lehre Spätzli immer als Fertig­produkt gekauft. «Doch dann habe ich gelernt, wie man sie zubereitet. Das ist ja total einfach!», meint sie lachend. Neben der Sprache empfand sie das Zeitmanagement als Herausforderung: «Lernen, Haushalt, meine Tochter, Arbeit: Das war oft schwierig, denn ich hatte nicht immer eine Tagesmutter.» Alganesh Bahta, die in Stans wohnt, hat das Schweizer Essen ausprobiert und stellt fest: «Hier wird sehr viel fettiger Käse gegessen. In Eritrea essen wir viel Fleisch und Gemüse.» Und in Eritrea werde meist scharf gegessen.

Doch immerhin: Warmen Käse, wie Fondue oder Raclette, mag die frischgebackene Küchenangestellte. «Am liebsten koche ich Risotto und Polenta», verrät Alganesh Bahta. Ihre Tochter freue sich aber vor allem, wenn sie Fleisch zubereite.

Alganesh Bahta im Wohnhaus Mettenweg. Bild: Patrick Hürlimann, (Stans, 6. Juli 2022)

Im Wohnhaus Mettenweg ist sie ­ für Frühstück, Mittagessen und Abendessen zuständig. «Wir backen auch viel, wie zum Beispiel Kuchen, Vollkornbrot und Zopf. Brot hat früher auch meine Mutter gebacken», erinnert sie sich.

Mit Arbeit und Kind bleibt nicht viel freie Zeit

Neben der Arbeit und ihrem Kind bleibt der alleinerziehenden Mutter nicht viel Freizeit: «Mit meiner Tochter bin ich oft auf dem Spielplatz. Wenn ich Zeit für mich habe, dann geniesse ich das im Strandbad. Obwohl ich nicht gern im See schwimme, sondern lieber im Hallenbad.» Am Wochenende gehe sie ­regelmässig auch in die Kirche.

Die Fachwörter waren schwierig

Sechs Monate lang hat sich Alganesh Bahta auf die Lehrabschlussprüfung vorbereitet. «Egal wo und wann, ich habe immer gelernt, wenn ich Zeit und Lust hatte. Ich kann nicht gut stundenlang nur lesen», sagt sie schmunzelnd. Ihre Mentorin habe sie ausserdem beim Lernen unterstützt. Schwierig sei vor allem das Auswendiglernen der Fachwörter gewesen.

Inzwischen steht fest: Alles ist gut gegangen, die Lehrabschlussprüfungen sind bestanden. Wie geht’s nun weiter? «Ich werde noch bis Ende Juli hier arbeiten. Ab 1. August suche ich noch eine Stelle. Aber jetzt, mit dem Ausbildungsabschluss in der Tasche, sollte das nicht so schwierig sein», sagt Alganesh Bahta hoffnungsvoll.

